Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко»

Карло Анчелотти поделился впечатлениями от работы с Криштиану Роналду.

«Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).

– один из лучших игроков, которых я тренировал. Он считается легендой здесь», – сказал главный тренер « ».

Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»