Андре Онана: «Буду играть рискованнее в новом сезоне – готовьтесь. Лучшая команда в мире всегда рискует»

Андре Онана заявил, что в этом сезоне будет играть рискованнее.

«Это то, что вы увидите в этом сезоне, я буду больше рисковать. Я могу сказать вам это заранее. Готовьтесь, это будет в этом сезоне, поверьте мне. Я буду наслаждаться этим еще больше, когда сезон начнется.

Потому что лучшая команда в мире всегда рискует. Строить игру от ворот, распознавать ситуации, когда соперник играет персонально, или когда они прессингуют тремя или четырьмя игроками... Для меня важно замечать такие вещи и принимать наилучшие решения для команды.

Я возьму на себя много ответственности, и я думаю, что моя спина достаточно крепка, чтобы все это выдержать. Думаю, этот сезон будет отличным», – заявил вратарь « ».