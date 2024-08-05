Барко о сравнениях с Месси: «Лео – уникальный игрок, подобных качеств нет ни у кого. Таких в мире больше нет»

Теги Спартак МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко назвал Лионеля Месси уникальным игроком.

– Ты в самом начале карьеры заслужил отличную прессу, получил в Аргентине звание «Открытие года». Как это повлияло на твое становление как игрока?

– Лично мне такое признание только помогало. Наполняло радостью и уверенностью, что ты можешь помочь команде побеждать.

– Наверняка были и сравнения с Месси, ведь ты похож на Лео по типажу.

– Ну, Месси – это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки. Я всем доволен, – сказал аргентинский полузащитник «Спартака».

Барко о России: «В Аргентине ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам. А здесь очень спокойно, Атланта в США была больше похожа на Москву в этом плане»

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8 комментариев
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Абсолютно все лучшим в мире считают именно Месси, кроме тех кто сидит на ЗП Мендеша)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
А чё не удаляешь?
+2
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Ответ Игорь М.
А что Барко говорит о сравнении с Давыдовым a.k.a. русским Месси?
Что ему это очень льстит и он с удовольствием бы познакомился с Денисом лично, ну и Федуном заодно.
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Ответ Геннадий Тимченко
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Комментарий удален модератором
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
🤣🤣🤣
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А что Барко говорит о сравнении с Давыдовым a.k.a. русским Месси?
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