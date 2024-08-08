Нигматуллин о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Первый – привоз защитника, второй – дали пробить из убойной позиции»
Руслан Нигматуллин оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».
Вчера российский вратарь сыграл в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2).
«Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч.
Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол – привоз защитника, второй – дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным. Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре.
Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди», – сказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
Дерби Сафонова и Худякова – в товарняке «ПСЖ» и «Штурма». 10 наблюдений по нашим вратарям
Сафонов пропустил между ног в первой игре за «ПСЖ» – от «Штурма»
— «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?»
— «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?»
— «Да просто Сафонов отстой»
— «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?»
— «Отправьте Сафонова обратно Путину »
К тому же на спортсе тоже самое пишут после любого матча
Но самое главное, что это пишут люди без розовых очков, как на Спортсе, где три года поливали грязью Гасперини из-за того, что тот был недоволен Скамейчуком
Ещё умиляет "там привоз, тут дали пробить" - так всегда. Буквально всегда. В каждом матче это будет. Хороший вратарь от обычного отличается как раз тем, что хороший может на такое реагировать.