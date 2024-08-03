Футболисты Франции праздновали победу перед фанатами Аргентины. В ответ болельщики показывали 3 пальца – количество титулов ЧМ, у французов их 2

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Футболисты сборной Франции пытались спровоцировать аргентинских болельщиков.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

Французской команды праздновали победу, и после того, как несколько из них подошли к углу поля, начали подпрыгивать и поднимать руки, направляя жесты в место, где находились аргентинские болельщики.

В ответ фанаты демонстрировали три пальца и три звезды на футболке из-за количества побед на чемпионатах мира: у аргентинцев их три, у французов – две.

Франция выбила Аргентину, в полуфиналах – Марокко и Египет. Главное о футболе на ОИ

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18 комментариев
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можно было вместо трёх показать всего один)
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Комментарий скрыт
Тебя забанить 🐵🐔🐶🐷
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Болею за Аргентину более 20 лет, но они сами начали, сперва Мартинес начал ерундой заниматься после ЧМ-22, потом дурачок Энцо зашкварился
Зато теперь новое rivalry, если у аргов будет достойная смена Месси и ДиМарии, то интересно в дальнейшем будет в любом случае.
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А есть песенка: они аргентинцы их папа сын ССовца, мама внучка гестаповца. Их идол наркоман, их кумир жадный гном.
Ничего личного против Аргентины, просто представил что можно им предъявить.
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Я правильно понимаю, что в данной ситуации быдло это футболисты соединеных штатов Африки?
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🤣 обязательно посмотрю на ю тубе истерику аргентины
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какие французы расисты
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Редакторы видимо не в курсе, что означает три пальца))
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Слабое утешение для потомков из Анголы.. Хе.. 🤭🤣
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Подпрыгивали, руки поднимали, тщетно дерево искали - а так никто и не подсадил
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