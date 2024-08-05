Галлахер согласился перейти в «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек «Челси» подпишет 5-летний контракт
Конор Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» дал согласие на переход в мадридский клуб и устно согласовал условия.
Сообщается, что Галлахер подпишет с «Атлетико» 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составит 40 млн евро – на данный момент это самая дорогая покупка Ла Лиги этим летом.
Но как правило пиар дает плюс 1000 к цене и "силе"
Наверняка.