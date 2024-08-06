Андре Онана: «Буду играть рискованнее в новом сезоне – готовьтесь. Лучшая команда в мире всегда рискует»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия тактика Андре Онана Футбол

Андре Онана заявил, что в этом сезоне будет играть рискованнее.

«Это то, что вы увидите в этом сезоне, я буду больше рисковать. Я могу сказать вам это заранее. Готовьтесь, это будет в этом сезоне, поверьте мне. Я буду наслаждаться этим еще больше, когда сезон начнется.

Потому что лучшая команда в мире всегда рискует. Строить игру от ворот, распознавать ситуации, когда соперник играет персонально, или когда они прессингуют тремя или четырьмя игроками... Для меня важно замечать такие вещи и принимать наилучшие решения для команды.

Я возьму на себя много ответственности, и я думаю, что моя спина достаточно крепка, чтобы все это выдержать. Думаю, этот сезон будет отличным», – заявил вратарь «МЮ».

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андре Онана: «Суету навести охота»
+142
0
+142
Он еще и угрожает
+97
-1
+96
А можно ненадо?
+93
-2
+91
В смысле, куда больше? Теперь великий игрок ногами в аут будет по 2 привоза минимум в каждой игре делать?
+30
-2
+28
ой блин, лучше не надо
+20
0
+20
Больше 70-ти голов пропустил в прошлом сезоне, куда уже рискованнее.
+17
-1
+16
Вообще-то он так мужик-то рисковый. Он мне говорит: ’’Для меня жизнь без риска, как еда без соли’’.
©
+9
0
+9
Уф какой папин бродяга, походу курсы по личностному росту проходил все лето
+7
0
+7
Сказочный Вася) Он в курсе, что команда теряет много очков из - за его глупости, авантюризма) Ответвенность для него незнакомое слово
+7
-2
+5
Начнет пасовать на Магуайра?
+4
0
+4
Продажа валидолов растёт в этом сезоне
+4
-1
+3
Индивидуальный тотал соперника Маню больше 1,5
Лудоманы, пользуетесь)
+4
-1
+3
Короче, будет пропускать по 3-4 от всяких Бернли и Брайтонов.
+2
0
+2
Андре Онана: "Я думаю, что моя спина достаточно крепка, чтобы всё это выдержать".
Молодец, что понимает к чему всё это приведëт, и уже готовится к наказанию за свою "рискованную игру" в новом сезоне.
+2
0
+2
Ух, боевой настрой!
Радует, что игроки Юнайтед намерены вновь побороться за топ-10 в ожесточенных схватках с Брайтоном, ВХ и КП👏💪💪
+1
0
+1
Отлично, поржём
+1
0
+1
Что-то не помню, чтобы вратари Реала или МанСити много рисковали.
+1
0
+1
Ясно, рекорд по пропущенным за сезон будет снова побит
+1
0
+1
С Магуайром всегда есть риск для вратаря
+3
-2
+1
Фаны МЮ крепитесь !!!
+1
0
+1
Онана слов на ветер не бросает..
+1
0
+1
Ответ Joker2104
Андре Онана: "Я думаю, что моя спина достаточно крепка, чтобы всё это выдержать". Молодец, что понимает к чему всё это приведëт, и уже готовится к наказанию за свою "рискованную игру" в новом сезоне.
ахахаха недооцененный комментарий
+1
0
+1
Это угроза ?
0
0
0
Если как на Али Самиене, то это тоже риск, но уже как вид примитивного народно-вратарского искусства
0
0
0
А МЮ тут при чем?
0
0
0
Ответ Бутсы Крооса
Начнет пасовать на Магуайра?
😅
0
0
0
Пожалуйста не надо
0
0
0
«Если зарплату не повысят - буду еще рискованней играть»
0
0
0
Ого! По своих уярить начнет?!
0
0
0
Угрожает ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий