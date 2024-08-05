«Челси» купит 16-летнего Мека, еще не игравшего за взрослый «Гремио», за 24 млн евро с учетом бонусов. Хавбек подпишет контракт по схеме «5+2»

Теги Челси Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

«Челси» купит 16-летнего бразильского полузащитника.

Лондонский клуб согласовал с «Гремио» трансфер Габриэля Мека, сообщает Globo. Сумма сделки составит 24 миллиона евро с учетом бонусов. 

Контракт с игроком будет заключен по схеме «5+2». Мек присоединится к «синим» в 2026 году – когда ему исполнится 18 лет. 

Отметим, что Мек еще не играл за основную команду «Гремио». В составе команды U20 он провел 6 матчей и забил 1 гол. 

39 комментариев
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Надо купить теперь Чукву, чтоб было две Чуквумеки тогда они собирутся в мегафутболиста как Вольтрон
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+63
25 млн за звезду
25 млн за топаря в расцвете сил
25 млн за будущую звезду
25 млн за молодую звезду
25 млн за вундеркинда
25 млн за выход в старте основной команды
25 млн за появление на банке основной команды
25 млн за выход в старте 2-й команды
25 млн за игру в u-19
25 млн за игрока, у которого нет профиля на спортс
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25 млн за игрока, у которого нет профиля на трансфермаркт
25 млн за игру в u-16
25 млн за поступление в футбольную школу
25 млн за мысль "а не поиграть ли в футбол?"
25 млн за то, что беременная мать нарисовала на пузе мяч
+63
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+63
И ведь когда один из этих 20 школьников выстрелит, они будут называть это успехом🤦‍♂️
+30
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+29
Челси при Боули усиленно тратит миллионы на всякую шелупонь, но ни одного действительно топового игрока так и не купил. Такое ощущение что это глобальная прачечная по отмыву денег и переводу их в разные страны, а не футбольный клуб с максимально высокими стандартами, заданными при бывшем владельце. Теперь вот 24 млн за какого-то шкета, когда команда нуждается в усилении здесь и сейчас. 35 за ноунейма Омородиона. И никаких проблем с ФФП, всё как с гуся вода. Зато до Ньюкасла докопались, который как раз ведёт дела с умом и делает точечные трансферы, пусть и дорогие, но не швыряется десятками миллионов туда-сюда. Да ещё учитывая что возможности владельцев сорок практически безграничны, но им просто перекрывают кислород и не дают развернуться по полной на рынке, причём для саудовцев наверное не составило бы труда перевести условный обеспечительный миллиард на специальный счёт, с которого будет финансироваться команда и руководство АПЛ бы понимало, что никаких проблем с бюджетом у клуба нет и не будет, а значит они могут тратить свободно хотя бы 200 млн каждый год, а не думать что сначала надо кого-то продать. Это нонсенс, у хозяев клуба сотни миллиардов, они хотят и могут тратить, но чтоб купить игрока за 60, нужно сначала другого продать.
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Чеферин вмешайся, они достали. Там уже на целую лигу в 18 команд состава
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Ответ luu
Надо купить теперь Чукву, чтоб было две Чуквумеки тогда они собирутся в мегафутболиста как Вольтрон
А как же Чуквуэзе?)))
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они либо гении, либо больные
и что там насчет ФФП?
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Чет мало денег,почему не 100
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Ответ Кристина нырялдовна
А как же Чуквуэзе?)))
Надо Езе купить из Кристал Пэлэс, а это дорого , у него паспорт английский
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Скаутинг на уровне шортлистов ФМ с вундеркиндами
+5
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+5
Ответ Даня Кашеваров
И ведь когда один из этих 20 школьников выстрелит, они будут называть это успехом🤦‍♂️
Сильно сомневаюсь, чтобы кто-то выстрелил.
Чтобы выстрелил, надо игрока наигрывать. А как наигрывать когда их два десятка ноунеймов.

Тем более игрок ещё два года будет в Гремио. Ему 16 лет.
Таких 16 летних талантов в самом Челси был вагон и маленькая тележка. Только выстреливают из них единицы.
Помню, был такой МакКихран, подавал надежды во второй команде, и так до 18 лет, а потом исчез...
Шаг из молодёжной команды во взрослую самый тяжкий.
Я уж не говорю, что игроку надо ещё здоровье сохранить в Гремио.
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Его в какой состав берут? В пятый? Или уже шестой набирается?
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Ответ окечуква
Сразу вспомнился Оскар. Того тоже сразу из Бразилии Челси забрал.
Оскар в 21 переходил, а тут вообще сопляк.
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Ответ окечуква
Сразу вспомнился Оскар. Того тоже сразу из Бразилии Челси забрал.
Оскар пришел в 21 год готовым игроком.

