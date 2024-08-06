Сергей Овчинников: «Россия ни в чем не уступает лучшим сборным, команда недооценена. Появились талантливые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сергей Овчинников Максим Глушенков Юрий Горшков Сергей Пиняев Футбол

Сергей Овчинников высказался об уровне сборной России.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем.

Мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива», работающий начальником отдела подготовки тренеров академии РФС.

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78 комментариев
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футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков(с).Как это можно определить если они ни в Европейских топ лигах не играли или в Еврокубках хотя бы?Вон типа звезда РПЛ Захарян,ноль в Испании.
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А потом зашли санитары и выгнали интервьюера.
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Это даже не смешно, они сами в этот бред верят?
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Может напомнить тебе о выступлениях топ-1 клуба рф в еврокубках до бана?
Напомнить как сборная сыграла на евро 2020?
+18
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+16
Ответ spartakgorky
Комментарий скрыт
Вот когда Сафонов и Чалов что то покажут тогда и говорите, а пока они там никто.
+11
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+11
Да и вообще могли бы Евро выиграть!
Но если без иронии, то Головин лидер Монако, Сафонов в ПСЖ уехал, Кузяев не плох. Игроки играющие в России, если бы была возможность играть в Еврокубках, то были бы на хорошем счету и в целом сборная могла бы замахнуться на выход из группы как минимум на таком Евро и тренер был бы в такой ситуации другой...
+17
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С каких пор Горшков это европейский уровень? Ладно у Пиняева и Глушенкова есть 1,5-2 ярких сезона. Но Горшков играет четвёртый сезон в рамках РПЛ, и я не помню чтобы он играл ярко.
И нет, сборная оценена на таком уровне, на каком она является - предтоповая сборная, наряду с ещё 7-8 коллективами. На отборах евро - борьба за 2 место. На отборах ЧМ - стыки.
+11
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+11
Предлагаю объявить чемпионами Евро, если обыграют Вьетнам и Тайланд.
+11
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+11
Ответ Петрович
Да и вообще могли бы Евро выиграть! Но если без иронии, то Головин лидер Монако, Сафонов в ПСЖ уехал, Кузяев не плох. Игроки играющие в России, если бы была возможность играть в Еврокубках, то были бы на хорошем счету и в целом сборная могла бы замахнуться на выход из группы как минимум на таком Евро и тренер был бы в такой ситуации другой...
Согласен, полузащита у нас и вправду отличная, да и нападающие имеются. Но с ЦЗ беда.
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Ответ Ришад Хайруллин
Это даже не смешно, они сами в этот бред верят?
Уже вот больше 30 лет с момента распада СССР одно и тоже все говорят, а воз и ныне там. Видимо, верят, больше ничего не остаётся в такой ситуации.
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Еще несколько лет изоляции и мы точно будем лучшими в мире.
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Кто-нибудь скажите ему, что играть в рпл и играть в еврокубках или против европейских сборных - ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
И зенит прекрасно это доказывал. Разрывая в рпл и заглатывая в лч.
Про Горшкова вообще смешно. Если сыграет 1000 минут в чемпионате - уже хорошо будет.
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Ответ Uef@
Сборная России все-таки не Албания и не Шотландия, чтобы всего лишь бороться за выход из группы на таком евро
Да да, поэтому на последнем для себя Евро вылетели с 4-го места в группе с Финляндией и Данией.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А разве не так? Кроме перечисленных - Козлов, Кривцов, Латышонок, Волков, Мухин, Тюкавин, Глебов, Захарян. Отличные ребята, но кажется у Карпина другое мнение. Он предпочитает " второй надëжный эшелон", а сейчас в период изоляции самое время создать сборную из молодых амбициозных ребят. Когда-то изоляцию снимут.
Конечно не так. Захарян в Сосьедаде никто и звать его никак. А это не Реал или Барса. Это Сосьедад.
+7
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Ответ Андрей Федоров
Комментарий скрыт
Причем тут Мудрик?
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Все таки есть плюсы в отстранении сборной, за базар отвечать не надо )))
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Ответ Иван Чеховъ
Конечно не так. Захарян в Сосьедаде никто и звать его никак. А это не Реал или Барса. Это Сосьедад.
На сегодняшний день он в команде меньше года. Ему только 21 исполнилось. И Сосьедад это клуб, который борется за место ЛЧ от Испании + регулярно играет в ЕК ниже рангом. В составе Реал Сосьедада игроки сборных, само собой включая действующих чемпионов Европы - Испании. И при таких раскладах щуплый паренек из РПЛ попадал в состав и даже 40 раз на поле умудрился выйти. Учитывая, какой строгий тренер в Сосьедаде, то отличнейший результат. Арсену удачи, тебе ума.
