Агент Актюркоглу: «Просили у «Спартака» 3 млн евро в год. Переговоров больше нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы агенты деньги Керем Актюркоглу Футбол

Агент Керема Актюркоглу рассказал, какую зарплату он запросил у «Спартака».

Ранее стало известно, что 25-летний вингер не перейдет в московский клуб из «Галатасарая». Упоминалось, что Актюркоглу хотел получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

«Мы запросили зарплату в размере трех миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.

Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже», – заявил агент игрока Вильям Д’Авила.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Агент Актюркоглу: «Керем не отказывал «Спартаку». Работающие с клубами агентами не захотели с нами разговаривать»

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35 комментариев
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2,5 млн. евро в год и тарелка борща со сметаной.
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выкатывать условия переговоров в сми это конечно нонсенс, эти турки там вообще в адеквате? иногда лучше крутить кебабы чем делать футбольный бизнес

да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда

так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
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+32
В Спартаке видно офигели от запросов агента, а это еще надо умудрится сделать)
+22
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+21
Ну нет и нет. Свет клином не сошёлся. Очевидно, не единственный вариант в списке Амарала.
+14
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+13
Давила - агент Актюркоглу. Вот это поворот
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Ответ Ildar Izmailov
Турция светское государство.Там 50% вообще не практикующие мусульмане.
В обычных светских государствах реально практикующих верующих - 10 -15, максимум 20%. А 50% верующих - это просто дофигища!!!
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+3
Ответ Celsius
Турок узнал, какое у Спартака тотемное животное - и отказался от перехода, потому что играть за них - это непростительный харам.....
Турция светское государство.Там 50% вообще не практикующие мусульмане.
+4
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+3
Ответ SMART789
выкатывать условия переговоров в сми это конечно нонсенс, эти турки там вообще в адеквате? иногда лучше крутить кебабы чем делать футбольный бизнес да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
Турки в адеквате? Как вообще можно по своей воле вести с ними дела
+5
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Турок узнал, какое у Спартака тотемное животное - и отказался от перехода, потому что играть за них - это непростительный харам.....
+9
-7
+2
Ответ SMART789
выкатывать условия переговоров в сми это конечно нонсенс, эти турки там вообще в адеквате? иногда лучше крутить кебабы чем делать футбольный бизнес да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
Так там у игрока есть напряг с болельщиками
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Ответ SMART789
главное без сала, турок же)
Под крышей Аллах не видит
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Ответ Bartez1986
Давила - агент Актюркоглу. Вот это поворот
Судя по апострофу это не просто Давила, это ого-го какой Давила.
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Ответ SMART789
выкатывать условия переговоров в сми это конечно нонсенс, эти турки там вообще в адеквате? иногда лучше крутить кебабы чем делать футбольный бизнес да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
сразу видно насколько ты знаешь матчасть... Актюркоглу получает в Галатасаре 1.6 лямов евро, а теперь вопрос - с какого испугу Галатасараю "закрывать требования в 3 ляма"??... в отличии от Зенита - турки все ж умеют считать деньги, потому как эти деньги не с неба им сыпятся... и они легко продадут игрока за 20 лямов, вместо того, что бы исполнить твои хотелки и на ровном месте удвоить зарплату игроку...
ох уж эти местные эксперты, раздают зарплаты налево и направо, благо это чужие деньги и чужие команды...
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Ответ SMART789
выкатывать условия переговоров в сми это конечно нонсенс, эти турки там вообще в адеквате? иногда лучше крутить кебабы чем делать футбольный бизнес да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
Конфликт с тренером, ему сказали новый клуб искать
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Ответ Stazzz
Ну нет и нет. Свет клином не сошёлся. Очевидно, не единственный вариант в списке Амарала.
Да честно говоря, позиция не самая проблемная. Опорника как не было, так и нет🤷‍♂️
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Ответ леннорыч-абрамович
2,5 млн. евро в год и тарелка борща со сметаной.
главное без сала, турок же)
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Агентские игры. Сначала запросить космическую зарплату, получить отказ и объявить, что, оказывается, просил в полтора раза меньше. Комик турецкий.
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Ну у нас столько только Зобнин может получать!
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Ответ SMART789
главное без сала, турок же)
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ненахов
В Спартаке видно офигели от запросов агента, а это еще надо умудрится сделать)
Средней руки легионеру платить больше 2млн в год это полный бред
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Ответ Football Forever
Да честно говоря, позиция не самая проблемная. Опорника как не было, так и нет🤷‍♂️
Ищут.
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Ответ trav
ну Глебова из Ростова так сложно купить я понимаю
За ту сумму, что за него просят, никто его не купит, красная цена ему 4 ляма, а не 8-10, как хочет Ростов
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Ответ Stazzz
Ищут.
2-3 года это слышу
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Там нужен подход видимо такой же как на турецком базаре...назвали цену, дели на 3, начинай торговаться. За такой оверпрайс он тут нафиг никому не нужен)
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Это логично, Зобнин сколько получает
И ЕК нет
Ради 10-х мест там играть?
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Фигасе запросы. Сомневаюсь что какой либо клуб даст ему 4,5-5 лямов. Пусть сидит там дальше на лавке
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Актюркоглу приглашали звездой, 3 миллиона - это нормальный запрос. Если не готовы платить, придется играть Маркиньосами.
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Ответ chatone gpt0ne
сразу видно насколько ты знаешь матчасть... Актюркоглу получает в Галатасаре 1.6 лямов евро, а теперь вопрос - с какого испугу Галатасараю "закрывать требования в 3 ляма"??... в отличии от Зенита - турки все ж умеют считать деньги, потому как эти деньги не с неба им сыпятся... и они легко продадут игрока за 20 лямов, вместо того, что бы исполнить твои хотелки и на ровном месте удвоить зарплату игроку... ох уж эти местные эксперты, раздают зарплаты налево и направо, благо это чужие деньги и чужие команды...
умели бы считать не платили по 5 лямов всяким пенсионерам типа Ван Перси и компании
Там высокие оклады
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Они точно со Спартаком переговоры вели? Или может их какие-нибудь деятели вроде Гурцкая хотели развести.)
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Ответ Celsius
Миллер - человек, ты бы завязывал с заначками Промеса, а то еще и не такое узришь, и никакая медицина не поможет. Ну да от жертвы употребления бромантана, полирующей свой мозг запасами Промеса, ожидать протрезвления и возвращения в реальность из мира своих галлюцинаций не приходится. Такие так и отдадут душу в своем кокано-бромантановом раю под безумное бормотание Борзыкина и Кузьмича. Эти же "пастыри" и отходную таким прочитают!
Без Миллера вы никто, снова откатитесь в 90-е. Так, что молитесь на ваше тотемное животное, пока есть ещё время, приносите жертвы, падайте ниц, чтобы оно продолжало какать золотом.
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