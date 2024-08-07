«Спартак» хочет продать Медину, чтобы освободить легионерскую позицию (Metaratings)

Теги Спартак Виллиан Жозе Тео Бонгонда Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра Хесус Медина Эсекиэль Барко Олег Рябчук Маркиньос Коста Алексис Дуарте Шамар Николсон Манфред Угальде Футбол

«Спартак» хотел бы продать Хесуса Медину.

По информации Metaratings, московский клуб продолжает работу по поиску вариантов для трансфера полузащитника. Кроме того, в клуб хотели бы расстаться с Кристофером Мартинсом и Шамаром Николсоном, чтобы освободить легионерские места в заявке на сезон.

Новый тренерский штаб красно-белых хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных футболиста, в связи с чем продолжается работа клуба на трансферном рынке. До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника.

На данный момент контракты с красно-белыми имеют 11 легионеров: Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко, Маркиньос, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Шамар Николсон и Виллиан Жозе.

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55 комментариев
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Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий скрыт
он даже сыграл уже за Спартак.
+34
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+34
Купить двух игроков на одну позицию, чтобы потом пытаться избавиться от третьего. Это гениально же
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+30
А он теперь не захочет уходить,ведь такую ЗП ему больше никогда и нигде не дадут.
+22
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Ответ Зелёный гопник
Если тебя хочет продать Спартак - значит с футболом пора заканчивать 😅
Наоборот, это начало карьеры. Спартак и от Эмери избавлялся
+22
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+20
Опять за 3 копейки, как обычно) А покупали за 5-7)Гениальные Селекционеры в Спартаке, просто Гуру своего дела
+18
0
+18
Ответ Циник Петербургский
Подписывать игрока из стана заклятых врагов армейцев, чтобы через год дать ему коленом под зад... Что там про ослабление конкурентов? А, нет, спутал. Пардоньте! Этим же только Зенит занимается :)
Просто хотели деньгами помочь.
+13
-1
+12
Если тебя хочет продать Спартак - значит с футболом пора заканчивать 😅
+18
-9
+9
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий скрыт
Ну и долго же идут весточки в твоё село
+7
0
+7
Самое здравое решение, непонятно зачем в принципе покупали, но это к разговору о "тренерских трансферах": сегодня закупаем левоногим, завтра не берём ниже 192 сантиметров, послезавтра только 24-летних...
+6
0
+6
наконец этот шлак свалит. Наитупейшее приобретение
+5
0
+5
Ответ Пользователь Имени
Самое здравое решение, непонятно зачем в принципе покупали, но это к разговору о "тренерских трансферах": сегодня закупаем левоногим, завтра не берём ниже 192 сантиметров, послезавтра только 24-летних...
Ещё было с буквой р в фамилии.
+4
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+4
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий скрыт
да не, утка, не подпишут его
+3
0
+3
Ответ Давид Agabekyan
Наоборот, это начало карьеры. Спартак и от Эмери избавлялся
циник петебуркский такой трусливый, что отключил ответы на его тупые комменты
+6
-3
+3
Смешно читать как 4 валуха - оуен симпл, гопниг, армяшко, цыниг очкуя мыча обсуждают новости про Спартак)))
+4
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+3
Ответ Owen_the_Simple
Если бы это был Зенит, то можно было бы говорить про ослабление конкурента и разбрасывание деньгами. Но тут Спартак из сугубо альтруистических соображений спас беднягу от тирана Федотова и теперь хочет пристроить в хорошие руки. Респект.
Если бы он был нужен ЦСКА и конкретно тренеру Федотову его и не продали бы. А так, пришел свободным, через год ушел за 6. За такой трансфер армейцев можно только похвалить, а Спартаку сказать "спасибо" Абаскалю
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Медина не уровень. Бонгонде конкуренцию проигрывает. По матчу с Крыльями это в глаза сразу бросилось когда его заменил. Моменты по́рит в каждом матче, в обыгрыше слабоват. Дай бог найдут куда его сбагрить.
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Медина чем не угодил? Вроде игрок уровня Спартак)
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Ответ kutavlik
И Шамара бонусом!!!
Пусть сначала против зенита сыграет))
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Ответ Mihail0910
Продать - это отпустить бесплатно выплатив всю зарплату?
Продать это получить деньги.
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Ну, Медина то может быть и пригодился бы. Куда больше вопросов, зачем тогда брали Маркиньоса.
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И Шамара бонусом!!!
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Неплохой вариант....
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Ответ Anton Vasilev
Знатно россети с лукойлом на этом трансфере бабла отмыли позорище несусветное конечн 😁
Какого бабла и причем здесь россети ? В ЦСКА он свободным агентом приходил
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Ответ Ilovethisgame77
Смешно читать как 4 валуха - оуен симпл, гопниг, армяшко, цыниг очкуя мыча обсуждают новости про Спартак)))
,,Армяшка", гопник нацистский, плевал на тебя. Мерзавец грязный.
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Ответ Максим Прокофьев
Зачем они покупают и через год продают, и так лет 10 уже страдают непостоянством. Хорошо если продадут, ведь в основном разрывают контракт или бесплатно отдают
Каждый год покупают и продают, потому что почти каждый год у них новый главный тренер, со своими запросами, конечно.
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Ответ Пользователь Имени
Как связана покупка бразильца который играет слева и гипотетическая продажа парагвайца, который играет справа и может немножко в центре?)
)
А то, что легионерские слоты не бесконечные связи нет, а то что место в заявке и на поле освобождается для турка, который едет только в основу играть, тоже связи нет?
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Ответ Peter Parker
Ну, Медина то может быть и пригодился бы. Куда больше вопросов, зачем тогда брали Маркиньоса.
Как связана покупка бразильца который играет слева и гипотетическая продажа парагвайца, который играет справа и может немножко в центре?)
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Ответ Пользователь Имени
Самое здравое решение, непонятно зачем в принципе покупали, но это к разговору о "тренерских трансферах": сегодня закупаем левоногим, завтра не берём ниже 192 сантиметров, послезавтра только 24-летних...
затем, чтобы с конями сравнял на последней минуте. мавр сделал свое дело)
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Ответ artem saribekyan
,,Армяшка", гопник нацистский, плевал на тебя. Мерзавец грязный.
Прикольная у тебя подпись в конце...мерзавец ты в кого? И почему ты грязный?
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Ответ artem saribekyan
,,Армяшка", гопник нацистский, плевал на тебя. Мерзавец грязный.
Плохо,что ты грязный, но подпись у тебя оригинальная...тоже из Питера?
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