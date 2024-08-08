Царукян о тратах в месяц: «До 30-50 тысяч. Появилось желание вкусно покушать – сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч»

Валерий Царукян рассказал, сколько ему нужно денег для нормальной жизни.

– Главный вопрос последнего года после интервью . Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы прожить относительно комфортно в месяц?

– Не вел подсчет, когда как. Появилось желание вкусно покушать – сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч.

Если бы я зарабатывал как Смолов, наверное, тратил бы больше. Возможно, просто не пришел к этому. Вот появится семья, тогда придется тратить много, – сказал полузащитник « ».

Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»