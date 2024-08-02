Эрик тен Хаг: «МЮ» должен играть активно, интенсивно и очень агрессивно. Это поможет нам во владении мячом»
Эрик тен Хаг призвал «Манчестер Юнайтед» играть агрессивно.
«Чего мы хотим добиться – думать наперед, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся нижним блоком.
Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и все должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
2 года чел не мог поставить даже что-то близкое к тому, о чем говорит, но вот с этого года прям точно всё получится.
Если будет кем играть, а то этой интенсивности хватает на американское турне, а дальше все в травмах и играть не кому.
Примерно такая же как в защите по уже в атаке по шире
Бей вперед игра придет
Но это все на словах а на деле МЮ играет бей беги окружай ворота