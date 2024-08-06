Сергей Овчинников: «Россия ни в чем не уступает лучшим сборным, команда недооценена. Появились талантливые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков»

Сергей Овчинников высказался об уровне сборной России.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: , , и так далее. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем.

Мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива», работающий начальником отдела подготовки тренеров академии РФС.

Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре («СЭ»)