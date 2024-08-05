«Челси» купит 16-летнего Мека, еще не игравшего за взрослый «Гремио», за 24 млн евро с учетом бонусов. Хавбек подпишет контракт по схеме «5+2»

«Челси» купит 16-летнего бразильского полузащитника.

Лондонский клуб согласовал с « » трансфер Габриэля Мека, сообщает Globo. Сумма сделки составит 24 миллиона евро с учетом бонусов.

Контракт с игроком будет заключен по схеме «5+2». Мек присоединится к «синим» в 2026 году – когда ему исполнится 18 лет.

Отметим, что Мек еще не играл за основную команду «Гремио». В составе команды U20 он провел 6 матчей и забил 1 гол.