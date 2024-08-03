Штаб Флика внедрил криотерапию в программу тренировок «Барсы». Левандовски, Рафинья, Кристенсен и другие игроки проводят несколько минут в джакузи с ледяной водой

В «Барселоне» стали применять криотерапию для профилактики травм.

Как сообщает As, тренерский штаб внедрил криотерапию в программу ежедневных тренировок. Это метод профилактики травм, при котором сильный холод используется для замораживания и разрушения мертвых клеток, укрепления и тонизирования тканей.

Такие игроки, как , , , и Иньиго Мартинес, часто прибегают к этому методу после тяжелых тренировок. Их задача состоит в том, чтобы провести как минимум три-пять минут в джакузи с ледяной водой.

Некоторые игроки, восстановившиеся после травмы, например, Алекс Бальде, также часто прибегают к этой процедуре.

Отмечается, что при Флике криотерапия приобрела большое значение в команде – считается, что этот метод очень полезен для повышения работоспособности футболистов и оптимизации ресурсов их организма.