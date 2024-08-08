Круговой считает, что может закрыть Глушенкова: «Почему нет? Если будут моменты, сделаю все»
Данил Круговой порассуждал о том, как обороняться против Максима Глушенкова.
В 5 первых матчах за «Зенит» 25-летний полузащитник забил 8 голов и сделал 1 результативный пас.
– Глушенков сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?
– На данный момент, думаю, да.
– Как его закрыть?
– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.
– Ты способен его закрыть?
– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть, – сказал защитник ЦСКА.
ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в 8‑м туре Мир РПЛ 15 сентября.
"Ты способен его закрыть?" что на такое должен ответить футболист? "Нет, не способен, будет обходить меня как стоячего"?
Глушенкова можно закрыть ? - Конечно можно.
Тем более, Данил тут же говорит, что будет с ним на поле встречаться мало, потому что Максим не играет на его фланге, а если будет смещаться - сделает все, чтобы усложнить ему игру.
Если Глушенков, возможно, в матче против ЦСКА «пропадет на поле», то вы и дальше будете уверены в том, что его нельзя закрыть ?)
2. Если он не хочет с ним часто встречаться на своем фланге это его дело.
3. Глушенкова можно закрыть, только не надо об этом рассказывать на всю страну, уже были случаи, когда после этого игрок, говоривший это жёстко лажал, а потом мычал в камеру.
4. Если пропадет Глушенков, найдется Вендел, Педро, Кассьера. Там не один он на поле играет.
Да и мне то чего узнавать) я не болею за армейцев
Вот это был бы цирк!
Я бы на это посмотрел
закрыть Клаудиньо 😀
но Глушенков это патрон в магазине калашникова, без автомата не стреляет...не забьет этот, забьет Кассьера...или Педро...или Артур...или Клаудиньо...
Наконец, Вендел.
Какой Вендел?
Ну, я думаю до этого дело не дойдёт...
Пусть ауты кидать учиться