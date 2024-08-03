Ван Гал о матче с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили. Паредесу не дали красную, и я уже молчу о пенальти»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Леандро Паредес Футбол

Луи ван Гал заявил, что сборную Нидерландов «ограбили» на ЧМ-2022.

Нидерландская команда вылетела с чемпионата мира, уступив сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, пен. 3:4).

– Я все еще думаю, что нас ограбили. 

– Судьи?

– Да. Факты налицо. Я могу показать эти кадры еще двадцать раз, и тогда все скажут: «Да, это красная карточка». Как может быть такое, чтобы аргентинец [Леандро Паредес] бил в сторону нашей скамейки запасных? Такого не должно быть, правда? Это должна быть красная карточка. Ее не дали. Если бы мы играли против соперника в меньшинстве, я думаю, мы бы выиграли. 

И я уже молчу о назначенном [в наши ворота] пенальти, но я могу продолжать и продолжать.

Мы не проиграли ни одного матча, но проиграли по пенальти. Я провел научное исследование о том, как нам лучше всего подойти к серии пенальти. Мы много тренировали ее. Я не делал этого до чемпионата мира 2014 года (когда Нидерланды проиграли Аргентине по пенальти в полуфинале – Sports).

Так что, если оценить ситуацию, мы действительно сделали все, что могли, но это не сработало, – сказал бывший главный тренер сборной Нидерландов в эфире RTL4.

72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»

71 комментарий
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То как Паредес зарядил мячом в голландскую скамейку один из самых ярких моментов ЧМ )

А удалять его можно было только вместе с ван Дейком, который его после этого снес.
+92
-21
+71
>>Я провел научное исследование о том, как нам лучше всего подойти к серии пенальти.

А, то есть в серии пенальти когда толпой подбегали к каждому бьющему аргентинцу это было научно обосновано. Ясно.
+63
-15
+48
Аргентина играла в футбол лучше, по игре заслуженно прошла Голландию. А серия пенальти - это вообще само мастерство. Так что всё случилось абсолютно справедливо.
+71
-36
+35
Опять Вангальский ноет, хотя проиграли по игре.
Ожидаемые голы: 0,55(Гол) - 1,92(Арг)
Явные голевые моменты: 0 - 2
Удары по воротам: 6 - 14
Угловые: 2 - 8
Фолы: 30 - 18

И ни слова про то что голландцы мешали аргам бить пенки.
+30
-8
+22
Ответ riverman1980
То как Паредес зарядил мячом в голландскую скамейку один из самых ярких моментов ЧМ ) А удалять его можно было только вместе с ван Дейком, который его после этого снес.
Лицемеры об этом никогда не скажут, очевидно, что Лаос выбрал стратегию никого не удалять до самого последнего
+40
-20
+20
Хватит ныть, физрук.
Где в правилах написано, что игрок не имеет права выбивать мяч в сторону скамейки запасных?

Понятно, что Паредес грязный игрок и сделал это умышленно, но он выбил мяч со свистком рефа.

А по игре вас возили, как колхозников. Лютейший отскок позволил перевести матч в ОТ, а дальше заслуженный вылет и слезы.
+35
-16
+19
Ответ Pato07
Речь не про игру, а про судейство. И это касается практически каждого матча аргов на том ЧМ, с душкой победили чего греха таить.
Ты про финал, когда судьи жёстко тянули Францию, но им помогли два пенальти и красная?)
+54
-37
+17
Дед забыл принять таблетки)) к матчу добавили 10 минут, а голландцы сравняли на 12ой добавленной. Голландцев тянули как могли.
+18
-7
+11
Да вас возили все доп время, повезло что дотерпели до серии пенальти.
+18
-11
+7
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А как это отменяет тот факт что Паредеса должны были удалять ?
Вместе с ван Дейком если только
+7
-2
+5
Дед позорится не переставая. Даже его игроки заявили о несогласии с ним, а он продолжает ныть.
Пенальти ему не понравился? Так нефиг было фолить. А 10 добавленных минут и левый штрафной на 11-й ему понравился? А 30 фолов его команды без единой карточки за них ему понравились? Ну конечно же, да.

