ЦСКА недоплатил 3,1 млн евро за Эджуке. «Херенвен» обратился в CAS

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды Херенвен премьер-лига Россия Севилья CAS Чидера Эджуке деньги Футбол

«Херенвен» подал иск к ЦСКА в CAS.

Нидерландский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд из-за того, что москвичи не оплатили трансфер Чидеры Эджуке в полном объеме.

Стороны оформили сделку на сумму 11,5 млн евро в 2020 году. ЦСКА было разрешено перечислить деньги несколькими платежами, однако россияне так и не сделали последний транш в размере 3,1 млн евро, утверждает Voetbal Nieuws.

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». В июне этого года Эджуке присоединился к «Севилье».

47 комментариев
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Если не ошибаюсь, то ЦСКА много раз предлагал треугольник Вест Хэм - ЦСКА - Херенвен, чтобы деньги за Влашича англичане перевели голландцам в счет оплаты Эджуке, но европейцам это не нравится)
Клоунада)
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и не надо оплачивать. уефа за приостанрвку контрактов никак не оплатили нашим клубам, вот и пусть в лем идут
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Может быть сам Эджуке заплатит, который сбежал из команды?
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меня умиляет эта евронаглость! Вест Хэм не заплатил нам за Влашича, мы услышали "вы под санкциями, мы не можем перевести деньги". тогда как Херенвен почему-то требует деньги, причем за игрока, который с подачи УЕФА ушел из клуба. пусть вот у УЕФА и требует, а мы под санкциями и перевести деньги не можем.
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Этот дядя свалил. Пусть платит тот за кого он играет. Черт
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Пускай уефа платит, они нам ущерб причинили приостановкой его контракта
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Игрок недоиграл, клуб недоплатил.
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Ответ EnzO
Не знаю юридических тонкостей, но я думаю, при желании обойти можно всё что угодно
нет, если цска игнорирует решения уефа, и уефа забанит цска, то любой игрок, подписавший контракт с цска, получит бан уефа. то есть не сможет играть даже за сборную на турнирах от уефа. и даже при переходе в другую команду, ситуация не поменяется
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У ехал Максим и ..й с ним!
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А то что Вест-Хэм не платит Цска за Влашича - это другое )
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Ответ andrei.danilenko2011
Платите денюжки которые задолжали. Влашичем они решили прикрываться шуты.
Пусть сначала за Влашича заплатят!
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Ответ andrei.danilenko2011
Сам глазки протри. Влашич Херенвену не принадлежит. ничего его сюда приплетать, клоуны. Платите за Эджуке.
Заплатим! Когда за влашича получим! Молодец что протер три ещё бгг!
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Ответ andrei.danilenko2011
Влашич Херенвену не принадлежит. не разыгрывайте клоунов.
Я разве что то про Херенвен писал? Глазки протрите что ли!
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Ответ Ajvengo
как такой посредственный футболист умудряется попадать в приличные команды? В цска - 10 голов в 65 матчах, в Антверпене - 5 в 39 играх, в Герте - 0 голов в 21 игре. И вот попадает такое чудо в Севилью. У нас таких середняков - воз и 3 тележки, мечтают хотя бы о бельгийской лиге, но идут в паок и гавр. А этот бегунок без паспорта Ес и в БЛ поиграл, и в Ла лигу пригласили. Нонсенс.
Ну когда он приходил, игрок котировался иначе. После нас, к сожалению, каждый следующий клуб у него шел на спад. Севилья вообще сейчас на гране нищеты, они любого более-мнее среднего игрока возьму, главное не платить.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Да. Разрешит УЕФА завершить контракты без санкций и все убегут из ЦСКА. Зарплата ведь никому не нужна.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
УЕФА обнулит? каким образом? Так то этим занимается Фифа
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пусть Эджуке сам платит эти бабки раз контракт расторг. так будет честно.
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Есть теперь куда деньги от перехода Чалова потратить
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Все гораздо проче. Перенаправить иск Херенвена к УЕФА. Пусть объяснят Армейскому клубу и заодно всему миру, как можно платить за игрока, которому сами же разрешили уйти из клуба бесплатно.
Если запретят трансферы ЦСКА, тогда должны запретить трансферы и Вест Хэму. А это уже англичашки не потерпят и развопятся на всю Европку.
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Ответ Shikamaru Alexeevich
и не надо оплачивать. уефа за приостанрвку контрактов никак не оплатили нашим клубам, вот и пусть в лем идут
Так CAS несколько раз вставал на сторону российских клубов. Если они будут игнорировать их решения, то тогда остальные игроки из чемпионата России могут забить на все контракты с российскими клубами
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Граждане как раз и виноваты.
А вот клуб как юрлицо - нет. Ситуация похожа на трансфер Салы.
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Цска за негра недоплатил
Это Гинер все купил !
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Ответ EnzO
Ниче страшного, даже если бан наложат, мы в турнирах УЕФА не участвуем, будем регистрировать новичков через Госуслуги)))
В турнирах УЕФА не играет, но РПЛ в УЕФА так что зарегистрировать все равно никого не сможете
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как такой посредственный футболист умудряется попадать в приличные команды? В цска - 10 голов в 65 матчах, в Антверпене - 5 в 39 играх, в Герте - 0 голов в 21 игре. И вот попадает такое чудо в Севилью. У нас таких середняков - воз и 3 тележки, мечтают хотя бы о бельгийской лиге, но идут в паок и гавр. А этот бегунок без паспорта Ес и в БЛ поиграл, и в Ла лигу пригласили. Нонсенс.
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Бабаев , Шувалов ( ВЭБ) с....а , где деньги !))
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Да он отыграл десяток матчей, как бы сам еще должен не остался...
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Конечно, первое что возникает при прочтении этой новости, это раздражение и даже некоторая агрессия в отношении Херенвена. Но нидерладцев понять можно, они такие же пострадавшие в этой ситуации, как и мы. А виноваты негодяи из УЕФА, вот к кому надо иски подавать и судить этих сволочей. А потом всем вместе отправиться на охоту , отловить этого мерзавца Эджуке и повесить на баобабе
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