Мостовой о Соболеве: «Если он правда признался Станковичу, что хочет в «Зенит», то они оба правы – нормальная футбольно-рабочая обстановка. В случае с Джикией Абаскаль чудил, поэтому Георгий ушел»
Александр Мостовой высказался об отстранении Александра Соболева.
«Если история, где Соболев признался Станковичу, что хочет перейти в «Зенит», правдива, то они оба правы. Пожалуйста, тренируйся индивидуально, но играть за «Спартак» будут другие. Но сейчас Соболев не интересен «Зениту», а «Спартак» играет хорошо и выигрывает без него. Однако впереди много матчей, и по проведенным играм видно, что во многих моментах команде не хватает Соболева.
Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всем разбирается, потому что провел выдающуюся футбольную карьеру. Поэтому Деян и Соболев найдут общий язык, происходит нормальная футбольно-рабочая обстановка. Но другой вопрос, что об этом думает руководство клуба. Может быть, есть какие-то договоренности по Соболеву.
По-футбольному Соболев может вернуться в общую группу. Мы же не знаем деталей, вдруг какой-то конфликт с руководством или Александр действительно хочет уйти. Сколько раз мы муссировали тему с Джикией. Там все было понятно – Абаскаль чудил, поэтому Джикия не играл и ушел из клуба», – сказал бывший игрок сборной России.
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Но даже ему пришлось идти получать лицензию, тренировать в Сербии и Венгрии. И даже не выпендривался. Для Абаскаляфила это что-то из разряда фантастики.
Не нужен он Зениту!
Если тренер был футболистом, то при назначении на работу он имеет специальную ауру (как в Варкрафт 3 условно) , аура Футбольно-Рабочей Обстановки. Даёт на 30% больше лояльности от юнитов при переговорах по новому контракту, снижает шанс конфликта в раздевалке.
Если тренер не играл в футбол (или посто Абаскаль) , то такой ауры нет.
Станкович-то начеканит тыщу, здесь не попрёшь с кондачка)