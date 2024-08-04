Артем Дзюба: «Толстой – красавец, но «Войну и мир» невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия книги Футбол

Артем Дзюба критически отозвался о школьной программе по литературе.

– Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?

– «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы – это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать – и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно.

И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей, – сказал бывший нападающий сборной России.

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121 комментарий
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Дзюба прав
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+116
Ответ Лимит Лимитович
Дзюба прав
Да, тут абсолютно прав. В том возрасте, в котором проходишь в школе большинство серьёзных произведений начиная класса с 8ого - они неинтересны или банально непонятны и поэтому тяжело читаются и воспринимаются.
+85
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+78
Так вот где Дзюба пропадал...
Он на съезде литературоведов был🤣
+45
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+40
Сейчас 100 % найдутся критики, но тут Дзюба прав. Многое из того, что дают в школьной программе, нужно читать позднее. Точнее так - большинству нужно читать позднее.
+45
-6
+39
Ответ petrovson
Сейчас 100 % найдутся критики, но тут Дзюба прав. Многое из того, что дают в школьной программе, нужно читать позднее. Точнее так - большинству нужно читать позднее.
Только позднее это будет читать ничтожный процент дорогих россиян. А если не дать в школе хотя бы малейшее представление о лучших классических произведениях на русском языке, то культурный код сформируется из увиденного в Тик-Токе и мы получим детей, воспитанных Твичом.
А так в головах будут хотя бы обрывки сюжета и имена. И есть вероятность, что в зрелом возрасте человек вернется к подобной "многословной дребедени" (как называл этот роман сам автор).Осуждаю.
+32
-6
+26
есть такое, ибо невозможно в 15 в полной мере понять то, что писалось автором в 50
+32
-7
+25
Ответ Winfated
Да, тут абсолютно прав. В том возрасте, в котором проходишь в школе большинство серьёзных произведений начиная класса с 8ого - они неинтересны или банально непонятны и поэтому тяжело читаются и воспринимаются.
Не забывайте, что ещё школьная программа очень насыщена, и даже нет достаточного количества часов, чтобы разобрать такие объёмные и многоплановые произведения как «Война и мир».

Тут только два выхода для школьников, если не прибегать к банальному краткому содержанию: либо читать летом (вне программы по собственной инициативе), либо смотреть экранизацию Бондарчука.
+26
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+25
Ответ nonm79
Комментарий скрыт
Для школы рановато но после тридцати зашла очень хорошо. Под современные события прям советую. Двести лет вроде бы прошло а многие вещи не меняются.
+23
-4
+19
"...мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей, – сказал бывший нападающий сборной..."

