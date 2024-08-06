Сергей Овчинников: «Россия ни в чем не уступает лучшим сборным, команда недооценена. Появились талантливые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков»
Сергей Овчинников высказался об уровне сборной России.
«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем.
Мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива», работающий начальником отдела подготовки тренеров академии РФС.
Напомнить как сборная сыграла на евро 2020?
Но если без иронии, то Головин лидер Монако, Сафонов в ПСЖ уехал, Кузяев не плох. Игроки играющие в России, если бы была возможность играть в Еврокубках, то были бы на хорошем счету и в целом сборная могла бы замахнуться на выход из группы как минимум на таком Евро и тренер был бы в такой ситуации другой...
И нет, сборная оценена на таком уровне, на каком она является - предтоповая сборная, наряду с ещё 7-8 коллективами. На отборах евро - борьба за 2 место. На отборах ЧМ - стыки.
И зенит прекрасно это доказывал. Разрывая в рпл и заглатывая в лч.
Про Горшкова вообще смешно. Если сыграет 1000 минут в чемпионате - уже хорошо будет.
Овчинников говорит, что мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны.
Но это же откровенное враньё. И последние турниры с нашим участием наглядно это показали.
И повторюсь, что ЧМ 18 не стоит брать в расчёт)
"Россия ни в чем не уступает лучшим сборным"
Лучшие сборные сейчас - это Испания, Англия, Франция, Бразилия, Аргентина, Германия.
Босс говорит, что Россия им ни в чем не уступает. Ни в чем - это, в том числе, ни в одном из компонентов игры.
Так ли это?
Еще раз - выступление наших клубов в еврокубках наглядно показывали разницу в уровне.
Поэтому и привел пример зенита.
Только не надо вспоминать Россию на чм 18.
Там были все условия для успешного по нашим меркам выступления.