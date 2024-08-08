Галлахер сегодня пройдет медосмотр в «Атлетико». Хавбек «Челси» прибыл в Мадрид

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер сегодня утром пройдет медосмотр в «Атлетико».

Хавбек «Челси» прибыл в Мадрид минувшей ночью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Атлетико» купит Галлахера за 42 млн евро и подпишет с ним 5-летний контракт.

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66 комментариев
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Великолепный менеджмент у Атлетико! Купить Альвареса, Галлахера и Сёрлота, а взамен слить Омородиона посредственного за 41 миллион евро! Аплодирую стоя!
+61
-6
+55
До сих пор поверить не могу, как Челси его отпустил. Игрок, про которого все говорили, что это будущий лидер и капитан клуба. Что там за остолопы отвечают за трансферы 🤦🏻‍♂️
+43
-5
+38
Ответ Cristiano Ronaldo
Великолепный менеджмент у Атлетико! Купить Альвареса, Галлахера и Сёрлота, а взамен слить Омородиона посредственного за 41 миллион евро! Аплодирую стоя!
А феликса за 120 млн не этот великолепный менеджмент купил?
+39
-4
+35
Ответ Cristiano Ronaldo
Великолепный менеджмент у Атлетико! Купить Альвареса, Галлахера и Сёрлота, а взамен слить Омородиона посредственного за 41 миллион евро! Аплодирую стоя!
И в этом же мире существует менеджмент Челси
+29
-1
+28
Ответ maximkamraz
До сих пор поверить не могу, как Челси его отпустил. Игрок, про которого все говорили, что это будущий лидер и капитан клуба. Что там за остолопы отвечают за трансферы 🤦🏻‍♂️
Для выравнивания трансферного баланса, за счёт продажи воспитанников.
Здесь чистый + идёт, в отличии от обычных продаж после покупок.
Скорее всего Почеттино и ушел из Челси, из-за подобных махинаций, уничтожающих весь его труд.
+15
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+12
Титры данного сериала близки к завершению
+6
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+5
Боули гений
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+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Великолепный менеджмент у Атлетико! Купить Альвареса, Галлахера и Сёрлота, а взамен слить Омородиона посредственного за 41 миллион евро! Аплодирую стоя!
"Омородиона посредственного"

