Штаб Флика внедрил криотерапию в программу тренировок «Барсы». Левандовски, Рафинья, Кристенсен и другие игроки проводят несколько минут в джакузи с ледяной водой
В «Барселоне» стали применять криотерапию для профилактики травм.
Как сообщает As, тренерский штаб Ханс-Дитера Флика внедрил криотерапию в программу ежедневных тренировок. Это метод профилактики травм, при котором сильный холод используется для замораживания и разрушения мертвых клеток, укрепления и тонизирования тканей.
Такие игроки, как Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Ориоль Ромеу, Рафинья и Иньиго Мартинес, часто прибегают к этому методу после тяжелых тренировок. Их задача состоит в том, чтобы провести как минимум три-пять минут в джакузи с ледяной водой.
Некоторые игроки, восстановившиеся после травмы, например, Алекс Бальде, также часто прибегают к этой процедуре.
Отмечается, что при Флике криотерапия приобрела большое значение в команде – считается, что этот метод очень полезен для повышения работоспособности футболистов и оптимизации ресурсов их организма.
И в спорте она практикуется еще с 90-х годов. Только в классическом методе там не просто в холодной воде лежат, а заходят в специальную криокамеру, где сухой газ охлажден до температур от минус 110 градусов до минус 160
В классике, в криокамере нагнетается сухой газ охлажденный до температур от минус 110 до минус 160 градусов и человека загоняют туда некотрое время. С помощью такой низкой температуры удается охдадить связки, суставы и сухожилия до нужных значений, чтобы они потом укреплялись.
А просто в ледяной воде ты такого результата не достигнешь, только кожу "обожжёшь"
Флик оформил это официально
Другое дело, что в моржевании и обливании важен факт внезапности охлаждения всего тела, а судя по джакузи - там гламурные уж точно не собираются шокировать свои капилляры, а будут ступни мочить, и рассказывать, что это приятно, но они храбрецы.