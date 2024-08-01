Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко»
Карло Анчелотти поделился впечатлениями от работы с Криштиану Роналду.
«Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).
Гарет Бэйл – один из лучших игроков, которых я тренировал. Он считается легендой здесь», – сказал главный тренер «Реала».
Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»