«Я слышал утром, что он сказал это, и всё. Это его мнение. У каждого оно может быть своим. Я не считаю так, как он» (с) Ван Дейк
+6
-1
+5
Ван Гаал сам проиграл эту игру. В дополнительное время, вместо того чтобы продолжать навешивать, что давало результат, вяло топтались, ожидая пенальти, а в последние 10 минут чудом отбились от гола, просто повезло с рикошетами и штангой.

Но признать это он не в состоянии.
+2
0
+2
Ответ Фран
Единственная команда на том турнире, которая играла в атаку, ярко и зрелищно. Абсолютно заслуженно взяла заветный трофей. Ныть про судейство - удел слабых. Играй в атаку, ищи свои шансы и будут тебе и пенальти, в том числе. Надоели дубравы всех мастей, которые считают, что их засудили, хотя сами сидели в автобусе весь матч в надежде дотянуть до серии пенальти или забить какой-нибудь шальной гол. Я болельщик Милана и про судейство в ЛЧ(да и не только) мог бы много рассказать, но это всё от лукавого. Играть надо в футбол, а не ныть.
Они , конечно , более яркая и сильная команда, чем Голландия !
Кто с этим спорить может ?
Но большего количества подонков и безумцев не было ни в одной команде на ЧМ ))
Даже Великий и Несравненный , которого никогда на моей памяти нельзя было вывести из себя громко ругался и пытался укусить дедушку за простату !
+4
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+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Аргентина и Месси блестяще взяли Кубок Мира-2022 и Копу-2024.
Рончик на глазах всего мира смешно жидко обделался на Кубке Мира -22 и Евро-24.
О чём тут ещё говорить?))
Забавные фембои.
+16
-14
+2
Ответ Pato07
Речь не про игру, а про судейство. И это касается практически каждого матча аргов на том ЧМ, с душкой победили чего греха таить.
Единственная команда на том турнире, которая играла в атаку, ярко и зрелищно. Абсолютно заслуженно взяла заветный трофей. Ныть про судейство - удел слабых. Играй в атаку, ищи свои шансы и будут тебе и пенальти, в том числе. Надоели дубравы всех мастей, которые считают, что их засудили, хотя сами сидели в автобусе весь матч в надежде дотянуть до серии пенальти или забить какой-нибудь шальной гол. Я болельщик Милана и про судейство в ЛЧ(да и не только) мог бы много рассказать, но это всё от лукавого. Играть надо в футбол, а не ныть.
+14
-12
+2
Ответ Пенс
база. Хотя опять же любой адекватный человек понимал, что этот спектакль не имеет ничего общего с футболом.
Странно, что ни один из этих «адекватных» людей, не может объяснить, что же было не так) (ну максимум, можно докопаться до пенальти в ворота Поляков)
+4
-2
+2
Лаос судил этот матч как клоун, что для него обычное дело. Но в большей степени это сыграло на руку голландцам.
+1
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там справедливости ради вергорст должен был удалятся при счёте 2-1
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-2
+1
Ответ OldRedWhite
Они , конечно , более яркая и сильная команда, чем Голландия ! Кто с этим спорить может ? Но большего количества подонков и безумцев не было ни в одной команде на ЧМ )) Даже Великий и Несравненный , которого никогда на моей памяти нельзя было вывести из себя громко ругался и пытался укусить дедушку за простату !
Это эмоции, тем более это же аргентинцы. Вы никогда не были в Аргентине? Или в Чили, например? Там люди живут эмоциями. Ребята горели этим турниром, и с таким темпераментом конечно они были наэлектризованы, по-другому и быть не могло. Для них, да для всей страны это был турнир жизни. Люди буквально дома закладывали в Аргентине, чтобы поехать и поддержать свою Сборную, люди жили матчами. И эта великая команда не могла не чувствовать это, не могла быть другой, не могла быть спокойной, даже Месси, который вроде бы прошел футбол был заряжен как никогда. И аргентинцы подарили этот праздник себе, стране и половине мира. Украсили этот унылый зимний пустынный турнир своими яркими красками футбола.
