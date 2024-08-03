Футболисты Франции праздновали победу перед фанатами Аргентины. В ответ болельщики показывали 3 пальца – количество титулов ЧМ, у французов их 2
Футболисты сборной Франции пытались спровоцировать аргентинских болельщиков.
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.
После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.
Французской команды праздновали победу, и после того, как несколько из них подошли к углу поля, начали подпрыгивать и поднимать руки, направляя жесты в место, где находились аргентинские болельщики.
В ответ фанаты демонстрировали три пальца и три звезды на футболке из-за количества побед на чемпионатах мира: у аргентинцев их три, у французов – две.
Франция выбила Аргентину, в полуфиналах – Марокко и Египет. Главное о футболе на ОИ
Зато теперь новое rivalry, если у аргов будет достойная смена Месси и ДиМарии, то интересно в дальнейшем будет в любом случае.
Ничего личного против Аргентины, просто представил что можно им предъявить.