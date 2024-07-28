«У телевидения «Ман Сити» вообще есть зрители?» Ибрагимович пошутил в эфире клубного ТВ «горожан» на матче с «Миланом»
Златан Ибрагимович пошутил о количестве зрителей клубного ТВ «Манчестер Сити».
Экс-форвард «Милана», ныне занимающий должность советника владельца клуба, появился в эфире клубного телевидения «горожан» во время товарищеского матча между командами.
«Братан, у телевидения «Манчестер Сити» вообще есть зрители?» – сказал Ибрагимович.
«Они есть, у нас их много. Поздоровайся с нашими зрителями на канале «Манчестер Сити», – ответил ведущий клубного ТВ и экс-полузащитник «Манчестер Сити» Шон-Райт Филлипс.
Товарищеский матч между «Миланом» и «Манчестер Сити» в США завершился победой «россонери» со счетом 3:2.
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