Артем Дзюба: «Толстой – красавец, но «Войну и мир» невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей»

Артем Дзюба критически отозвался о школьной программе по литературе.

– Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?

– «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы – это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать – и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно.

И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей, – сказал бывший нападающий сборной России.