Галлахер сегодня пройдет медосмотр в «Атлетико». Хавбек «Челси» прибыл в Мадрид

Конор Галлахер сегодня утром пройдет медосмотр в «Атлетико».

Хавбек « » прибыл в Мадрид минувшей ночью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что « » купит за 42 млн евро и подпишет с ним 5-летний контракт.