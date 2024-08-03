Аргентина не берет медали Олимпиады после золота в 2008-м и 2004-м

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Пекин-2008 олимпийская сборная Аргентины Афины-2004 Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Франции Футбол

Аргентина проиграла Франции (0:1) в 1/4 финала Олимпиады-2024.

Таким образом, олимпийская сборная Аргентины не выигрывает медали на Олимпийских играх с 2008 года. Тогда в финале аргентинцы обыграли сборную Нигерии (1:0). 

В 2004 году сборная Аргентины также выиграла золотые медали Олимпиады, обыграв в финале сборную Парагвая (1:0). 

Французы сыграют в полуфинале Олимпийских игр против сборной Египта. 

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38 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
У Аргентины играли те у кого мамы итальянки, папы испанцы, дедушки немцы, а в паспорте написано аргентинец
+17
-1
+16
А что, песни по этому поводу не будет?)
+14
-5
+9
Ответ Dvin
Деревенские вылетели
Да, укаина вылетела
+21
-12
+9
Ответ &_Bishep_&
Заметил, без Ди Марии и Эмилиано Мартинеса Аргентина абсолютно ничего не может выиграть.
А они без Месси много наверное выиграли, да? Клoyн
+5
0
+5
Ответ vtsch4svws
Без Месси Аргентина это Португалия с Роналду.
Ушел Ди Мария, стали уходить успехи.
+9
-4
+5
это уже круто два золота двух подряд олтмпиад
+6
-2
+4
Ответ Капибарбер
У Португалии 0 олимпийских медаль в футболе будет новость?
А Португалия учавствовала в этой олимпиаде ?
+4
0
+4
Ответ Roman Araslanov
А что, песни по этому поводу не будет?)
Основной состав побеждает в каждом турнире в котором участвует с 2020. Они же и спели, нефиг на молодежку гнать) придет и их время петь
+5
-1
+4
Заметил, без Ди Марии и Эмилиано Мартинеса Аргентина абсолютно ничего не может выиграть.
+13
-10
+3
Ну что, французы, чья "мать из Нигерии, а отец из Камеруна", нахлобучили чистокровных "аргентинцев"!
Очень надеюсь, что в подтрибунке им ещё и бока намнут как следует!
Как судья не тянул за уши этих бездарей, не помогло.
И гол чистейший отменил! Долго смотрел в монитор, искал к чему придраться!
Чемодан, вокзал и в Буэнос‑Айрес.
+16
-13
+3
Ответ Spiker1606
Месси без Ди Марии деньги на ветер
Да, к сожелению вместе с Ди Мария уходит великая эпоха побед для Аргентины.
+12
-9
+3
пролетели как Лео над Парижем
+10
-8
+2
Ответ &_Bishep_&
Да, к сожелению вместе с Ди Мария уходит великая эпоха побед для Аргентины.
Знакомо. Как ушел Эдер, у португезиков ни 1 трофея, у гелевого ни 1 гола в плей-офф крупных турниров
+2
0
+2
Ну хоть какой-то стимул у Альвареса остался продолжать карьеру.)
+2
0
+2
Думаю за ОИ 2008 года нужно вручить ЗМ Месси
+8
-7
+1
Деревенские вылетели
+14
-13
+1
Ответ Syndycate
Думаю за ОИ 2008 года нужно вручить ЗМ Месси
И за 2004
+6
-5
+1
Зато поют красиво! 😁
0
0
0
Ответ Roman Araslanov
А что, песни по этому поводу не будет?)
Могут спеть французы)
У них матери Испании, отцы итальянцы и они играют за Аргентину.
Никто не обидится, игроки уважают и ценят своих предков)
+1
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Ответ Roman Araslanov
А что, песни по этому поводу не будет?)
Я понимаю что основная сборная Аргентины с Месси доставила сильнейшую боль и обиду фан базе игрока из аль насры.
Но причём тут U23?
Молодые пацаны, которые не пели ту кричалку?)
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Ответ Iamliam
Откуда такая уверенность, что драку начали арги? Помню как во время матча именно темнокожий франк повел себя агрессивно, когда аргентинец его приобнял чтобы успокоить. Чисто отмененный гол - француз не сыграл в мяч, а сыграл в ногу защитнику, а защитник сыграл как раз в мяч. Топовая работа арбитров! Было 7 замен, остановка из-за вар и куча травм. Не знаю какой там регламент, но предпосылки были. Переигровка небольшая и тоже изза 2 замен.
«Аргентинец обнял чтобы успокить »
Чел подошёл к своему сокоманднику лежащему на газоне, зачем его успокаивать, и тем более обнимать ?
Ты подменой понятий тут не занимайся !
Топовая работа арбитров потому что ,после 10 добавленной минуты арги 3 атаки провели ?
Или потому что когда махач начался , они тупо в центре встали ?
С тобой всё понятно !🤣
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не дают, вот и не берут
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В заголовке подразумевается только футбольная команда?
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Комментарий удален модератором
Ответ mix94strikesback
А они без Месси много наверное выиграли, да? Клoyн
Ди Мария, пропустил группу, 1/8, 1/4, 1/2 на ЧМ явно тащил и был лучшим)))
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