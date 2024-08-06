Андре Онана: «Буду играть рискованнее в новом сезоне – готовьтесь. Лучшая команда в мире всегда рискует»
Андре Онана заявил, что в этом сезоне будет играть рискованнее.
«Это то, что вы увидите в этом сезоне, я буду больше рисковать. Я могу сказать вам это заранее. Готовьтесь, это будет в этом сезоне, поверьте мне. Я буду наслаждаться этим еще больше, когда сезон начнется.
Потому что лучшая команда в мире всегда рискует. Строить игру от ворот, распознавать ситуации, когда соперник играет персонально, или когда они прессингуют тремя или четырьмя игроками... Для меня важно замечать такие вещи и принимать наилучшие решения для команды.
Я возьму на себя много ответственности, и я думаю, что моя спина достаточно крепка, чтобы все это выдержать. Думаю, этот сезон будет отличным», – заявил вратарь «МЮ».
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Лудоманы, пользуетесь)
Молодец, что понимает к чему всё это приведëт, и уже готовится к наказанию за свою "рискованную игру" в новом сезоне.
Радует, что игроки Юнайтед намерены вновь побороться за топ-10 в ожесточенных схватках с Брайтоном, ВХ и КП👏💪💪