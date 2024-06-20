«Спартак» готов продать Медину. 27-летний игрок хочет остаться в клубе (Metaratings)

Хесус Медина может покинуть «Спартак».

27-летний полузащитник перешел в состав красно-белых летом 2023 года из ЦСКА. Сумма его трансфера составила 6 млн евро. Контракт с игроком заключен до лета 2026 года.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» готов рассмотреть варианты продажи Медины. При этом сам футболист хочет остаться в клубе.

В прошедшем сезоне парагваец провел за московский клуб 24 матча в РПЛ и забил 5 мячей.

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