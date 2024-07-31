«Барса» прекращает работу по подписанию Уильямса – трансфер считают маловероятным из-за давления «Атлетика» и семьи вингера. Бальде убеждал Нико присоединиться к каталонцам

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Алекс Бальде Нико Уильямс Футбол

«Барселона» приостановила работу над трансфером Нико Уильямса.

По информации As, в клубе считают сделку «практически неосуществимой», считая основной причиной срыва трансфера давление на вингера со стороны «Атлетика» и его семьи.

Сообщается, что убедить Уильямса перейти в «Барселону» пытался Алекс Бальде, с которым у Нико установились дружеские отношения, однако защитник каталонцев не смог повлиять на решение вингера.

Несмотря на то, что в клубе надеются, что Нико передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Бильбао. Отмечается, что Уильямс отклонил предложение «ПСЖ», втрое превышающее его текущую зарплату в «Атлетике».

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35 комментариев
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Давление Атлетика в чем? Денег просят?
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Такое могло произойти только с Барсой. Сам игрок перед финалом евро говорит, что хотел бы перейти.
Для Нико это безусловный плюс-в АПЛ у него не будет просьб снизить зарплату, взять обед с собой, доехать до стадиона выездного своим ходом.
Почему хочет вернуться Ольмо для меня загадка. куда??
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Лапорта как всегда. балабол.
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Это не провал, это катастрофа для всей Барсы
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Отказался играть за еду?
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Час назад: Барса не переживает в успешно трансфере Нико Уильямса.
Спортс, что за 🤬🤬🤬🤬
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Когда нет денег и не такое придумаешь.
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Когда узнали что надо -платить-
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Типичная Барса с Лапортой, денег 3 рубля но вот болтавни на месяц развести всегда пожалуйста. Барсе в первую очередь нужен опорник вингеров и так много
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Ответ Николай Корягин
Давление Атлетика в чем? Денег просят?
Неслыханная наглость!
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Ответ Артур Артур
Когда уже этот трансферный сериал закончится?
Он навсегда, только актеры меняются
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Ответ Птюч
А как же вера и спокойствие Лапорты?
Спокойствие, только спокойствие!
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Если Барса хочет быть конкурентноспособна с Реалом - таких игроков надо брать!
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А как же вера и спокойствие Лапорты?
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Тык-тык-тык, Джунтоли, ну его этого Копа, бери Уильямса.
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Опять Лапорта с мокрым лицом
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Было понятно что он стоит намного больше чем его текущие отступные.
Логично что Атлетик захочет больше.
Думаю барса все же подпишет его,только уже лямов за 70-90
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🤣🤣😆
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Ответ Dark.Babysitter
Выгоните уже Лапорту! Нико сильно усилил бы Барсу! Продайте нестабильного Рафинью и Левандовского на Ближний Восток. На этом заработаете бабок на Уильямса и ещё останется. Вот жеш капец какие недалёкие там рулят всем!...
Неликвид не продашь)
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Кто сказал деньги?
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Ответ andrei1977
Неслыханная наглость!
Причём сразу - не хотят ждать, когда Жоан Лапорта дёрнет за очередной "рычаг"☝🏻🤣🤣🤣
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Ответ Pucheslav
Он его еще перед евро подписывал
)))) , ты не в повестке , маленький. Новый контракт с отпускными в 100 млн. Следи за новостями .... тебе познячковому позже расскажут. Незабудь потом прийти и извиниться.
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Ответ TJ tigra
Лапорта как всегда. балабол.
Вот именно этот комментарий я и искал! Всегда и постоянно об этом пишу, что Лапорта, это самый эффектный балабол-трепло, ему верить-себя не уважать!!!
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Ответ SPB Patriot
Час назад: Барса не переживает в успешно трансфере Нико Уильямса. Спортс, что за 🤬🤬🤬🤬
Просто копипастят подряд новости из твиттера, а там такое на каждом шагу. То переходит, то не переходит, то переживает, то не переживает.
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Ответ x29aqm8hab
Было понятно что он стоит намного больше чем его текущие отступные. Логично что Атлетик захочет больше. Думаю барса все же подпишет его,только уже лямов за 70-90
Плюс оказывается Атлетик платит солидные деньги своим игрокам. ( Подоходный налог у игроков Атлетика Бильбао на 50% меньше чем в других клун, из за политики клуба , что бы клуб мог как то конкурировать )
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