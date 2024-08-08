Круговой считает, что может закрыть Глушенкова: «Почему нет? Если будут моменты, сделаю все»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Данил Круговой Максим Глушенков Футбол

Данил Круговой порассуждал о том, как обороняться против Максима Глушенкова.

В 5 первых матчах за «Зенит» 25-летний полузащитник забил 8 голов и сделал 1 результативный пас. 

Глушенков сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?

– На данный момент, думаю, да.

– Как его закрыть?

– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.

– Ты способен его закрыть?

– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть, – сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в 8‑м туре Мир РПЛ 15 сентября.

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62 комментария
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Один уже закрыл Клаудиньо.
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+53
Что за вопросы вообще?
"Ты способен его закрыть?" что на такое должен ответить футболист? "Нет, не способен, будет обходить меня как стоячего"?
+43
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Люблю такие интервью). Много раз с Месси были такие заявления, а потом было смешно смотреть на этих закрывающих. Надеюсь, Глушенков прочитает его. Помню, один закрывал Клаудиньо, тоже смешно было
А что в словах Кругового не так ?

Глушенкова можно закрыть ? - Конечно можно.
Тем более, Данил тут же говорит, что будет с ним на поле встречаться мало, потому что Максим не играет на его фланге, а если будет смещаться - сделает все, чтобы усложнить ему игру.

