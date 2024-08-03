ЦСКА недоплатил 3,1 млн евро за Эджуке. «Херенвен» обратился в CAS
«Херенвен» подал иск к ЦСКА в CAS.
Нидерландский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд из-за того, что москвичи не оплатили трансфер Чидеры Эджуке в полном объеме.
Стороны оформили сделку на сумму 11,5 млн евро в 2020 году. ЦСКА было разрешено перечислить деньги несколькими платежами, однако россияне так и не сделали последний транш в размере 3,1 млн евро, утверждает Voetbal Nieuws.
В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». В июне этого года Эджуке присоединился к «Севилье».
Клоунада)
Если запретят трансферы ЦСКА, тогда должны запретить трансферы и Вест Хэму. А это уже англичашки не потерпят и развопятся на всю Европку.
А вот клуб как юрлицо - нет. Ситуация похожа на трансфер Салы.
Это Гинер все купил !