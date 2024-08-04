Артем Дзюба: «Толстой – красавец, но «Войну и мир» невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей»
Артем Дзюба критически отозвался о школьной программе по литературе.
– Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?
– «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы – это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать – и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно.
И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей, – сказал бывший нападающий сборной России.
Он на съезде литературоведов был🤣
А так в головах будут хотя бы обрывки сюжета и имена. И есть вероятность, что в зрелом возрасте человек вернется к подобной "многословной дребедени" (как называл этот роман сам автор).Осуждаю.
Тут только два выхода для школьников, если не прибегать к банальному краткому содержанию: либо читать летом (вне программы по собственной инициативе), либо смотреть экранизацию Бондарчука.
Имхо, прав Дзюба. "Война и мир", "Отцы и дети" и т.п.. литература, безусловно, важна и нужна. Но она гораздо лучше заходит взрослым людям.
Да и примеры из литературы могут в дальнейшем помочь в выборе дороги во взрослую жизнь.
А в целом не самая глубокая в плане понимания книга.
Что-то в жизни Артема круто поменялось