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Можно вечно наблюдать за тремя вещами: круговоротом воды, огнём в камине, и тем, как страшно полыхает у всех хейтеров Месси и Аргентины с декабря 2022 по сей день.
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Ответ Никита Никитин
У судей была задача дотащить Месси до финала, а там как пойдет
Ну и где судьи тащили Аргов в игре с Нидерландами?)
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Ответ Капибарбер
Все в твоём кишлаке? 😆
Уважаемая модерация, обратите пожалуйста внимание на этот комментарий.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ты самая большая фанатка гнома))
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Ответ Proper Chels
Хватит ныть, физрук. Где в правилах написано, что игрок не имеет права выбивать мяч в сторону скамейки запасных? Понятно, что Паредес грязный игрок и сделал это умышленно, но он выбил мяч со свистком рефа. А по игре вас возили, как колхозников. Лютейший отскок позволил перевести матч в ОТ, а дальше заслуженный вылет и слезы.
да брось отскок или нет , но факт Паредес точно должны были удалять , а там с чем черт не шутит , как матч мог потом сложиться , но это если да кабы..
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Ответ morphvirg
"Посмотри какой он ассист отдал в матче против Голландии" У Кдб против Ньюкасла не хуже, ассист Модрича на Родриго против Челси не хуже. Понятно, что ассисты сделаны в разных условиях, но все же.
И это все прекрасно, за это и люблю футбол.
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Ответ Iamliam
Посмотри какой он ассист отдал в матче против Голландии. Посмотри как протащил мяч с центра поля и отдал голевую в матче с Хорватией. И подобные действия у него почти в каждом матче. Это тоже ФИФА порешало?
"Посмотри какой он ассист отдал в матче против Голландии"
У Кдб против Ньюкасла не хуже, ассист Модрича на Родриго против Челси не хуже. Понятно, что ассисты сделаны в разных условиях, но все же.
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Ответ Stewart Крепкий
вы не понимаете там просто у меси была мечта)) вашего мнения никто и не спрашивал - всё порешали за вас давно лол
Была мечта поставить две пенки в финале чм💪
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Ответ Евгений Сидоров
>>Я провел научное исследование о том, как нам лучше всего подойти к серии пенальти. А, то есть в серии пенальти когда толпой подбегали к каждому бьющему аргентинцу это было научно обосновано. Ясно.
Нееееет, надо плакать только от финального забега аргов с руками у ушей и жалеть «бедного больного дедушку», который зарядил своих энтов на первоначальные провокации и околодраки. Ну, и Лаутаро перед своим ударом эталонно скинул шпалу в перчатках, отчаянно пытавшуюся после парада своих партнёров хоть как-то ещё надавить. Мягкотелым тчуаменям учиться и учиться😎
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Ответ Iamliam
Тогда уж и Ван Дейка за рукоприкладство в том же эпизоде надо было удалять) Или ВанДейка нельзя, потому что он за Нидерланды?))
ВВД заэто даже карточки не получил.
А так там и Вергорста можно было удалять, который уже вышел с карточкой и в неигровом эпизоде врезался в Месси. И Думфриса, за его 8 фолов.
Но ясно же всем кроме особо одаренных, что на этом ЧМ судьи всячески старались избежать удалений.
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Ответ almagrosp
Какая разница целенаправленно или нет, контролировать себя надо
Тогда уж и Ван Дейка за рукоприкладство в том же эпизоде надо было удалять) Или ВанДейка нельзя, потому что он за Нидерланды?))
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