Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карло Анчелотти поделился впечатлениями от работы с Криштиану Роналду.

«Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).

Гарет Бэйл – один из лучших игроков, которых я тренировал. Он считается легендой здесь», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»

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22 комментария
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У человека больше голов чем матчей, конечно же с ним было легко в его праймовые годы
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Да, статистика Роналду в Реале фантастическая.
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
"моего Месси")))
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Ответ igls54
Собственно, на Реале великая карьера Рона и закончилась. Все остальное жалкие потуги возродить себя прежнего
Манчестер 2003 - 2009 и Реал 2009 - 2018. Выиграл всё в обоих клубах.
+13
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+7
Ответ Великий Алонсо
Дуэт Роналду и Анчелотти, какие были времена...... плачу 🙏🙏🙏😭😭😭
Дааа, ностальгия капец, вспоминаешь сезон 2013/2014 и слезы наворачиваются, как же был молод и силен Роналду, какой фантастический состав был в Реале.... 🥹🥹🥹
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Ответ igls54
Собственно, на Реале великая карьера Рона и закончилась. Все остальное жалкие потуги возродить себя прежнего
Жалкие потуги или жалкий комментарий. Вот в чем вопрос
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Лучше бы рассказал то , что мы не знаем.
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Дуэт Роналду и Анчелотти, какие были времена...... плачу 🙏🙏🙏😭😭😭
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Комментарий удален модератором
"но вот с Роналду было трудно", добавил итальянец
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Ответ igls54
А я разве не об этом же. Или в школе плохо учимся и не умеем делать выводов из прочитанного?
Ну пеший-то кроме Барсы вообще ни в каком клубе себя проявить не смог: одно его ZERO по системе гол+пас во всех играх плей-офф ЛЧ вне Барсы чего стоит🤢 мне лень смотреть, но, как минимум за три клуба Роналду забивал в плей-офф ЛЧ ☝🏻
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Ответ igls54
А я разве не об этом же. Или в школе плохо учимся и не умеем делать выводов из прочитанного?
Плохо учился, предпочитал прогуливать уроки и курить за школой.
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