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Ответ Андрей Федоров
А что такое ? Говорить что наши футболисты сильные - нельзя, говорить что Мудрик сильный футболист можно ?
О боже где сдесь вообще про Мудрика речь?ты походу любитель лапшу путина слушать
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Ответ Петрович
Да и вообще могли бы Евро выиграть! Но если без иронии, то Головин лидер Монако, Сафонов в ПСЖ уехал, Кузяев не плох. Игроки играющие в России, если бы была возможность играть в Еврокубках, то были бы на хорошем счету и в целом сборная могла бы замахнуться на выход из группы как минимум на таком Евро и тренер был бы в такой ситуации другой...
Выход из группы. Вот это уровень.
+3
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С атакующими игроками-то ещё более-менее, но вот в защите швах, что в центре, что на флангах, в опорной зоне разве что Глебов. О какой конкурентоспособности тут можно рассуждать?
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Ответ Владимир Абрамов
Когда он играл. А потом когда он работал. Дальше ты поймешь, уверен. Повторюсь - сейчас Овчинников говорит пристрастно как начальник отдела подготовки тренеров академии РФС. И он обязан говорить по крайней мере нейтрально хотя бы в силу корпоративной этики. Но, если начать разбираться по сути, выступление российских клубов в еврокубках само по себе очень косвенный индикатор относительно определения силы сборной. Поскольку выступление клубов в еврокубках это всего лишь показатель силы чемпионата. Российский чемпионат ослаб под давлением революции футбольных цен в Европе, пропустил складывание глобального медиа-рынка в футболе и оказался заложником политической конъюнктуры. Овчинников же говорит, что в России есть талантливые игроки, которые могли бы показать нормальный европейский уровень. И что поэтому сборная недооценена. И это может быть так. Узнать об этом не получится, поскольку россиянам не выгодно начинать карьеру в Европе на более слабых контрактах. Вот и все.
Йозе Марино тоже говорит про какую-то силу красной машины. Предлагаешь его тоже слушать?)))
Овчинников говорит, что мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны.
Но это же откровенное враньё. И последние турниры с нашим участием наглядно это показали.
И повторюсь, что ЧМ 18 не стоит брать в расчёт)
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Ответ Spartakus1984
футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков(с).Как это можно определить если они ни в Европейских топ лигах не играли или в Еврокубках хотя бы?Вон типа звезда РПЛ Захарян,ноль в Испании.
Это кто захаряну навесил «звезду рпл»? Огромное число игроков было и есть лучше в лиге
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Ответ EVERGREEN
Это кто захаряну навесил «звезду рпл»? Огромное число игроков было и есть лучше в лиге
Кто? Армяне!
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Тот случай, когда надо подтягивать за слова.
"Россия ни в чем не уступает лучшим сборным"
Лучшие сборные сейчас - это Испания, Англия, Франция, Бразилия, Аргентина, Германия.
Босс говорит, что Россия им ни в чем не уступает. Ни в чем - это, в том числе, ни в одном из компонентов игры.
Так ли это?
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ну Вьетнам, держись!
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Ответ Владимир Абрамов
Ты, конечно, всё знаешь. Но Сергею Овчинникову такое говорить бессмысленно: он это узнал не по телевизору, а сам играя в РФПЛ и в еврокубках. Поиграл Овчинников и в иностранных лигах - за Бенфику и за Порту. Другой вопрос, что получилось не так хорошо как в Локо. Говорит он естественно пристрастно. Но легкая усмешка удел тех, кто превосходит авторитетом. Прочие должны высказывать против по сути.
Когда Овчинников играл в Европе или в еврокубках , был совсем другой футбол и другое поколение футболистов.
Еще раз - выступление наших клубов в еврокубках наглядно показывали разницу в уровне.
Поэтому и привел пример зенита.
Только не надо вспоминать Россию на чм 18.
Там были все условия для успешного по нашим меркам выступления.
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Ну все, теперь болотные чайки и Пиняева уведут.
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Ответ Андрей Федоров
Полузащита наполнена как раз: Головин, Закарян и тд Защита 3-4 наберём. Что не так ?
3-4 это его? Солдатенков и Осипенко ЦЗ? Нам с ними накидают авоську
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Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны, Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее. Это те игроки, которые в этот момент будут пенсионерами, но они воспитают достойную смену
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С начала девяностых годов, примерно вот такие слова говорилось перед каждым турниром сборных. И, кроме двух раз, это заканчивалось проигрышем всем кому можно и вылетом.
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