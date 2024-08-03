Ван Гал о матче с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили. Паредесу не дали красную, и я уже молчу о пенальти»
Луи ван Гал заявил, что сборную Нидерландов «ограбили» на ЧМ-2022.
Нидерландская команда вылетела с чемпионата мира, уступив сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, пен. 3:4).
– Я все еще думаю, что нас ограбили.
– Судьи?
– Да. Факты налицо. Я могу показать эти кадры еще двадцать раз, и тогда все скажут: «Да, это красная карточка». Как может быть такое, чтобы аргентинец [Леандро Паредес] бил в сторону нашей скамейки запасных? Такого не должно быть, правда? Это должна быть красная карточка. Ее не дали. Если бы мы играли против соперника в меньшинстве, я думаю, мы бы выиграли.
И я уже молчу о назначенном [в наши ворота] пенальти, но я могу продолжать и продолжать.
Мы не проиграли ни одного матча, но проиграли по пенальти. Я провел научное исследование о том, как нам лучше всего подойти к серии пенальти. Мы много тренировали ее. Я не делал этого до чемпионата мира 2014 года (когда Нидерланды проиграли Аргентине по пенальти в полуфинале – Sports).
Так что, если оценить ситуацию, мы действительно сделали все, что могли, но это не сработало, – сказал бывший главный тренер сборной Нидерландов в эфире RTL4.
72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»
А удалять его можно было только вместе с ван Дейком, который его после этого снес.
А, то есть в серии пенальти когда толпой подбегали к каждому бьющему аргентинцу это было научно обосновано. Ясно.
Ожидаемые голы: 0,55(Гол) - 1,92(Арг)
Явные голевые моменты: 0 - 2
Удары по воротам: 6 - 14
Угловые: 2 - 8
Фолы: 30 - 18
И ни слова про то что голландцы мешали аргам бить пенки.
Где в правилах написано, что игрок не имеет права выбивать мяч в сторону скамейки запасных?
Понятно, что Паредес грязный игрок и сделал это умышленно, но он выбил мяч со свистком рефа.
А по игре вас возили, как колхозников. Лютейший отскок позволил перевести матч в ОТ, а дальше заслуженный вылет и слезы.
Пенальти ему не понравился? Так нефиг было фолить. А 10 добавленных минут и левый штрафной на 11-й ему понравился? А 30 фолов его команды без единой карточки за них ему понравились? Ну конечно же, да.
«Я слышал утром, что он сказал это, и всё. Это его мнение. У каждого оно может быть своим. Я не считаю так, как он» (с) Ван Дейк
Но признать это он не в состоянии.
Кто с этим спорить может ?
Но большего количества подонков и безумцев не было ни в одной команде на ЧМ ))
Даже Великий и Несравненный , которого никогда на моей памяти нельзя было вывести из себя громко ругался и пытался укусить дедушку за простату !
Рончик на глазах всего мира смешно жидко обделался на Кубке Мира -22 и Евро-24.
О чём тут ещё говорить?))
Забавные фембои.
У Кдб против Ньюкасла не хуже, ассист Модрича на Родриго против Челси не хуже. Понятно, что ассисты сделаны в разных условиях, но все же.
А так там и Вергорста можно было удалять, который уже вышел с карточкой и в неигровом эпизоде врезался в Месси. И Думфриса, за его 8 фолов.
Но ясно же всем кроме особо одаренных, что на этом ЧМ судьи всячески старались избежать удалений.