А совсем молодыми пришли Кенеди и Пиазон.
Пиазон даже установил рекорд долголетия игры за Челси (в предсезонках, а потом переходил в аренду)
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Ответ Утка_по_пекински
Сильно сомневаюсь, чтобы кто-то выстрелил. Чтобы выстрелил, надо игрока наигрывать. А как наигрывать когда их два десятка ноунеймов. Тем более игрок ещё два года будет в Гремио. Ему 16 лет. Таких 16 летних талантов в самом Челси был вагон и маленькая тележка. Только выстреливают из них единицы. Помню, был такой МакКихран, подавал надежды во второй команде, и так до 18 лет, а потом исчез... Шаг из молодёжной команды во взрослую самый тяжкий. Я уж не говорю, что игроку надо ещё здоровье сохранить в Гремио.
ООО, было время я знал всех этих Макихранов и Бертранов. Думал вот-вот и они заиграют. А сейчас, хрен пойми кто в основном. Жалко что кинули Романа под шумок.
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Странно, что не вратарь.
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Ответ Гиперактивный осьминог
25 млн за звезду 25 млн за топаря в расцвете сил 25 млн за будущую звезду 25 млн за молодую звезду 25 млн за вундеркинда 25 млн за выход в старте основной команды 25 млн за появление на банке основной команды 25 млн за выход в старте 2-й команды 25 млн за игру в u-19 25 млн за игрока, у которого нет профиля на спортс ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ 25 млн за игрока, у которого нет профиля на трансфермаркт 25 млн за игру в u-16 25 млн за поступление в футбольную школу 25 млн за мысль "а не поиграть ли в футбол?" 25 млн за то, что беременная мать нарисовала на пузе мяч
а не поиграть ли в футбол? (можно в рублях)
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ФФП уже выехало за вами.
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Ответ Степан Сорокин
Его в какой состав берут? В пятый? Или уже шестой набирается?
Уже полноценная лига собирается.
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Сколько они денег на этих школьников убили?!!!! Купите игроков которые играют стабильно хорошо. А не этих детей!!
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Ответ Я всех их сделал
Челси при Боули усиленно тратит миллионы на всякую шелупонь, но ни одного действительно топового игрока так и не купил. Такое ощущение что это глобальная прачечная по отмыву денег и переводу их в разные страны, а не футбольный клуб с максимально высокими стандартами, заданными при бывшем владельце. Теперь вот 24 млн за какого-то шкета, когда команда нуждается в усилении здесь и сейчас. 35 за ноунейма Омородиона. И никаких проблем с ФФП, всё как с гуся вода. Зато до Ньюкасла докопались, который как раз ведёт дела с умом и делает точечные трансферы, пусть и дорогие, но не швыряется десятками миллионов туда-сюда. Да ещё учитывая что возможности владельцев сорок практически безграничны, но им просто перекрывают кислород и не дают развернуться по полной на рынке, причём для саудовцев наверное не составило бы труда перевести условный обеспечительный миллиард на специальный счёт, с которого будет финансироваться команда и руководство АПЛ бы понимало, что никаких проблем с бюджетом у клуба нет и не будет, а значит они могут тратить свободно хотя бы 200 млн каждый год, а не думать что сначала надо кого-то продать. Это нонсенс, у хозяев клуба сотни миллиардов, они хотят и могут тратить, но чтоб купить игрока за 60, нужно сначала другого продать.
>ни одного действительно топового игрока так и не купил
>Палмер, Кайседо, Гюсто, Нкунку, Энцо
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########!
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Опять 25(((
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Ответ Mr Azimof
ООО, было время я знал всех этих Макихранов и Бертранов. Думал вот-вот и они заиграют. А сейчас, хрен пойми кто в основном. Жалко что кинули Романа под шумок.
Маккирхан сколько помню играл в старте в матче ЛЧ Спартак-Челси
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Деньги есть
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Ёлки-палки. Сколько можно уже?
Это была моя стратегия, искать молодых и перспективных, когда в Фифе поднимал клубы с 5 дивизиона. За пару часов я выигрывал ЛЧ. Походу кто-то в Челси верит в эту стратегию.
Ещё, набиваешь статистику посредственному напу, ассистенту и вратарю, делая их первыми по итогу сезона, без разницы в каком дивизионе и продаёшь за охуллиард. В случае с Челси, это работает в обратном направлении.
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Все норм, Боули просто соревнуется с Ротенбергом, у кого длиннее скамейка.
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скоро сразу после УЗИ с родителями будут контракт подписывать
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Оч поздно, он уже не может стать самым шестнадцатилетним футболистом сделавшим пас
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ну,чето слабо, контракт должен быть на 16 лет, а тут всего лишь 5+2
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