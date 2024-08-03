Николас Отаменди: «Зол из-за того, что французы пошли праздновать к членам наших семей. Этот Бальде или Баде – если хочешь праздновать, подойди к нам, и решим вопрос»

Николас Отаменди дал оценку потасовке с футболистами сборной Франции.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах.

Этот Бальде или Баде (защитник французов – Sports), если он хочет праздновать, пусть подойдет к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить.

Прежде чем стать чемпионом мира, я прошел через поражения, и я знаю, каково это. Ребята молодцы. Нам не хватило гола», – сказал защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди.