Штаб Флика внедрил криотерапию в программу тренировок «Барсы». Левандовски, Рафинья, Кристенсен и другие игроки проводят несколько минут в джакузи с ледяной водой

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Ориоль Ромеу Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен ЗОЖ Рафинья Диас Алекс Бальде Здоровье Футбол

В «Барселоне» стали применять криотерапию для профилактики травм.

Как сообщает As, тренерский штаб Ханс-Дитера Флика внедрил криотерапию в программу ежедневных тренировок. Это метод профилактики травм, при котором сильный холод используется для замораживания и разрушения мертвых клеток, укрепления и тонизирования тканей. 

Такие игроки, как Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Ориоль Ромеу, Рафинья и Иньиго Мартинес, часто прибегают к этому методу после тяжелых тренировок. Их задача состоит в том, чтобы провести как минимум три-пять минут в джакузи с ледяной водой.

Некоторые игроки, восстановившиеся после травмы, например, Алекс Бальде, также часто прибегают к этой процедуре. 

Отмечается, что при Флике криотерапия приобрела большое значение в команде – считается, что этот метод очень полезен для повышения работоспособности футболистов и оптимизации ресурсов их организма. 

41 комментарий
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Я тоже пару недель в июне курс криотерапии прохожу.. Когда Водоканал профилактику проводит..
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Удивительно, что Барселона только в 2024 году начала применять практики как минимум из 2018 года)
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Удивительно, что Барселона только в 2024 году начала применять практики как минимум из 2018 года)
Криотерапию еще в прошлом веке изобрели ( в годах семедесятых).
И в спорте она практикуется еще с 90-х годов. Только в классическом методе там не просто в холодной воде лежат, а заходят в специальную криокамеру, где сухой газ охлажден до температур от минус 110 градусов до минус 160
+19
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+19
Ответ dr. cage
Я тоже пару недель в июне курс криотерапии прохожу.. Когда Водоканал профилактику проводит..
Все мы это проходим ))
+17
-1
+16
Просто горячую воду отключили)
+19
-5
+14
Ответ red hikkikomori
Просто горячую воду отключили)
Местный водоканал сообщил, что аж на месяц, поэтому выбора нет и значит быть криотерапии, ну не в тазиках же им мыться в конце концов!🧽))
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+10
Так это не классическая криотерапия, если они просто лежат несколько минут в ледяной воде.
В классике, в криокамере нагнетается сухой газ охлажденный до температур от минус 110 до минус 160 градусов и человека загоняют туда некотрое время. С помощью такой низкой температуры удается охдадить связки, суставы и сухожилия до нужных значений, чтобы они потом укреплялись.
А просто в ледяной воде ты такого результата не достигнешь, только кожу "обожжёшь"
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Типа раньше до этого никто там не додумывался? Жесть...
+5
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Простатит, привет
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Кстати очень хорошая процедура, я раз в год делаю общую крио и помогает не болеть простудой в течении года
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Вот молодец. И фильм про гусят перед каждой тренировкой показывать. Тогда точно придёт успех.
+1
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Креотерапия как моржевание на минималках?
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Будем объективны, у Барселоны частенько проблемы с горячей водой
Флик оформил это официально
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Ответ red hikkikomori
Просто горячую воду отключили)
А ледяная вода из под крана течет?
+6
-5
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Этой Технологии уже лет 10 - 15, а у только сейчас пришла)
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-1
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Самая лучшая криотерапия это русская баня - из жара в холод . Лучше еще никто не придумал .
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Ответ Геннадий
Самая лучшая криотерапия это русская баня - из жара в холод . Лучше еще никто не придумал .
Из бани в сугроб или в пруд - это для удовольствия, а не для здоровья. Баня уже сама по себе капилляры открыла, поэтому и холод в сугробе не ощущается после бани, хотя в первый раз страшно было. А вот облить себя с утра ведром ледяной воды - это другое абсолютно, только не надо путать обливание с холодным душем. И при обливании желательна вода именно пограничная со льдом, то есть именно на нуле, хотя шокирует и менее холодная. Просто максимальная польза именно на нуле, мы вообще из воды состоим по большей части, так что законы воды наш организм понимает.
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Ответ dr. cage
Я тоже пару недель в июне курс криотерапии прохожу.. Когда Водоканал профилактику проводит..
Летом мыться в холодной воде нормальная вещь. Нет смысла в жаре включать теплую воду
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Ответ White Bone
Не все , у многих автономка )))
Поэтому ты часто и болеешь)
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Ответ B@SS
Типа раньше до этого никто там не додумывался? Жесть...
Криотивненько, хотя чего удивляться :тренер немец , характер нордический.
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Ответ Ллб
Криотерапию еще в прошлом веке изобрели ( в годах семедесятых). И в спорте она практикуется еще с 90-х годов. Только в классическом методе там не просто в холодной воде лежат, а заходят в специальную криокамеру, где сухой газ охлажден до температур от минус 110 градусов до минус 160
Рауль так в 2008 развлекался
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Ответ Ллб
Так это не классическая криотерапия, если они просто лежат несколько минут в ледяной воде. В классике, в криокамере нагнетается сухой газ охлажденный до температур от минус 110 до минус 160 градусов и человека загоняют туда некотрое время. С помощью такой низкой температуры удается охдадить связки, суставы и сухожилия до нужных значений, чтобы они потом укреплялись. А просто в ледяной воде ты такого результата не достигнешь, только кожу "обожжёшь"
Если это не классика криотерапии, то ведь не означает, что плохо? Наверное у них термин "моржевание" отсутствует, но нулевая температура воды - это очень полезно, хоть обливайся, хоть ныряй.
Другое дело, что в моржевании и обливании важен факт внезапности охлаждения всего тела, а судя по джакузи - там гламурные уж точно не собираются шокировать свои капилляры, а будут ступни мочить, и рассказывать, что это приятно, но они храбрецы.
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Ответ Ллб
Так это не классическая криотерапия, если они просто лежат несколько минут в ледяной воде. В классике, в криокамере нагнетается сухой газ охлажденный до температур от минус 110 до минус 160 градусов и человека загоняют туда некотрое время. С помощью такой низкой температуры удается охдадить связки, суставы и сухожилия до нужных значений, чтобы они потом укреплялись. А просто в ледяной воде ты такого результата не достигнешь, только кожу "обожжёшь"
А застудить внутренние органы не получится так? Простатит он всегда рядом)
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Ответ Ллб
Так это не классическая криотерапия, если они просто лежат несколько минут в ледяной воде. В классике, в криокамере нагнетается сухой газ охлажденный до температур от минус 110 до минус 160 градусов и человека загоняют туда некотрое время. С помощью такой низкой температуры удается охдадить связки, суставы и сухожилия до нужных значений, чтобы они потом укреплялись. А просто в ледяной воде ты такого результата не достигнешь, только кожу "обожжёшь"
это у Сити такая камера есть, в фильме примерно года 2018 показывали, как там Компани сидел
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Ответ R. Giskard Reventlov
Простатит, привет
да, все футболисты повально болеют
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Ответ Угараю_с_вас
Все мы это проходим ))
у нас свои котельные в ЖК
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Ответ Угараю_с_вас
Все мы это проходим ))
Не все , у многих автономка )))
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Зря засветили, сейчас соперники возьмут на заметку
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Левандовски и так больше половины прошлого сезона на морозе был, куда его еще замораживать
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Это еще Клозе делал, в том числе и поэтому так долго и играл
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