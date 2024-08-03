Аргентина не берет медали Олимпиады после золота в 2008-м и 2004-м

Аргентина проиграла Франции (0:1) в 1/4 финала Олимпиады-2024.

Таким образом, олимпийская сборная не выигрывает медали на Олимпийских играх с 2008 года. Тогда в финале аргентинцы обыграли сборную Нигерии (1:0).

В 2004 году сборная Аргентины также выиграла золотые медали , обыграв в финале сборную Парагвая (1:0).

Французы сыграют в полуфинале Олимпийских игр против сборной Египта.