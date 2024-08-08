Царукян о тратах в месяц: «До 30-50 тысяч. Появилось желание вкусно покушать – сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Пари НН деньги Валерий Царукян Футбол

Валерий Царукян рассказал, сколько ему нужно денег для нормальной жизни.

Главный вопрос последнего года после интервью Федора Смолова. Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы прожить относительно комфортно в месяц?

– Не вел подсчет, когда как. Появилось желание вкусно покушать – сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч.

Если бы я зарабатывал как Смолов, наверное, тратил бы больше. Возможно, просто не пришел к этому. Вот появится семья, тогда придется тратить много, – сказал полузащитник «Пари НН».

Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»

64 комментария
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Ресторан, стильно одеться, в кино сходить - 30-50 рублей)) это что-то на «двенадцати летнем назад» языке?)
+152
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+146
сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч...
Ну если в день, то сходится, а так: проблемы у него с математикой, хотя если высшее образование ему не нужно, то вопросов нет)
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+61
Ответ Ogmass
Ресторан, стильно одеться, в кино сходить - 30-50 рублей)) это что-то на «двенадцати летнем назад» языке?)
если отбросить покупку еды и питаться на базе, то можно уложиться. Не каждый же день одежду покупает
+46
-5
+41
Ответ Ogmass
Ресторан, стильно одеться, в кино сходить - 30-50 рублей)) это что-то на «двенадцати летнем назад» языке?)
А как живут люди? У меня зп 50-60 на все хватает.
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+16
А вот сейчас похвалю. Не стоит рассказывать, куда деньги складываешь...
+9
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Ответ Петрович
сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч... Ну если в день, то сходится, а так: проблемы у него с математикой, хотя если высшее образование ему не нужно, то вопросов нет)
Возможно, он живёт на базе и там же кормится. Тогда это вполне вероятно.
+10
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+7
Ответ Всеволод Бобров
А как живут люди? У меня зп 50-60 на все хватает.
После развода понял, что 100к на 1 человека в миллионнике - вполне себе хорошие деньги. На все стало хватать, мало в чем себе отказываю
+8
-1
+7
Ответ apossym
А вы по 10к за ресторан отдаете?
У нас нет ресторанов
+8
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+7
Ответ Всеволод Бобров
А как живут люди? У меня зп 50-60 на все хватает.
ЗП 50-60 кусков хватает ровно на то что можешь себе позволить.
+7
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+6
Ответ Всеволод Бобров
А как живут люди? У меня зп 50-60 на все хватает.
А вы по 10к за ресторан отдаете?
+7
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+6
Ответ Иван Новиков
У меня в месяц выходит трат тысяч на 10.
С мамой живешь?
+6
-1
+5
Ответ Петрович
сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч... Ну если в день, то сходится, а так: проблемы у него с математикой, хотя если высшее образование ему не нужно, то вопросов нет)
Билет в кино 400-500 рублей, стильная вещь, если не брендовая, то не особо сильно стоит...тем более игрок наверняка на базе живет/кормится. в чем проблема? может, у тебя с математикой проблемы?
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Ответ Ogmass
Ресторан, стильно одеться, в кино сходить - 30-50 рублей)) это что-то на «двенадцати летнем назад» языке?)
У футболистов не совсем обычная структура расходов. Питаться можно на базе, одежду тоже предоставляет клуб. Если он живет прямо там, то деньги тратит только на что-то дополнительное, а тогда 30-50 тысяч в месяц - вполне нормально.

Ну и с тем, что он упомянул, это вполне сходится - ресторан, кино, покупка какой-то нестандартной одежды.
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Если он имеет в виду рубли, то можно только концы с концами сводить. А если У.Е., то в какой валюте?
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Ну если в евро, то нет вопросов)
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Ответ граф Якунин
Не узнаешь, пока они у тебя не появятся
Так они у меня есть. Братан может и миллиона евро не хватать, все же от твоих расходов зависит.
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Ответ SAF22
если отбросить покупку еды и питаться на базе, то можно уложиться. Не каждый же день одежду покупает
Одни только хорошие джинсы от 11 и больше стоят + нормальное питание, которое положено спортсмену. Какие на хрен 30-50?! Походу ему родители и брат - медик всё оплачивают.
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Ответ Всеволод Бобров
А как живут люди? У меня зп 50-60 на все хватает.
Всеволод, тут всё в сравнении, живу в Самаре, работаю один, жена в декрете, двое детей до 4лет, зарабатываю +/- 130/150, жить можно, но всё в притык, по ресторанам не ходим.
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Ответ Всеволод Бобров
У нас нет ресторанов
А у него есть. А так да, если ничего не покупать то и не дорого.
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Вкусно и дорого не всегда эквивалентно
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Ответ Merlsk
Возможно, он живёт на базе и там же кормится. Тогда это вполне вероятно.
На какой базе? Даже члены сборной России на постоянной основе там не находятся, только на время сборов перед большими соревнованиями. А туту смешанные единоборства...
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У меня в месяц выходит трат тысяч на 10.
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А живёшь на вокзале..?
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Ответ За_909!
На какой базе? Даже члены сборной России на постоянной основе там не находятся, только на время сборов перед большими соревнованиями. А туту смешанные единоборства...
Это другой Царукян)
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Ответ Петрович
сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить. Выходит до 30-50 тысяч... Ну если в день, то сходится, а так: проблемы у него с математикой, хотя если высшее образование ему не нужно, то вопросов нет)
График, особенно в сезон очень плотный, свободного времени мало. Даже если не на базе живёшь, квартиру предоставят. Кормят бесплатно. Стильно одеться это не значит футболки по 10к покупать ради бренда. В рестик вряд-ли чаще раза в месяц может выбираться с таким графиком. Так что в одно лицо в Новгороде за такие деньги можно вполне нормально жить.
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Молодец, ни в чём себе не отказывай! А на Смолова не смотри, его жена сказала что кормит его одними овощами!👍
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Кого еще не спросили,сколько ему нужно денег в месяц?
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Ответ igls54
Если он имеет в виду рубли, то можно только концы с концами сводить. А если У.Е., то в какой валюте?
Приходится ужиматься по бюджету так как надо еще на бобровского откладывать всей командой
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Ответ Илья Баннов
Это другой Царукян)
)))
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Ответ Melnikov1968
А на 30-50 тысяч можно стильно одеться, да ещё в ресторан сходить? Что-то не сходится. Шузы приличные стоят 15-20, рубашка 5-7, пиджак ещё 15-20, брюки(джинсы) - 10. Даже на колу во "Вкусно и точка" не останется. А ещё диплом купить надо:)
Ты не в курсе, что стильные и брендовые это разное? Что абсолютно одинаковые с вида футболки в обычном магазине и в бутике могут в цене в десятки раз отличаться. Это понторезам, которым этикетка напоказ важна зайдет, а просто стильно одеться можно за небольшие деньги.
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