Аргентина не берет медали Олимпиады после золота в 2008-м и 2004-м
Аргентина проиграла Франции (0:1) в 1/4 финала Олимпиады-2024.
Таким образом, олимпийская сборная Аргентины не выигрывает медали на Олимпийских играх с 2008 года. Тогда в финале аргентинцы обыграли сборную Нигерии (1:0).
В 2004 году сборная Аргентины также выиграла золотые медали Олимпиады, обыграв в финале сборную Парагвая (1:0).
Французы сыграют в полуфинале Олимпийских игр против сборной Египта.
Очень надеюсь, что в подтрибунке им ещё и бока намнут как следует!
Как судья не тянул за уши этих бездарей, не помогло.
И гол чистейший отменил! Долго смотрел в монитор, искал к чему придраться!
Чемодан, вокзал и в Буэнос‑Айрес.
У них матери Испании, отцы итальянцы и они играют за Аргентину.
Никто не обидится, игроки уважают и ценят своих предков)
Но причём тут U23?
Молодые пацаны, которые не пели ту кричалку?)
Чел подошёл к своему сокоманднику лежащему на газоне, зачем его успокаивать, и тем более обнимать ?
Ты подменой понятий тут не занимайся !
Топовая работа арбитров потому что ,после 10 добавленной минуты арги 3 атаки провели ?
Или потому что когда махач начался , они тупо в центре встали ?
С тобой всё понятно !🤣