«Барса» прекращает работу по подписанию Уильямса – трансфер считают маловероятным из-за давления «Атлетика» и семьи вингера. Бальде убеждал Нико присоединиться к каталонцам

«Барселона» приостановила работу над трансфером Нико Уильямса.

По информации As, в клубе считают сделку «практически неосуществимой», считая основной причиной срыва трансфера давление на вингера со стороны « » и его семьи.

Сообщается, что убедить перейти в «Барселону» пытался , с которым у Нико установились дружеские отношения, однако защитник каталонцев не смог повлиять на решение вингера.

Несмотря на то, что в клубе надеются, что Нико передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Бильбао. Отмечается, что Уильямс отклонил предложение «ПСЖ», втрое превышающее его текущую зарплату в «Атлетике».