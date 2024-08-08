Нигматуллин о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Первый – привоз защитника, второй – дали пробить из убойной позиции»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Руслан Нигматуллин Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Руслан Нигматуллин оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Вчера российский вратарь сыграл в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2).

«Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч.

Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол – привоз защитника, второй – дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным. Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре.

Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди», – сказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

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Сафонов пропустил между ног в первой игре за «ПСЖ» – от «Штурма»

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21 комментарий
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Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии:

— «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?»

— «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?»

— «Да просто Сафонов отстой»

— «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?»

— «Отправьте Сафонова обратно Путину »
+34
-14
+20
Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
Что восторги, что втаптывание в грязь после одной контрольной игры - это верх идиотизма. Нужно хоть на какой-то минимальной дистанции смотреть.
+15
0
+15
Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
Про Бералдо и в целом защиту ничего не пишут?
+6
-2
+4
Ответ Evil Man
а точно стоит ориентироваться на это глорье арабское, которое кроме как наяривать на мбаппе больше ничего не в состоянии делать было последние 5+ лет? К тому же на спортсе тоже самое пишут после любого матча
А кто-то где-то говорил, что на них надо ориентироваться?
+4
-1
+3
Да Мотя молодец, ошибки у всех бывают. Играть в одной команде с такими звездами скоро придаст ему уверенности. Спишем на первый матч, перенервничал, наверное.
+6
-3
+3
Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
а точно стоит ориентироваться на это глорье арабское, которое кроме как наяривать на мбаппе больше ничего не в состоянии делать было последние 5+ лет?
К тому же на спортсе тоже самое пишут после любого матча
+5
-3
+2
Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
Ну, мнение экспертов и болельщиков не редко расходится. Посмотрим на дистанции кто был прав. Как правило, на дистанции правы эксперты, а болельщики часто высказываются на эмоциях
+2
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+2
Ответ Evil Man
а точно стоит ориентироваться на это глорье арабское, которое кроме как наяривать на мбаппе больше ничего не в состоянии делать было последние 5+ лет? К тому же на спортсе тоже самое пишут после любого матча
Даже у Марселя 90% фанатов белые.
Но самое главное, что это пишут люди без розовых очков, как на Спортсе, где три года поливали грязью Гасперини из-за того, что тот был недоволен Скамейчуком
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-3
+2
Когда нападающий или опорник долго вливается в команду (вполне пол года занимает иногда даже для лучших), то да, это понятно. Но вратарю разве так много надо? Понятно, что разыгрывать иногда может быть не привычно, но в общем и целом хорошие вратари, на сколько мне известно, за месяц вполне себе вливаются в команду..

Ещё умиляет "там привоз, тут дали пробить" - так всегда. Буквально всегда. В каждом матче это будет. Хороший вратарь от обычного отличается как раз тем, что хороший может на такое реагировать.
+3
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+2
Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
Я в шоке, за что тебя минусуют? Ты же просто факты озвучил
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Забавно,как тут все оправдывают Мотин пропуск в домик. Защитники,дескать, виноваты. А вратарь просто так стоит, не должен спасать после ошибок защиты? Любой допущенный удар по воротам из-за ошибок защиты происходит вообще-то!
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Ошибка защитника ПСЖ, выход 1 на 1 с вратарем и гол между ног, вины Сафонова в нем нет. С дебютом за ПСЖ, Матвей!
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Перенервничал он, быстро пройдет это
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Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
После игры с Оренбургом все дружно отправляли Станковича домой в Сербию.
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Ответ Alon Raven
Когда нападающий или опорник долго вливается в команду (вполне пол года занимает иногда даже для лучших), то да, это понятно. Но вратарю разве так много надо? Понятно, что разыгрывать иногда может быть не привычно, но в общем и целом хорошие вратари, на сколько мне известно, за месяц вполне себе вливаются в команду.. Ещё умиляет "там привоз, тут дали пробить" - так всегда. Буквально всегда. В каждом матче это будет. Хороший вратарь от обычного отличается как раз тем, что хороший может на такое реагировать.
Чудики из РПЛ только подставляют Сафонова тупыми интервью.
+1
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Ответ Ебздрогыч
Пока наши эксперты восторгаются дебютом Сафонова, парижские болельщики считают по-другому. Вот их комментарии: — «Я критиковал игру Доннаруммы ногами, но это было до встречи с Сафоновым. Мы что, в 1910 году? Это плохой вратарь, который не умеет пользоваться ногами?» — «И Сафонов думает, что составит конкуренцию Доннарумме?» — «Да просто Сафонов отстой» — «Сафонов, Санофи или как его там! Зачем мы брали его за 20 миллионов из какой-то русской глуши?» — «Отправьте Сафонова обратно Путину »
Часто после таких комментов фанов становятся легендами клуба)
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Ответ инок
Ошибка защитника ПСЖ, выход 1 на 1 с вратарем и гол между ног, вины Сафонова в нем нет. С дебютом за ПСЖ, Матвей!
Второй гол чья ошибка?
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