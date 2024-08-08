Галлахер сегодня пройдет медосмотр в «Атлетико». Хавбек «Челси» прибыл в Мадрид
Конор Галлахер сегодня утром пройдет медосмотр в «Атлетико».
Хавбек «Челси» прибыл в Мадрид минувшей ночью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Атлетико» купит Галлахера за 42 млн евро и подпишет с ним 5-летний контракт.
Здесь чистый + идёт, в отличии от обычных продаж после покупок.
Скорее всего Почеттино и ушел из Челси, из-за подобных махинаций, уничтожающих весь его труд.
ты хоть один матч его видел? у чувака 8 голов в Алавесе в 19 лет
оба оставили глубокий след в матрасах)
оста на спаде за 60 в АТМ
Сересо и Хиль любят Челси помогать.
ибо его статус в Атлетико очень высок, и вряд ли трансферы происходят без его одобрения, а значит он давал добро на покупку Серлота, и продажу Омородиона
Любой на его месте бы обиделся.
Странная политика.