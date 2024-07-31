«Барса» прекращает работу по подписанию Уильямса – трансфер считают маловероятным из-за давления «Атлетика» и семьи вингера. Бальде убеждал Нико присоединиться к каталонцам
«Барселона» приостановила работу над трансфером Нико Уильямса.
По информации As, в клубе считают сделку «практически неосуществимой», считая основной причиной срыва трансфера давление на вингера со стороны «Атлетика» и его семьи.
Сообщается, что убедить Уильямса перейти в «Барселону» пытался Алекс Бальде, с которым у Нико установились дружеские отношения, однако защитник каталонцев не смог повлиять на решение вингера.
Несмотря на то, что в клубе надеются, что Нико передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Бильбао. Отмечается, что Уильямс отклонил предложение «ПСЖ», втрое превышающее его текущую зарплату в «Атлетике».
Для Нико это безусловный плюс-в АПЛ у него не будет просьб снизить зарплату, взять обед с собой, доехать до стадиона выездного своим ходом.
Почему хочет вернуться Ольмо для меня загадка. куда??
Спортс, что за 🤬🤬🤬🤬
Логично что Атлетик захочет больше.
Думаю барса все же подпишет его,только уже лямов за 70-90