Агент Шпинев о «Спартаке»: «Покупают за 10-15 млн товар, который стоит 2-3 млн. Чемпионства не увидят, пока есть «Зенит». Футболисты не виноваты. Будет шухер, Амарал – на выход»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Вадим Шпинев Алексис Дуарте Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Вадим Шпинев считает, что «Спартак» никогда не станет чемпионом из-за «Зенита».

– Никита Чернов стал чаще играть в «Спартаке» после прихода Деяна Станковича. Как проходит коммуникация с новым главным тренером?

– Любой футболист, играя, получает уверенность, практику и возможность реализовать себя. Про Станковича ничего не могу говорить пока что.

При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради Бога. Это его право вести себя так или иначе.

Никита играет – значит, играет. Не играет мое любимое молодое дарование из-за травмы (речь про Алексиса Дуарте – Sports).

Когда он восстановится, не знаю, будет ли возможность показывать себя при всех равных. Не знаю, будут ли сверху диктовать тренеру и говорить, что это наш актив, его надо наиграть, продать, заработать.

Зачем вообще «Спартаку» деньги с продаж футболистов? Ни за чем. Они покупают за 10-15 млн товар, который стоит 2-3 млн. Притом сознательно.

Поверьте мне: если зимой будет какой-то шухер, то первый на выход – это спортивный директор [Томаш Амарал]. Господин Малышев найдет крайнего в очередной раз – и на выход.

Попомните мои слова: если что-то не так, не будет нужного результата, надо будет найти крайнего. Они его уже нашли. Это спортивный директор.

Вы не верите в успех «Спартака» в этом сезоне?

– А зачем он им нужен? Какой успех? Чемпионство они не увидят никогда, пока есть «Зенит», это все понимают.

Как минимум в топ-3 они должны и обязаны быть, потому что «Спартак» – это великий и могучий клуб.

Там должны работать люди, которые соответствуют званию «работник клуба «Спартак Москва».

Не по объявлению, не по знакомству и не из бизнес-структур по назначению. Не дилетанты, а люди с опытом, знаниями, которые разбираются футбольном мире, обладают авторитетом и порядочностью, чего не хватает нынешним руководителям.

Для меня футболисты вообще не виноваты. У футболистов есть руководители – хорошие или никакие. 

Что происходит с этим клубом: все разговоры, отстранение футболистов от тренировок – зачем это вообще? – заявил агент Вадим Шпинев, представляющий интересы бывшего защитника красно-белых Георгия Джикии.

82 комментария
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Что то как то слишком много этого персонажа стало. Слишком высокого о себе мнения он смотрю.
+81
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Обидой какой-то сквозит от слов этого агента
+76
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Ответ MachineGunKelly
Обидой какой-то сквозит от слов этого агента
Если уж лепят интервью агента, то нужно перед текстом давать список его клиентов в РПЛ. Для наглядности и адекватности восприятия.
+66
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+66
Ответ Olegyura
Кто такой Шпинев?
Это человек, чьим клиентом является "лучший центральный защитник с нужным паспортом", но никому пока ненужный после завершения контракта как раз в "Спартаке". Шпинева прокатили в виде очередных халявных "подъемных", не подписав новый контракт с Джикией, вот он теперь и пыжится в потугах бессильной злобы.
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+64
Шпинев обиделся на Локо и Спартак, и теперь в каждом интервью будет их поддевать
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Ответ MachineGunKelly
Обидой какой-то сквозит от слов этого агента
У кормушки сидел, да отодвинули..
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Чудак на букву М
+18
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Кто такой Шпинев?
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Он вроде обещал, что за Джикией очередь стоит, ну и где она?
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Мнение супер знатока Шпынева)) это ж известнейшая личность в мире футбола, наследник Райолы минимум
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Ответ Sergey Kuznetsov
Комментарий скрыт
Где "четко" и в чем "по делу"? То, что на месте Джикии играет Бабич? Или то, что Дуарте реально сильнее других ЦЗ, что не хочет признавать Шпинев?
+11
-2
+9
Без шпинева такие сделки провернули . И купили не его дерево
+8
0
+8
Ответ За_909!
Где "четко" и в чем "по делу"? То, что на месте Джикии играет Бабич? Или то, что Дуарте реально сильнее других ЦЗ, что не хочет признавать Шпинев?
Уважаемый, Бабич реально сильнее Джикии, ему уважуха и удачи нашему кэпу
+8
-1
+7
Ответ MachineGunKelly
Обидой какой-то сквозит от слов этого агента
Конечно, его хинкалину выгнали, теперь он его пристроить не может и. А тот негодует, зачем повелся на провокации этого шарлотана.
+7
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+7
Просто у этих игроков хорошие агенты, в отличие от тебя шпинёк )
+6
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+6
С таким агентом и враги не нужны
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В последнем абзаце содержится разгадка, почему он такой озлобленный.
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Чернову надо бежать от такого агента, иначе закончит как Джикия.
+5
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Твое мнение на### никому не интересно
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Пятница, ну заложил за воротник товарищ, бывает...
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Непрофессионал
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Ответ Onion
Если уж лепят интервью агента, то нужно перед текстом давать список его клиентов в РПЛ. Для наглядности и адекватности восприятия.
миранчук, миранчук, джикия, черном. мухин , жемалетдинов
+3
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+3
Ответ La Crosse Bobcats
великий и могучий клуб в одним чемпионством за 22 года))))
Ну у нас есть ещё более "великий" клуб! Это тот, который шёл целый век, а именно 100 лет к своему первому чемпионству!
Так кто из них более великий то? 😀😀😀
+3
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+3
Даже бессмысленно эту чушь комментировать.
+3
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+3
Шпинев, твои клиенты требует зп в 10 раз превышающую ту, которую заслуживают. Если не 20
+3
0
+3
Был бы я начальником какого нибудь клуба,предложил бы Шпиневу привозить игроков за 3 млн,цена за которых 10 млн,и платил бы ему щедро.Но это трепло,слилось бы сразу,мне кажется.
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Риэлтор футбольный, ей богу )
+2
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Скажи кто твой агент, и я скажу, кто ты.
Этот агентишка, главный вредитель своих клиентов, просто жулик )
+2
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+2
Был бы Джикия в команде,пел бы по-другому.
+3
-1
+2
Ответ Onion
Если уж лепят интервью агента, то нужно перед текстом давать список его клиентов в РПЛ. Для наглядности и адекватности восприятия.
Кстати да, хорошая идея. Ну Миранчуки и Хинкал это уже известно, а еще? Спортс лучше бы в эту сторону развивался и инфу давал, а не показывал очередную втулку Ямаля
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