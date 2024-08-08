Круговой считает, что может закрыть Глушенкова: «Почему нет? Если будут моменты, сделаю все»

Данил Круговой порассуждал о том, как обороняться против Максима Глушенкова.

В 5 первых матчах за « » 25-летний полузащитник забил 8 голов и сделал 1 результативный пас.

– сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?

– На данный момент, думаю, да.

– Как его закрыть?

– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.

– Ты способен его закрыть?

– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть, – сказал защитник ЦСКА.

дома сыграет с «Зенитом» в 8‑м туре Мир 15 сентября.