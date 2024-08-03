ЦСКА недоплатил 3,1 млн евро за Эджуке. «Херенвен» обратился в CAS

«Херенвен» подал иск к ЦСКА в CAS.

Нидерландский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд из-за того, что москвичи не оплатили трансфер в полном объеме.

Стороны оформили сделку на сумму 11,5 млн евро в 2020 году. ЦСКА было разрешено перечислить деньги несколькими платежами, однако россияне так и не сделали последний транш в размере 3,1 млн евро, утверждает Voetbal Nieuws.

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с , 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». В июне этого года Эджуке присоединился к «Севилье».