Если Глушенков, возможно, в матче против ЦСКА «пропадет на поле», то вы и дальше будете уверены в том, что его нельзя закрыть ?)
+36
-12
+24
Люблю такие интервью). Много раз с Месси были такие заявления, а потом было смешно смотреть на этих закрывающих. Надеюсь, Глушенков прочитает его. Помню, один закрывал Клаудиньо, тоже смешно было
+36
-18
+18
Ответ Дмитрий9779
Один уже закрыл Клаудиньо.
Там их вроде двое было, Баринов и Денисов.
+13
-2
+11
Ответ Дмитрий9779
Один уже закрыл Клаудиньо.
Сразу вспомнилось)) закрывальщики недоделанные)
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Люблю такие интервью). Много раз с Месси были такие заявления, а потом было смешно смотреть на этих закрывающих. Надеюсь, Глушенков прочитает его. Помню, один закрывал Клаудиньо, тоже смешно было
На коленях перед Клаудом стоял...
+20
-11
+9
Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Люблю такие интервью). Много раз с Месси были такие заявления, а потом было смешно смотреть на этих закрывающих. Надеюсь, Глушенков прочитает его. Помню, один закрывал Клаудиньо, тоже смешно было
Какие такие интервью? что тут Круговой сказал чего-то такого, что вызывает такую реакцию? Всего лишь сказал, что способен и сделает все возможное со своей стороны. Круговой же не сказал, что кушает таких как Глушенков на завтрак или не даст ему даже мяча коснуться.
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-5
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ждем тебя в заявке на ближайший матч против Зенита. Ужо ты покажешь, как закрывать.
+8
-2
+6
Ауты научись выбрасывать для начала
+8
-3
+5
Ответ Кирилл
А что в словах Кругового не так ? Глушенкова можно закрыть ? - Конечно можно. Тем более, Данил тут же говорит, что будет с ним на поле встречаться мало, потому что Максим не играет на его фланге, а если будет смещаться - сделает все, чтобы усложнить ему игру. Если Глушенков, возможно, в матче против ЦСКА «пропадет на поле», то вы и дальше будете уверены в том, что его нельзя закрыть ?)
1. Глушенков играет на правом фланге атаки, Круг на левом фланге обороны, это один и тот же фланг.
2. Если он не хочет с ним часто встречаться на своем фланге это его дело.
3. Глушенкова можно закрыть, только не надо об этом рассказывать на всю страну, уже были случаи, когда после этого игрок, говоривший это жёстко лажал, а потом мычал в камеру.
4. Если пропадет Глушенков, найдется Вендел, Педро, Кассьера. Там не один он на поле играет.
+9
-5
+4
Что за дурацкий вопрос. Это его работа
+4
-1
+3
Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
А, не надо говорить, показывать надо. Потому что оборона не самая сильная сторона Круга. Если вы ещё не знаете, то узнаете)
Ну, если его отправили на интервью, то ему молчать что ли?))
Да и мне то чего узнавать) я не болею за армейцев
+3
0
+3
Крайний защитник будет за Глушенковым про всему полю бегать ?
Вот это был бы цирк!
Я бы на это посмотрел
+2
0
+2
Кто то помню пытался
закрыть Клаудиньо 😀
+3
-1
+2
Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Люблю такие интервью). Много раз с Месси были такие заявления, а потом было смешно смотреть на этих закрывающих. Надеюсь, Глушенков прочитает его. Помню, один закрывал Клаудиньо, тоже смешно было
Любите такой бред читать? Я не про ответ, а про вопрос: уровень журналистики ниже плинтуса. Что должны игроки отвечать на такие вопросы? Хотя вы Месси любите, Зенит...Адекватно сложно соображать.
+3
-1
+2
Изи катка, улыбнулся Глушенков
+8
-6
+2
Ответ AMORR 987
Отличная мысль. Левому защитнику Круговому, закрывать Глушенкова который часто смещается в центр)
У кругового ума не хватает, додуматься, что Глушенков легко может сместиться на любой фланг и место, а этому тугодуму нельзя покидать свою позицию, иначе ахтунг и капут.
+2
-1
+1
Ответ Катя СПб
Подкатиться то можно, встать потом тяжело. У тебя на этом матч и закончился бы.
Та нет,я принципе в нормальной форме,приседаю,отжимаюсь,на велике гоняю через горы даже.Но не столько уже сил конечно,как в юности.
+1
0
+1
Ответ Кирилл
А что в словах Кругового не так ? Глушенкова можно закрыть ? - Конечно можно. Тем более, Данил тут же говорит, что будет с ним на поле встречаться мало, потому что Максим не играет на его фланге, а если будет смещаться - сделает все, чтобы усложнить ему игру. Если Глушенков, возможно, в матче против ЦСКА «пропадет на поле», то вы и дальше будете уверены в том, что его нельзя закрыть ?)
а имеет смысл что то доказывать людям,которые считают что какой-то там круговой не сможет закрыть ( о,боги) глушенкова ?😅
+1
0
+1
Ответ Фантом
Ну вообще-то Круговой - отнюдь не самый слабый футболист чемпионата. Жаль, что он так ушел из "Зенита", но его возможности как игрока это не изменило. Получится у него или нет - это надо посмотреть, но шансы у него есть.
Круговой - российское чудило, с косяками и привозами, когда его выставляют играть с сильными соперниками. Проверено не раз.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
А там своих воспитанников не любят, даже в состав они не проходят
Так если эти бездари играть начинают только тогда, когда пинка из клуба получают, разве это вина клуба?
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как-то припоминаю Глушенков с левой Мишке забил, тот даже не дернулся...
но Глушенков это патрон в магазине калашникова, без автомата не стреляет...не забьет этот, забьет Кассьера...или Педро...или Артур...или Клаудиньо...
Наконец, Вендел.
Какой Вендел?
Ну, я думаю до этого дело не дойдёт...
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
А там своих воспитанников не любят, даже в состав они не проходят
Если он не может выигрывать конкурецию у Сантоса, то нафига его ставить в состав
Пусть ауты кидать учиться
+8
-7
+1
Ответ Данко Лазович
Сразу вспомнилось)) закрывальщики недоделанные)
я не болельщик армейского клуба. Вы хотите чтобы он сказал что Глущенкова закрыть невозможно и я буду просто стоять и смотреть как играет Данил? Тогда это не футболист...
+3
-2
+1
Ну вообще-то Круговой - отнюдь не самый слабый футболист чемпионата. Жаль, что он так ушел из "Зенита", но его возможности как игрока это не изменило. Получится у него или нет - это надо посмотреть, но шансы у него есть.
+2
-1
+1
Отличная мысль. Левому защитнику Круговому, закрывать Глушенкова который часто смещается в центр)
0
0
0
Что то по Зениту вспоминаю лучшие моменты Кругового со словами комментатора: Круговой - Мостовой - ... угловой!
+2
-2
0
Ответ Фантом
Ну вообще-то Круговой - отнюдь не самый слабый футболист чемпионата. Жаль, что он так ушел из "Зенита", но его возможности как игрока это не изменило. Получится у него или нет - это надо посмотреть, но шансы у него есть.
Круговой - российское чудило, с косяками и привозами, когда его выставляют играть с сильными соперниками. Проверено не раз.
0
0
0
Так он так и сказал, сама новость начинается с того, что Круговой говорит, что Глушенков - лучший игрок чемпионата на данный момент
+1
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0
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