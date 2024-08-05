«Челси» купит 16-летнего Мека, еще не игравшего за взрослый «Гремио», за 24 млн евро с учетом бонусов. Хавбек подпишет контракт по схеме «5+2»
«Челси» купит 16-летнего бразильского полузащитника.
Лондонский клуб согласовал с «Гремио» трансфер Габриэля Мека, сообщает Globo. Сумма сделки составит 24 миллиона евро с учетом бонусов.
Контракт с игроком будет заключен по схеме «5+2». Мек присоединится к «синим» в 2026 году – когда ему исполнится 18 лет.
Отметим, что Мек еще не играл за основную команду «Гремио». В составе команды U20 он провел 6 матчей и забил 1 гол.
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и что там насчет ФФП?
Чтобы выстрелил, надо игрока наигрывать. А как наигрывать когда их два десятка ноунеймов.
Тем более игрок ещё два года будет в Гремио. Ему 16 лет.
Таких 16 летних талантов в самом Челси был вагон и маленькая тележка. Только выстреливают из них единицы.
Помню, был такой МакКихран, подавал надежды во второй команде, и так до 18 лет, а потом исчез...
Шаг из молодёжной команды во взрослую самый тяжкий.
Я уж не говорю, что игроку надо ещё здоровье сохранить в Гремио.
А совсем молодыми пришли Кенеди и Пиазон.
Пиазон даже установил рекорд долголетия игры за Челси (в предсезонках, а потом переходил в аренду)
>Палмер, Кайседо, Гюсто, Нкунку, Энцо
Это была моя стратегия, искать молодых и перспективных, когда в Фифе поднимал клубы с 5 дивизиона. За пару часов я выигрывал ЛЧ. Походу кто-то в Челси верит в эту стратегию.
Ещё, набиваешь статистику посредственному напу, ассистенту и вратарю, делая их первыми по итогу сезона, без разницы в каком дивизионе и продаёшь за охуллиард. В случае с Челси, это работает в обратном направлении.