Барко о сравнениях с Месси: «Лео – уникальный игрок, подобных качеств нет ни у кого. Таких в мире больше нет»

Эсекиэль Барко назвал Лионеля Месси уникальным игроком.

– Ты в самом начале карьеры заслужил отличную прессу, получил в Аргентине звание «Открытие года». Как это повлияло на твое становление как игрока?

– Лично мне такое признание только помогало. Наполняло радостью и уверенностью, что ты можешь помочь команде побеждать.

– Наверняка были и сравнения с Месси, ведь ты похож на Лео по типажу.

– Ну, – это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки. Я всем доволен, – сказал аргентинский полузащитник « ».

Барко о России: «В Аргентине ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам. А здесь очень спокойно, Атланта в США была больше похожа на Москву в этом плане»