ты хоть один матч его видел? у чувака 8 голов в Алавесе в 19 лет
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Ответ Cristiano Ronaldo
Боули эти трансферы и проворачивает, ни для кого не секрет, что набирает он футболистов исходя из своего видения. Уже больше миллиарда слили на липовые трансферы.
Судя по всему набирает он их в тёмной комнате, наугад)
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Ответ Акер
Уничтожают последние капли наследия Абрамовича и академию Челси, а ведь именно с воспитанниками взяли ЛЧ. Как можно после этого поддерживать Боули
А кто там кроме маунта с джеймсом большой вклад внес? Хадсон-одои и лофтус-чик при всем к ним уважении после травм в 2019 на свой уровень так и не вернулись
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Галлахер, конечно, хороший игрок, но не могу понять одного. Мало слежу за Челси, но он же вроде бокс-ту-бокс. У Атлетико под носом был вариант дешевле и не хуже - это Микель Мерино. У баска контракт через год заканчивается, он решил уйти, цена около 20-25млн, Ла Лигу знает, в самом расцвете сил. Почему Симеоне предпочёл англичанина, а не баска?
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Ответ Бегемотик
Феликса они купили с денег от Гризманна и Лукаса 120 и 80, и там теневой владелец был Мендеш главным Да РУ АТМ еще те бандиты
а перед Феликсом они купили Лемара за 70+ млн
оба оставили глубокий след в матрасах)
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Уничтожают последние капли наследия Абрамовича и академию Челси, а ведь именно с воспитанниками взяли ЛЧ. Как можно после этого поддерживать Боули
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тю Боули-менеджмент дно конечно...
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Ответ Proper Chels
Это кстати тот самый гениальный менеджмент, который продавал Челси Морату и Косту на пике, и потом покупал обратно за те же деньги, только на спаде. Можно сказать, что Челси вечные хозяева матраса.
Да Коста на пике за 25 лям в Челси
оста на спаде за 60 в АТМ
Сересо и Хиль любят Челси помогать.
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Ответ Sergeiatmd
Мерино переходит в Арсенал.
Я это знаю. Вопрос в другом - почему не было ярых попыток его приобрести. Во всяком случае я такого не слышал.
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Ответ vallabaza
А феликса за 120 млн не этот великолепный менеджмент купил?
Если вникнуть в контекст, то очевидно, что речь про нынешнее ТО. Причем тут Феликс, пришедший наверное лет 5 назад?
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Ответ Акер
Решающие голы, голевая от Маунта в финале, в целом уверенная игра. Маунт и Джеймс играли в той команде Тухеля ключевую роль. Да там и Одои даже забивал в паре матчей.
И где они сейчас? Сыграли один сезон, да и то там важнее были Канте и Ко.
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Ответ Бегемотик
Как показать что не смотришь футбол Скажи что Омородион посредственный. а Галахеры это топ Купить за 40 стареющего напа, который сменил 10 клубов и продать за меньшую цену юного таланта, это гениально да. Альварес за бешенные бабки и ЗП тоже. Как Фелиш в свое время
значит Симеоне тоже не смотрит футбол
ибо его статус в Атлетико очень высок, и вряд ли трансферы происходят без его одобрения, а значит он давал добро на покупку Серлота, и продажу Омородиона
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Ответ NartApsua
Галлахер, конечно, хороший игрок, но не могу понять одного. Мало слежу за Челси, но он же вроде бокс-ту-бокс. У Атлетико под носом был вариант дешевле и не хуже - это Микель Мерино. У баска контракт через год заканчивается, он решил уйти, цена около 20-25млн, Ла Лигу знает, в самом расцвете сил. Почему Симеоне предпочёл англичанина, а не баска?
Почему этот коммент минусят? Человек же адекватно вопрос задал
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А почему пенсы игроку сборной Англии продление на 3 года всего предложили? Понятно почему ушёл.
Любой на его месте бы обиделся.
Странная политика.
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короче ла лига мощно усилилась
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В Мадриде какое-то невероятное количество отличных футболистов будет жить в этом сезоне
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Теперь любой англичанин в Челси - разменная монета
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Ответ Carasa
А кто там кроме маунта с джеймсом большой вклад внес? Хадсон-одои и лофтус-чик при всем к ним уважении после травм в 2019 на свой уровень так и не вернулись
Мне больше нравится, что вдруг сейчас все стали вспоминать, что у Челси есть академия и какие плохие америкосы еë гнобят, что-то я не помню таких криков когда Томори, Ливраменто, Гуехи и прочих сливали ради "наемника Лукаку", всем было плевать, когда те реально обладали талантом топ игрока, что собственно уже и доказали в новых клубах, а за последние 2 года кого слили Челси вот кто реально заиграл без каких либо оговорок? Отчасти Хаверц и то только во 2 половине сезона и РЛЧ с Пулишичем относительно неплохо себя в Милане проявили. Рюдигер и Кристенсен за скобками, там прошлое руководство тупило и дело не в отжатии клуба,нужною было ещë детом 21 думать об этом.
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Ответ Бегемотик
Атлетико отдает подающего надежды Саму за дешево, покупает британского игрока который не нужен даже Ипсвичам.. ТО шикарноне.
Кто такой Сама?
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Ответ Бегемотик
И где они сейчас? Сыграли один сезон, да и то там важнее были Канте и Ко.
Лол, какая разница, когда было нужно они помогли команде выиграть, а что было потом всем плевать.
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Ответ Кристина нырялдовна
Кто такой Сама?
Омородион
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Ответ Бегемотик
Омородион
У Атлетико не так много денег. У них уже 2 трансфера +30 млн на вход и продавать кого то надо чтоб Альвареса купить. Альварес лучше Омородиона.
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Ответ ljolik888
Атлетико проводит отличную трансферную компанию . Будет интересно за ними наблюдать в этом сезоне .
Будет очередной скучный автобус от Симеоне
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