Мостовой о Соболеве: «Если он правда признался Станковичу, что хочет в «Зенит», то они оба правы – нормальная футбольно-рабочая обстановка. В случае с Джикией Абаскаль чудил, поэтому Георгий ушел»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Мостовой Георгий Джикия Александр Соболев Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался об отстранении Александра Соболева.

«Если история, где Соболев признался Станковичу, что хочет перейти в «Зенит», правдива, то они оба правы. Пожалуйста, тренируйся индивидуально, но играть за «Спартак» будут другие. Но сейчас Соболев не интересен «Зениту», а «Спартак» играет хорошо и выигрывает без него. Однако впереди много матчей, и по проведенным играм видно, что во многих моментах команде не хватает Соболева.

Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всем разбирается, потому что провел выдающуюся футбольную карьеру. Поэтому Деян и Соболев найдут общий язык, происходит нормальная футбольно-рабочая обстановка. Но другой вопрос, что об этом думает руководство клуба. Может быть, есть какие-то договоренности по Соболеву.

По-футбольному Соболев может вернуться в общую группу. Мы же не знаем деталей, вдруг какой-то конфликт с руководством или Александр действительно хочет уйти. Сколько раз мы муссировали тему с Джикией. Там все было понятно – Абаскаль чудил, поэтому Джикия не играл и ушел из клуба», – сказал бывший игрок сборной России.

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31 комментарий
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И сейчас Абаскаль не даёт топарю Джикии найти команду.
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Ответ Caniball
Соболев, который хотел в Зенит, где он сейчас…..
В доте
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"Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всем разбирается, потому что провел выдающуюся футбольную карьеру."
.
Но даже ему пришлось идти получать лицензию, тренировать в Сербии и Венгрии. И даже не выпендривался. Для Абаскаляфила это что-то из разряда фантастики.
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- Примус, признание Америки, Абаскаль. Москвашвея москвашвея!
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Соболев, который хотел в Зенит, где он сейчас…..
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Ответ СпорЦмен
Уже все пустили газы, несколько раз по поводу Соболева. Не нужен он Зениту!
Зато Зенит нужен Соболеву.
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Уже все пустили газы, несколько раз по поводу Соболева.
Не нужен он Зениту!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всем разбирается, потому что провел выдающуюся футбольную карьеру." . Но даже ему пришлось идти получать лицензию, тренировать в Сербии и Венгрии. И даже не выпендривался. Для Абаскаляфила это что-то из разряда фантастики.
Абаскалефоба, тогда уж)
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Абаскаль похоже подпортил психику Мостовому, и не просто увел у него жену, ребенка, а украл детскую мечту возглавить испанский клуб. Желаю Рыжему никогда не возглавлять Сельту, иначе мы потеряем Царя
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Делаем выводы из фразы гуру.
Если тренер был футболистом, то при назначении на работу он имеет специальную ауру (как в Варкрафт 3 условно) , аура Футбольно-Рабочей Обстановки. Даёт на 30% больше лояльности от юнитов при переговорах по новому контракту, снижает шанс конфликта в раздевалке.

Если тренер не играл в футбол (или посто Абаскаль) , то такой ауры нет.
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В смысле Джикия ушёл? Тогда вопрос: куда? Очевидно же, что Спартаку Джикия не нужен был и с ним не стали продлевать контракт. Мостовому лишь бы Абаскаля обасрать...
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Когда же до мозга Мостового дойдет , чтобы стать топовым тренером, не обязательно быть в прошлом футболистом ....
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Абаскаль заставлял Джикию есть хинкали килограммами ?
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Ответ Григорий Майоров
Абаскалефоба, тогда уж)
Я тоже думал, он фоб или фил) может это злость от безответной любви) тут непонятно совсем, ненавидит он его или тайно влюблен в него и боится сделать каминаут)
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Причем тут Абаскаль если после его ухода Джикия был в команде и с ним не захотели продлевать контракт.
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В чем чудил Абаскаль? Что не ставил в состав защитника, который слабее других?
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Ответ Spartakus1984
Причем тут Абаскаль если после его ухода Джикия был в команде и с ним не захотели продлевать контракт.
Да и сейчас вроде не особо нарасхват
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Ответ anonymous999
Но ведь Джикия ушел из клуба после того, как Абаскаля убрали...
Здесь мысль другая , что Джикия перестал выходить на поле еще при Абаскале .
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Ответ давай так
Саша как никто из нас понимает образовавшуюся ситуацию, зная эту кухную изнутри. Прекрасный человек и великий футболист. Надеюсь, он когда-нибудь кого-нибудь возглавит. Всех благ.
Желательно Зенит, чтобы больше попок лопнуло. Просто шутки ради.
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Это все ни как не уймет свои эмоции к Абаскалю))
Станкович-то начеканит тыщу, здесь не попрёшь с кондачка)
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Джикию теперь в каждой ситуации будут упоминать?
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Мастер приплетания Абаскаля. Есть ли тема, к которой Мостовой его не сможет приплести?
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Но ведь Джикия ушел из клуба после того, как Абаскаля убрали...
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Соболев без мотивации - это игрок для Химок или Факела.
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Редкая база от Мостового)
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Гадай теперь, где были художественные преувеличения, где нет.
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