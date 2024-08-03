Ван Гал о матче с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили. Паредесу не дали красную, и я уже молчу о пенальти»

Луи ван Гал заявил, что сборную Нидерландов «ограбили» на ЧМ-2022.

Нидерландская команда вылетела с чемпионата мира, уступив сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, пен. 3:4).

– Я все еще думаю, что нас ограбили.

– Судьи?

– Да. Факты налицо. Я могу показать эти кадры еще двадцать раз, и тогда все скажут: «Да, это красная карточка». Как может быть такое, чтобы аргентинец [Леандро Паредес] бил в сторону нашей скамейки запасных? Такого не должно быть, правда? Это должна быть красная карточка. Ее не дали. Если бы мы играли против соперника в меньшинстве, я думаю, мы бы выиграли.

И я уже молчу о назначенном [в наши ворота] пенальти, но я могу продолжать и продолжать.

Мы не проиграли ни одного матча, но проиграли по пенальти. Я провел научное исследование о том, как нам лучше всего подойти к серии пенальти. Мы много тренировали ее. Я не делал этого до чемпионата мира 2014 года (когда проиграли по пенальти в полуфинале – Sports).

Так что, если оценить ситуацию, мы действительно сделали все, что могли, но это не сработало, – сказал бывший главный тренер сборной Нидерландов в эфире RTL4.

72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»