Руслан Нигматуллин оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Вчера российский вратарь сыграл в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2).

«Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч.

Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол – привоз защитника, второй – дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным. Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре.

Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди», – сказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

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