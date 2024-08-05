Галлахер согласился перейти в «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек «Челси» подпишет 5-летний контракт

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Конор Галлахер Фабрицио Романо Футбол

Конор Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» дал согласие на переход в мадридский клуб и устно согласовал условия.

Сообщается, что Галлахер подпишет с «Атлетико» 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составит 40 млн евро – на данный момент это самая дорогая покупка Ла Лиги этим летом.

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28 комментариев
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Пошел на повышение
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Наконец попадёт в клуб, где будут ценить его трудолюбивие и работоспособность, а не пытаться слить ради сомнительных школьников из Бразилии. Удачи Конору.
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Ответ Rio (BLR)
Комментарий скрыт
Так и Галлахер ничего не теряет, даже приобретает, в отличие от Челси
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Вбросили информацию про Герру из Валенсии, Конор сразу же повёлся
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Страшно представить, что будет с "Челси" после ухода игрока, который в прошедшем сезоне стал вторым в команде после Палмера по средней оценке за матч.
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Всегда нравился этот игрок. Да, немного деревянный , но боец , выполняющий огромный объем работы.
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Максимально подходит для Атлетико.
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Ответ Rio (BLR)
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В плане игровых качеств – может быть. Если учитывать характер, универсализм и путь из академии – огромная потеря. Без таких игроков сложно строить раздевалку. Одни раздолбаи в команде
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Ну на это место нужно привезти нового Мудрика 🤓
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Ответ Rio (BLR)
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КАк все британцы
Но как правило пиар дает плюс 1000 к цене и "силе"
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Ответ QWertY
Так и Галлахер ничего не теряет, даже приобретает, в отличие от Челси
Да. Согласен.
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Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий скрыт
Уже проходили с Пиазоном
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Правильно и сделал. Удачи ему!
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Печальная новость. Я конечно не считаю галлахера стабильным игроком, но в нынешнем составе с ангольцами свой воспитанник с неплохими лидерским задатками совсем не лишний был. А теперь один палмер останется, которого все равно не уважают эти охламоны. Напоминает продажу маты (хотя тот конечно в игровом плане намного важнее был)
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Интересно, в итоге Герра перейдёт в Атлетико или после Галлахера этот вариант отпадает?
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Нормально, в футбол где главное физика будет как влитой, для остальных - максимум игрок ротации и то для того, чтобы счëт удержать.
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Ответ Rio (BLR)
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Интересно мнение экспертов Спортс по Челси,Галлахер стоит 40М?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Комментарий удален модератором
Так и будет
Наверняка.
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Ответ Жирный Лукаку
В плане игровых качеств – может быть. Если учитывать характер, универсализм и путь из академии – огромная потеря. Без таких игроков сложно строить раздевалку. Одни раздолбаи в команде
Кажется забили на это в Челси уже.
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Ответ Бегемотик
Кошмар какой то Челси сбрасывает никому не нужный неликвид, а может взять топяпу из Шотландии, еще и сорок лям за это. чтобы бритиш не пристроился хотя бы в Швефилдах всяких. Совсем дно видимо.
"Никому не нужный неликвид" про стабильных воспитанников - всё что надо знать о якобы болелах Челси.
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Ответ kaka10
Вбросили информацию про Герру из Валенсии, Конор сразу же повёлся
На него руководсиво Челси вроде давило в этом вопросеюэ. Лучше видимо скупать южноамериканских подростков, чем воспитыаать собственных игроков
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Ответ Pucheslav
На него руководсиво Челси вроде давило в этом вопросеюэ. Лучше видимо скупать южноамериканских подростков, чем воспитыаать собственных игроков
по финансовому фэйр-плэй клубам выгоднее продавать воспитанников
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Ответ Джанлука Нальюка
Всегда нравился этот игрок. Да, немного деревянный , но боец , выполняющий огромный объем работы.
Он и болелам Челси всегда очень нравился. Сейчас он вышел на пик, отыграв ПЕРВЫЙ полный сезон в Челси, но при 3-х+ опорниках Энцо, Кайседо и Лавиа, с Дюсбури-Халл, Палмером и Нкунку перед штрафной, ему основа не светит... увы и ах.
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