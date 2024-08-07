«Спартак» хочет продать Медину, чтобы освободить легионерскую позицию (Metaratings)

«Спартак» хотел бы продать Хесуса Медину.

По информации Metaratings, московский клуб продолжает работу по поиску вариантов для трансфера полузащитника. Кроме того, в клуб хотели бы расстаться с и , чтобы освободить легионерские места в заявке на сезон.

Новый тренерский штаб красно-белых хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных футболиста, в связи с чем продолжается работа клуба на трансферном рынке. До закрытия летнего трансферного окна « » планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника.

На данный момент контракты с красно-белыми имеют 11 легионеров: , , , Кристофер Мартинс, , , , , , Шамар Николсон и .

«Спартак» готов продать Медину. 27-летний игрок хочет остаться в клубе (Metaratings)

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