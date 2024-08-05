Галлахер согласился перейти в «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек «Челси» подпишет 5-летний контракт

Конор Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико».

Как передает инсайдер , полузащитник « » дал согласие на переход в мадридский клуб и устно согласовал условия.

Сообщается, что подпишет с « » 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составит 40 млн евро – на данный момент это самая дорогая покупка этим летом.