Николас Отаменди: «Зол из-за того, что французы пошли праздновать к членам наших семей. Этот Бальде или Баде – если хочешь праздновать, подойди к нам, и решим вопрос»
Николас Отаменди дал оценку потасовке с футболистами сборной Франции.
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.
После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.
«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах.
Этот Бальде или Баде (защитник французов Лоик Баде – Sports), если он хочет праздновать, пусть подойдет к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить.
Прежде чем стать чемпионом мира, я прошел через поражения, и я знаю, каково это. Ребята молодцы. Нам не хватило гола», – сказал защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди.
Звучит как оксюморон.
Они не умеют ни выигрывать, ни проигрывать вызывая при этом максимальные антипатии к себе.
О-ооо, о-ооо.
Наши дедушки фашисты.
О-ооо, о-ооо.
С детства мы большие скандалисты.
О-ооо, о-ооо.
Да не стесняйся,Николас Спрашивай про французов как один из ваших предков,генерал Кейтель :А что -эти тоже нас победили?"
После подаренного ЧМ вам вообще нечего стесняться.