«Спартак» готов продать Медину. 27-летний игрок хочет остаться в клубе (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Хесус Медина Футбол

Хесус Медина может покинуть «Спартак».

27-летний полузащитник перешел в состав красно-белых летом 2023 года из ЦСКА. Сумма его трансфера составила 6 млн евро. Контракт с игроком заключен до лета 2026 года.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» готов рассмотреть варианты продажи Медины. При этом сам футболист хочет остаться в клубе.

В прошедшем сезоне парагваец провел за московский клуб 24 матча в РПЛ и забил 5 мячей.

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33 комментария
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Гениальный менеджмент. как всегда
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Ответ igo sarSM
Гениальный менеджмент. как всегда
Можно обратно в ЦСКА, Федотов же ушел!
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Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?(с)
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Ответ Данко Лазович
А че ж так? Хороший же футболист или нет?!
Нормальный, но вполне себе заменяемый. Скорости нет какой-то выдающейся и по исполнению стандартов ждал немного другого. А так добротный игрок +/- уровня болотного РПЛ.
+11
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+9
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Нормальный, но вполне себе заменяемый. Скорости нет какой-то выдающейся и по исполнению стандартов ждал немного другого. А так добротный игрок +/- уровня болотного РПЛ.
Да вроде и в ЦСКА было видно что это крайне средний ногомячист, можно было и получше найти
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+6
Ответ Сергей Молодых
КБ в своём репертуаре, ослабили конкурента украли игрока, а потом загубили его и пытаются избавиться. Всегда одно и тоже- завалят халявными луккойловскими деньгами, а сами не знают что делать. Настоящее кладбище футбольных талантов. Большое счастье что Глушенков выбрался из этого капкана без потери качества, просто повезло, что Спартак сам от него избавился.
у него был с Федотовым конфликт и тот перестал ставить его в состав. Как можно ослабить клуб ,купив игрока ,который все равно не играет ...🤔
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Ответ NIK7478
Можно обратно в ЦСКА, Федотов же ушел!
При Федотове Медина лучший футбол в карьере показал, потом решил уйти за баблом и к испаноязычному тренеру, где сел на лавку.
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Как сообщает Metaratings, «Спартак» готов рассмотреть варианты продажи Медины. При этом сам футболист хочет остаться в клубе.

Да что такое в самом деле! Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16-ти аршинах здесь сижу и буду сидеть!
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Любой клуб более-менее всегда готов рассмотреть предложения по плюс-минус любому игроку команды. Новость ради новости.
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продать его в интер или Челси лямов за 50..
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Находка для агентов - какой классный парень!
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Очередное "гениальное" приобретение спартаковского менеджмента. Как в старом анекдоте, где мужик продает сторублевки по 90. Выгоды никакой, зато оборот сумасшедший.
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Освободитесь от всего шлака, купленного по требованию неадекватного Абаскаля. Тогда есть надежда на лучшее.
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Мож в зенит?
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еще бы за такое бабло
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Новый тренер метет по-новому
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попользовались как контрацептивом
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Ответ Данко Лазович
Да вроде и в ЦСКА было видно что это крайне средний ногомячист, можно было и получше найти
Да там видимо никто искать и не пробовал, зачем им как говориться погружаться? Это же работать надо:))) Взяли просто, что под рукой было.
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Ответ Данко Лазович
А че ж так? Хороший же футболист или нет?!
главное качество медины - фаворит абаскаля с нужной абаскалю ногой. в отсутствие абаскаля необходимость медины в спартаке стремится к нулю.
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Спрашивается зачем покупали, тем более за 6 лямов. Абаскаль говорил, типа вот нам нужен левоногий правый/центр хав для вариативности - но что Спартаку это дало? 2-3 хороших игры за сезон, не больше.
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Ответ igo sarSM
Гениальный менеджмент. как всегда
Гениальный вброс, как всегда
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Новый тренер попросил наверняка
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Ответ Caniball
Его брали в центр зачем-то, но было ясно, что в центре он не тянет. На фланге есть Бонгонда. Если продать Медину, а эти деньги пустить в покупку хавбека за 12-15 миллионов это будет разумно.
Дык кто даст за Медину 12-15 млн? 🤦
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Ответ altitus
Дык кто даст за Медину 12-15 млн? 🤦
Так, а кто сказал про 12-15?!
За 6-7 было бы нормально.
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А че ж так? Хороший же футболист или нет?!
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