Имхо, прав Дзюба. "Война и мир", "Отцы и дети" и т.п.. литература, безусловно, важна и нужна. Но она гораздо лучше заходит взрослым людям.
+24
-7
+17
Ответ topeleven
В начальной школе на каникулах взялся за Войну и мир, помню как на втором томе бросил. Был тогда как Дзюба, и интереснее всего было читать про сражения. Этим название и привлекло :) Еще приходилось постоянно читать кучу сносок и примечаний в конце, UX совсем не продуман. Потом в старших классах прочитал только краткое содержание из 50 страниц, на уроке сидел потом с книгами и при вопросах учительницы быстро листал книгу. Находил нужные отрывки, примерно помня порядок событий. Сработало. Сейчас ничего не помню, и тогда, наверное, мало что понял, кроме того, как важен был в те времена французский язык.
То есть, ты учась с 1 по 4 класс взялся читать Войну и мир? Лихо...
+16
-1
+15
В начальной школе на каникулах взялся за Войну и мир, помню как на втором томе бросил. Был тогда как Дзюба, и интереснее всего было читать про сражения. Этим название и привлекло :) Еще приходилось постоянно читать кучу сносок и примечаний в конце, UX совсем не продуман. Потом в старших классах прочитал только краткое содержание из 50 страниц, на уроке сидел потом с книгами и при вопросах учительницы быстро листал книгу. Находил нужные отрывки, примерно помня порядок событий. Сработало. Сейчас ничего не помню, и тогда, наверное, мало что понял, кроме того, как важен был в те времена французский язык.
+15
-1
+14
Согласен, Роулинг, Азимов,Конан Дойл, Дефо, тот же Гоголь, читаются в разы легче чем Толстой и большинство романов Достоевского.
+16
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+11
Вы, Шариков, ерунду говорите. И само возмутительное то, что говорите её, уверенным безапеляционным тоном.
+14
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+11
Ответ sabrusov
есть такое, ибо невозможно в 15 в полной мере понять то, что писалось автором в 50
В 15 надо читать только то, что написано подростками?)
+17
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Если в школьном возрасте не приучить себя к классической литературе, то дожив до 40 лет ты ее все равно не осилишь и не поймешь. Что собственно пенек дзюба и доказал.
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+10
Ответ ilmir84
я "войну и мир" за 1,5 месяца каникул осилил, а "тихий дон" за месяц. просто дзюба глупый с рождения. классику с детства читать надо, а не дрочить на орзул на всю страну. дети нынешних поколений глупеют от того, что литературу не читают вовсе. разве советские школьники были глупыми? эрудированные, они поступали в вузы не путем тыка на листах бумаги, а сдавали вступительные экзамены. да этому ненужному игрочишке разве объяснить. он же жертва егэ
ЕГЭ, как и вступительные/выпускные экзамены раньше - это просто система проверки знаний, не более. У неё есть свои плюсы и минусы. А тот факт, что школьная программа по литературе РФ составлена просто по-идиотски, понятен даже Дзюбе. Личный пример: в 9 классе меня заставили прочитать "Котлован" Платонова и сделать по нему эссе. Знаете, когда я в следующий раз столкнулся с этим произведением? На 3 курсе философского факультета СПБГУ.
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Зато на разборе этой литературы подростки начинают задумываться о смыслах жизни и получают хоть какой-то пример для поведения. Естественно, если учитель по настоящему занимается развитием учеников, а не тупой зубрёжкой.
Да и примеры из литературы могут в дальнейшем помочь в выборе дороги во взрослую жизнь.
+9
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+8
Ответ Winfated
Да, тут абсолютно прав. В том возрасте, в котором проходишь в школе большинство серьёзных произведений начиная класса с 8ого - они неинтересны или банально непонятны и поэтому тяжело читаются и воспринимаются.
Многие книги в любом возрасте не интересны. Но если ты читал школьную программу, через 5-10 лет вспомнится и придёт желание что-то перечитать. Перечитываю "Герой нашего времени" Лермонтов, "Отверженные" Гюго, во взрослом возрасте, читал в 13. Это школьная программа. Читал Стругацких "Жук в муравейнике" раз 30, эту книгу показал отец в 12 лет. Гарри Поттера читал после 25 раз 5. Если бы не читал хорошие книги в юности, никогда бы не стал читать книги во взрослом возрасте. Людей, кто после 25 начинает читать книги не читая до того единицы. Вот научится понимать книгу сложнее. Восприятие Меняется с возрастом. Книги никогда не рано читать. Понимание придёт.
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Школьный курс литературы в принципе расчитан на то, чтобы дети возненавидели чтение.
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Ответ alexsem69
Так вот где Дзюба пропадал... Он на съезде литературоведов был🤣
Школьная программа не рассчитана на футболистов.)
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Ответ Алексей Горланов
Только позднее это будет читать ничтожный процент дорогих россиян. А если не дать в школе хотя бы малейшее представление о лучших классических произведениях на русском языке, то культурный код сформируется из увиденного в Тик-Токе и мы получим детей, воспитанных Твичом. А так в головах будут хотя бы обрывки сюжета и имена. И есть вероятность, что в зрелом возрасте человек вернется к подобной "многословной дребедени" (как называл этот роман сам автор).Осуждаю.
Совершенно верно.
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согласен, да это и все говорят, ещё с нулевых, там действительно половина списка вообще не про детей, поэтому все искали в первых интернетах, или на книжных ярмарках обзоры Белинского и слегка "корректировали" их для урока. но тут ничего не поделать, литературу преподавать нужно, а после 10ого класса её в принципе нет, ни в вузах(кроме профильных), ни тем более в колледжахучилищах. поэтому и дают в школе, чтобы все хоть как, хоть чуть, но зацепили огромнейший пласт родной культуры
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Ответ Serge Vendino
В 15 надо читать только то, что написано подростками?)
гарри поттера например. в школьной программе и без рофлов. если есть задача привить не любовь хоть интерес к чтению. нахрена детям достоевщина тлен или обломов какой нибудь. отобьет желание лет до 40
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Я уставал даже короткую выжимку в заглавии читать, чего уж говорить о полном тексте ) Совсем не зашло, а читать я любил.
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Он прав.
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Так 80% населения после школы книжки в руки не берут, когда им еще читать? Кроме объема в "Войне и мире" ничего сложно нет, это книга как раз про молодых людей и для молодых людей. Правда, понимаешь это с возрастом)
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Там сложность в том, что большие куски написаны на французском. Если его не понимать, то сноски очень неудобно читать.
А в целом не самая глубокая в плане понимания книга.
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Что за собрание недовольных школьным чтением? В школе необходимо читать большинство книг, чтобы человек начинал пытаться думать, формировать свое мировоззрение и пр. А во взрослом возрасте надо эти книги ПЕРЕЧИТЫВАТЬ. Речь конечно не про все книги школьной программы.
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То на Орзул передергивал, а теперь у него значит Толстой красавец.

Что-то в жизни Артема круто поменялось
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По мне так 50% надо поменять изучаемой школьной литературы, дети и так не любят особо читать, а тут очень много непонятных для них произведений.
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