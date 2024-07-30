Захарян пропустит 2-3 месяца из-за травмы голеностопа. Российский хавбек «Сосьедада» перенесет операцию

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу травмы Р-Спорт Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян перенесет операцию из-за травмы голеностопа.

«Реал Сосьедад» сообщил, что у российского полузащитника выявлено повреждение сухожилий малоберцовой мышцы. Захарян получил травму на тренировке 17 июля.

Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдет в Барселоне. 

«Данные еще не до конца ясны, время восстановления составит 2-3 месяца», – сообщили РИА Новости в пресс-службе испанского клуба.

В прошлом сезоне Ла Лиги Захарян провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

27 комментариев
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Здоровья Арсену и скорейшего выздоровления!
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Прям на старте сезона, это та же травма которая его беспокоила весь сезон
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быстрого восстановления!
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По стопам Головина карьера идёт
Ну лет через 5 будет лидером Реал Сосьедада
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да что ж такое. не прет пока совсем.
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Ответ Edgar Dupo
Прям на старте сезона, это та же травма которая его беспокоила весь сезон
Очень жаль !
Хотелось в этом сезоне видеть его на постоянной более-менее основе !
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Кажется сосьедад промазал с покупкой. Жаль.
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Сане Головину на уровень выше переход тоже дался через боль. Но им занялись, укрепили и теперь в Монако близок к статусу легенды. Зазаряну тоже переход даётся непросто.
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Удачи и здоровья Захаряну.
Скорейшего выздоровления.
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Здоровья Арсену!
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Выздоравливай, Арсен!
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Засиделся в европке, пора бы уже на скамейку газовика переезжать
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Сезон в мусорку. Смело. Нет предсезонки - это конец твоему сезону.
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К сожалению, похоже не его команда, придётся менять команду после восстановления или аренда
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Бывает
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Здоровья!!! Поправляйся скорее!!!
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Ответ BS BOY
Здоровья Арсену и скорейшего выздоровления!
Венгер: Спасибо, бро!
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Ответ Влад Безруков
По стопам Головина карьера идёт Ну лет через 5 будет лидером Реал Сосьедада
Скорее,по стопам Черышева
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Ответ Влад Безруков
По стопам Головина карьера идёт Ну лет через 5 будет лидером Реал Сосьедада
Да что там Сосьедада, Мадрида.
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