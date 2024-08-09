Агент Актюркоглу: «Просили у «Спартака» 3 млн евро в год. Переговоров больше нет»

Агент Керема Актюркоглу рассказал, какую зарплату он запросил у «Спартака».

Ранее стало известно, что 25-летний вингер не перейдет в московский клуб из «Галатасарая». Упоминалось, что Актюркоглу хотел получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

«Мы запросили зарплату в размере трех миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.

Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже», – заявил агент игрока Вильям Д’Авила.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Агент Актюркоглу: «Керем не отказывал «Спартаку». Работающие с клубами агентами не захотели с нами разговаривать»