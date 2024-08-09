Агент Актюркоглу: «Просили у «Спартака» 3 млн евро в год. Переговоров больше нет»
Агент Керема Актюркоглу рассказал, какую зарплату он запросил у «Спартака».
Ранее стало известно, что 25-летний вингер не перейдет в московский клуб из «Галатасарая». Упоминалось, что Актюркоглу хотел получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.
«Мы запросили зарплату в размере трех миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.
Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже», – заявил агент игрока Вильям Д’Авила.
Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
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да и не верится, что Галатасарай не может закрыть эти требования они легко 3 ляма положат на стол с первого раунда
так зачем менять ЛЧ и родной чемпионат примерно того же уровня, что РПЛ и уходить? больше верится в изначальные 5 лямов и понятно, что Спартак пошлет с такими аппетитами
ох уж эти местные эксперты, раздают зарплаты налево и направо, благо это чужие деньги и чужие команды...
И ЕК нет
Ради 10-х мест там играть?
Там высокие оклады