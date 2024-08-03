Николас Отаменди: «Зол из-за того, что французы пошли праздновать к членам наших семей. Этот Бальде или Баде – если хочешь праздновать, подойди к нам, и решим вопрос»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Николас Отаменди Олимпиада-2024 Лоик Баде олимпийская сборная Франции Футбол

Николас Отаменди дал оценку потасовке с футболистами сборной Франции.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах.

Этот Бальде или Баде (защитник французов Лоик Баде – Sports), если он хочет праздновать, пусть подойдет к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить.

Прежде чем стать чемпионом мира, я прошел через поражения, и я знаю, каково это. Ребята молодцы. Нам не хватило гола», – сказал защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди.

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82 комментария
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Футболисты сборной Аргентины пытаются учить футболистов других сборных как тем следует праздновать победы.
Звучит как оксюморон.
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ох ты, какие мы теперь нежные
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Французы конечно в лицо должны знать всех аргентинских родственников, чтоб ни в коем случае не праздновать у них на глазах, несмотря на то, что кроме них на этой трибуне еще тысячи французских болельщиков.
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Интересно, на Эмилиано Мартинеса и на Энцо Фернандеса он был также зол? Или это - другое!
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Ответ Joker2104
Футболисты сборной Аргентины пытаются учить футболистов других сборных как тем следует праздновать победы. Звучит как оксюморон.
Да, французам надо брать пример с самого культурного футболиста, который недавно, вылетая из кубка чемпионов Конкакаф организовал нападение на тренерский штаб соперника ~ «Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: «Что ты о себе возомнил?» рассказал помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес🤢
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Умыли аргов чего греха таить
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+44
Что за двойные стандарты 🤣🤣🤣🤣 не хочется смотреть на афро французский болт? 🤣🤣🤣 можете песню спеть или даже станцевать ….
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Тут, как говорится: "Умеешь бить, умей держать удар". Когда сами вели себя после побед по отношению к сопернику неуважительно, а местами и мерзко, то всё было хорошо. Как только, в ответ, вернули десятую часть этого, так сразу же разнылись. Создаётся ощущение, что у нынешней сборной Аргентины ровно насколько хороши футболисты на поле, настолько они же и омерзительны за его пределами.
+43
-4
+39
Менталитет нынешних сборных Аргентины самый мерзкий из всех, что я видел.
Они не умеют ни выигрывать, ни проигрывать вызывая при этом максимальные антипатии к себе.
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+35
Ответ bbear4ks
ох ты, какие мы теперь нежные
Но французы молодцы, без шансов переиграли этих пингвинов.
+32
-7
+25
Ответ AntOn
Что за двойные стандарты 🤣🤣🤣🤣 не хочется смотреть на афро французский болт? 🤣🤣🤣 можете песню спеть или даже станцевать ….
Грустную.
О-ооо, о-ооо.
Наши дедушки фашисты.
О-ооо, о-ооо.
С детства мы большие скандалисты.
О-ооо, о-ооо.
+19
-1
+18
Отаменди лучше вспомнить как он мерзко вел себя на чм18 против хорватов
+19
-3
+16
Он указываетхозяинам ОИ и победителям в конкретном матче что им делать и как праздновать?
+18
-2
+16
Ответ Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
скрепные антифашисты..как всегда ненавидят темнокожих.
+12
-1
+11
"Этот Бальде или Баде"

Да не стесняйся,Николас Спрашивай про французов как один из ваших предков,генерал Кейтель :А что -эти тоже нас победили?"

После подаренного ЧМ вам вообще нечего стесняться.
+13
-4
+9
А нас за шо?! (с)
+11
-3
+8
Ответ Мухаммад Юсупов
Ну так я и по фактам возражаю, каждый твой коммент сопровождается оскорблением Месси, в жизни есть вещи важнее Месси, так что одумайся
Где ты видишь оскорбления - если то, что он делает на поле или вне его (из приводимых мною фактов) по твоему является оскорблением, то это не мои проблемы, а твое восприятие действительности ☝🏻🤡
+13
-6
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Но французы молодцы, без шансов переиграли этих пингвинов.
ох уж эта победа без шансов со счётом 1 0
+18
-11
+7
Предлагаю добавить к присказкам про бревно и соринку и т.д. что-нибудь в духе "аргентинец манерам учит"
+8
-1
+7
Типичная гопота. Значит, сами могут делать что хотят, а как что-то против них, так сразу вопят о неуважении и оскорболении
+9
-3
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какой важный курица
+10
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Пусть учит Мартинеса и Фернандеса !:)
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Расисты убогие закукарекали
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В случае с аргентинскими футболистами уже давно нужно придумать более сильное слово чем лицемерие.
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+4
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Вам бы тоже от лечебного курса не увиливать :)
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После того как Мартинес к паху золотую перчатку поднес на глазах миллионов , такие нравоучения смешно звучат
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Пора создавать новое движение: "права родственников тоже важны", главное подобрать нужную аббревиатуру )
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Ответ Iron72
ути бозе мой, какие мы ранимые
Согласен, аргентинцам ещё бы расплакаться
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Это стадион Бордо. Большой футбол там не увидят ещё очень долго. И тут истерики аргентосные ...
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Не аргам учить как себя вести.самая токсичная команда .и это не первый год так
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-2
+3
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