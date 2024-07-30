Захарян пропустит 2-3 месяца из-за травмы голеностопа. Российский хавбек «Сосьедада» перенесет операцию

Арсен Захарян перенесет операцию из-за травмы голеностопа.

« » сообщил, что у российского полузащитника выявлено повреждение сухожилий малоберцовой мышцы. Захарян получил травму на тренировке 17 июля.

Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдет в Барселоне.

«Данные еще не до конца ясны, время восстановления составит 2-3 месяца», – сообщили РИА Новости в пресс-службе испанского клуба.

В прошлом сезоне Ла Лиги Захарян провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.