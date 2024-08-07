«Спартак» хочет продать Медину, чтобы освободить легионерскую позицию (Metaratings)
«Спартак» хотел бы продать Хесуса Медину.
По информации Metaratings, московский клуб продолжает работу по поиску вариантов для трансфера полузащитника. Кроме того, в клуб хотели бы расстаться с Кристофером Мартинсом и Шамаром Николсоном, чтобы освободить легионерские места в заявке на сезон.
Новый тренерский штаб красно-белых хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных футболиста, в связи с чем продолжается работа клуба на трансферном рынке. До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника.
На данный момент контракты с красно-белыми имеют 11 легионеров: Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко, Маркиньос, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Шамар Николсон и Виллиан Жозе.
«Спартак» готов продать Медину. 27-летний игрок хочет остаться в клубе (Metaratings)
«Спартак» предложил «Галатасараю» 20+2 млн евро за вингера Актюркоглу и защитника Кена (Ягиз Сабунджуоглу)
А то, что легионерские слоты не бесконечные связи нет, а то что место в заявке и на поле освобождается для турка, который едет только в основу играть, тоже связи нет?