Футболисты Франции праздновали победу перед фанатами Аргентины. В ответ болельщики показывали 3 пальца – количество титулов ЧМ, у французов их 2

Футболисты сборной Франции пытались спровоцировать аргентинских болельщиков.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

Французской команды праздновали победу, и после того, как несколько из них подошли к углу поля, начали подпрыгивать и поднимать руки, направляя жесты в место, где находились аргентинские болельщики.

В ответ фанаты демонстрировали три пальца и три звезды на футболке из-за количества побед на чемпионатах мира: у аргентинцев их три, у французов – две.

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