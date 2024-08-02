Эрик тен Хаг: «МЮ» должен играть активно, интенсивно и очень агрессивно. Это поможет нам во владении мячом» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг призвал «Манчестер Юнайтед» играть агрессивно.

«Чего мы хотим добиться – думать наперед, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся нижним блоком. 

Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и все должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария
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Это надо доказывать игрой, а не словами. Весь прошлый сезон я слышал эти речи, но ярких игр, где МЮ победил соперника на поле можно было по пальцам одной руки посчитать. Тебе дали шанс на третий год, не подведи.
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Когда люди не видят того что происходит на поле, приходится рассказывать. Тренируй МЮ вечно, Эрик.
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Ответ Fynshy1991
Надеемся, что слова окажутся не пустым звуком
надейтесь.
2 года чел не мог поставить даже что-то близкое к тому, о чем говорит, но вот с этого года прям точно всё получится.
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Ответ Quintin07
вот не являюсь болельщиком МЮ, но у меня всегда были вопросы к тренеру когда смотрел игры МЮ. Если у тебя пол команды на травме, измени ты подход к игре, зачем бежать вперёд и прочее, отдай мяч сопернику и лови на конторах, но нет упорно лез вперёд... Интересно на третий сезон будет меняться или останется как есть.
Так МЮ в последнее время с мячом и не играет. Что самое интересное их даже аутсайдеры во многих матчах заметно перебивали по ударам и владению.
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Когда же у него наступит принятие того, что лучше всего ему удается автобус с контрами чем владение.
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Ответ jexOn
Это надо доказывать игрой, а не словами. Весь прошлый сезон я слышал эти речи, но ярких игр, где МЮ победил соперника на поле можно было по пальцам одной руки посчитать. Тебе дали шанс на третий год, не подведи.
как же тошно слушать уже этого человека ( про 7хага) как показали эти 2 года - он вообще к футболу относится только этим словом : б*л*бол (бол - мячик) обезьянку посадите тренером МЮ и то больше даст пользы, будит тыкать перед матчем на состав и то может какаето связка стрельнет игроков чем у него, не одной комбинационного гола за 2 года не увидел, а в защите вечная дыра
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На третий сезон Хаг призывает играть МЮ агрессивно и побеждать. Ух что же на пятый будет
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Наложить на бит, и получится не плохой рэп.
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"Тен Хаг призвал МЮ играть агрессивно... И кто-то верит, что что-то в следующем сезоне изменится?)))
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В лазарете в футбол не играют
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Ок, посмотрим на это в сезоне.
Если будет кем играть, а то этой интенсивности хватает на американское турне, а дальше все в травмах и играть не кому.
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Получается как Ростов должен играть.
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Сколько он ещё продержится?
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И кто же умеет так играть в составе? Только Бруну и Рэшфорд, когда в форме. А он далеко от своего прайма
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Это классика уже
Примерно такая же как в защите по уже в атаке по шире
Бей вперед игра придет
Но это все на словах а на деле МЮ играет бей беги окружай ворота
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Ответ Dmitriy P
"Тен Хаг призвал МЮ играть агрессивно... И кто-то верит, что что-то в следующем сезоне изменится?)))
Очень много кто верит, даже по зарубежным пабликам я посмотрел, очень много поддержки от болельщиков. Видимо не хочется опять заново начинать цикл, проще дать еще один шанс. Я, например, был за увольнение после окончания сезона.
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