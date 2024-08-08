Мостовой о Соболеве: «Если он правда признался Станковичу, что хочет в «Зенит», то они оба правы – нормальная футбольно-рабочая обстановка. В случае с Джикией Абаскаль чудил, поэтому Георгий ушел»

Александр Мостовой высказался об отстранении Александра Соболева.

«Если история, где Соболев признался , что хочет перейти в « », правдива, то они оба правы. Пожалуйста, тренируйся индивидуально, но играть за « » будут другие. Но сейчас не интересен «Зениту», а «Спартак» играет хорошо и выигрывает без него. Однако впереди много матчей, и по проведенным играм видно, что во многих моментах команде не хватает Соболева.

Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всем разбирается, потому что провел выдающуюся футбольную карьеру. Поэтому Деян и Соболев найдут общий язык, происходит нормальная футбольно-рабочая обстановка. Но другой вопрос, что об этом думает руководство клуба. Может быть, есть какие-то договоренности по Соболеву.

По-футбольному Соболев может вернуться в общую группу. Мы же не знаем деталей, вдруг какой-то конфликт с руководством или Александр действительно хочет уйти. Сколько раз мы муссировали тему с Джикией. Там все было понятно – Абаскаль чудил, поэтому Джикия не играл и ушел из клуба», – сказал бывший игрок сборной России.