«У телевидения «Ман Сити» вообще есть зрители?» Ибрагимович пошутил в эфире клубного ТВ «горожан» на матче с «Миланом»

Теги Милан Златан Ибрагимович Шон Райт-Филлипс Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия товарищеские матчи (клубы) телевидение ахахаха Футбол

Златан Ибрагимович пошутил о количестве зрителей клубного ТВ «Манчестер Сити».

Экс-форвард «Милана», ныне занимающий должность советника владельца клуба, появился в эфире клубного телевидения «горожан» во время товарищеского матча между командами.

«Братан, у телевидения «Манчестер Сити» вообще есть зрители?» – сказал Ибрагимович.

«Они есть, у нас их много. Поздоровайся с нашими зрителями на канале «Манчестер Сити», – ответил ведущий клубного ТВ и экс-полузащитник «Манчестер Сити» Шон-Райт Филлипс.

Товарищеский матч между «Миланом» и «Манчестер Сити» в США завершился победой «россонери» со счетом 3:2.

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45 комментариев
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Ответ BZB
Справедливости ради Милану до Сити сейчас, как до Китая в одной позе.
Если мы говорим о количестве болельщиков и фан клубов, то думаю Милан вряд ли уступает Сити
+92
-8
+84
Справедливости ради Милану до Сити сейчас, как до Китая в одной позе.
+79
-35
+44
Ответ Алексей Мишин
У Ибрагимовича вообще есть ЛЧ?
Это у ЛЧ нет Златана
+22
-4
+18
20 миллионов казахов
+21
-4
+17
Ответ Питекантроп
20 миллионов казахов
19999999, я болею за Милан
+12
0
+12
Ого, Шон Райт-Филлипс. Вот это флешбекнуло с его матчей за Ман Сити лет 20 назад
+10
0
+10
Ответ AprasidzE
Примерно столько же, сколько сотрудников в подставных компаниях - спонсоров Сити: уборщица, охранник и оператор.
Ещё ринатка с 2 акков
+14
-5
+9
Ответ Mehmet Okur
Может ты сначала пройдёшь правила написания предлогов "о" и "об"? 🤣🤣🤣
может быть да,может быть нет,а может быть пошел ты
+12
-5
+7
Ответ Vatikan
даже я смотрю
Под вашим ником -- это звучит , как неожиданное признание от Папы Римского)
+5
0
+5
Ответ Алексей Мишин
У Ибрагимовича вообще есть ЛЧ?
Нет, но зато побед больше в национальных чемпионатах, чем у Сити за всю историю.
+6
-2
+4
Примерно столько же, сколько сотрудников в подставных компаниях - спонсоров Сити: уборщица, охранник и оператор.
+23
-19
+4
Ответ Bul.Bul
Если мы говорим о количестве болельщиков и фан клубов, то думаю Милан вряд ли уступает Сити
Не говоря уже про трофеи и историю
+4
0
+4
Ответ Pato07
может быть да,может быть нет,а может быть пошел ты
Я то пойду, а ты осенью пойдёшь в свой любимый 3 "В", судя по тебе, второй раз 🤣
+7
-4
+3
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Причем тут Реал?
+4
-1
+3
Обычный "трэшток" и столько поп глоров Сити подорвало) Красота)
+2
0
+2
эти зрители, они с вами в одной комнате?
+3
-1
+2
Ответ AprasidzE
Примерно столько же, сколько сотрудников в подставных компаниях - спонсоров Сити: уборщица, охранник и оператор.
Видимо, на прошлогоднем чемпионском параде в честь треббла, тоже массовка была из уборщиц , сантехников и проплаченных болельщиков МЮ -- получается)
+8
-6
+2
Ответ #SharkTeam
Какая наивность. 10-е и 20-е годы под знаменем Сити, У Милана с нулевых в основном и то не факт. Можешь исследования популярности посмотреть
За МС в основном топят либо только глоры, либо жертвы их SMM-рекламки из азиатских стран, ну иногда и стран третьего мира, весь же адекватный мир болеет за великий клуб всех времён и народов, за «Милан», даже в худшие годы не переставая его поддерживать, а вот кто останется болеть за МС, если завтра катарским шейхам перестанет нравится содержать его, это большой вопрос. МС может сколько угодно выигрывать ЛЧ, в каких-то рейтингах быть первым, но «Милан» — это как условный БМВ, нестареющий бренд, классика на все времена, а МС максимум Тесла, временно на хайпе, не более.
+1
0
+1
Ответ Pato07
Комментарий скрыт
Может ты сначала пройдёшь правила написания предлогов "о" и "об"? 🤣🤣🤣
+6
-5
+1
Обычный балабол
+2
-1
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да, но нет
0
0
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Только Матерацци
0
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Вот это новость!
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Ответ Bul.Bul
Если мы говорим о количестве болельщиков и фан клубов, то думаю Милан вряд ли уступает Сити
Ну это огромный комплимент Сити. Который буквально за 10 лет приблизился к топ-уровню по всем параметрам
0
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Ответ Mehmet Okur
Я то пойду, а ты осенью пойдёшь в свой любимый 3 "В", судя по тебе, второй раз 🤣
Нужно быть редкостной обиженкой по жизни. Что бы в спорт новостях доколупываться к грамматике.
0
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Ответ Bul.Bul
Если мы говорим о количестве болельщиков и фан клубов, то думаю Милан вряд ли уступает Сити
Уже давно уступает и в разы. После нулевых болел практически не набирал
+1
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Ответ Дени Сыч
Причем тут Реал?
ну из за состава количества побед в лч и по всей видимости из плаченного места бчк в современной футбольной иерархии
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Ну хоть узнал что у Райт-Филлипса всё хорошо
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Тролль 100-й level
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Шутка Златана была бы актуальна в 2011
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