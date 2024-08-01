Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»

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Карло Анчелотти высказался о составе «Реала».

– Мы смогли выстроить фантастическую команду. Когда Роналду ушел в 2018 году, год за годом мы покупали фантастических молодых игроков. Винисиус, Родриго и Вальверде, затем Камавинга, Тчуамени, потом Беллингем и Арда Гюлер, а теперь Килиан Мбаппе.

Арда Гюлер, Эндрик, Родриго, Мбаппе, Винисиус, Беллингем – у вас пугающий состав, босс.

– Пугающий, да… нужно менять правила. Выпускать на поле больше 11 игроков, – пошутил главный тренер «Реала».

Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»

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22 комментария
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Помню, мой коллега - роналдист до мозга костей - после ухода Роналду из Реала говорил, что Лиги Чемпионов Мадриду не видать теперь лет 10. Мол, сами проворонили своё счастье, а Ювентусу только Криштиану и не хватало до победы в еврокубке, дух чемпиона в команду принесёт. На моё возражение, что Реал выигрывал немерено Лиг Чемпионов до Роналду и будет после него, он лишь нервно посмеивался и приговаривал: "Посмотрим-посмотрим!". Подозреваю, что он здесь какой-нибудь Птюч, или Leon Petov, или что-то в этом роде) Если что, Макс привет тебе 👋🏻😄
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+26
Тише-тише , папа Карло.
Схема 4/4/3 уже давно изобретена и запатентована товарищем Боули , так что никак не получится отжать лавры инноватора
+13
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+9
Норм тема)
Увеличить поляну на 30 метров в длину и на 15 в ширину.
Ворота на 3 метра шире. По 13 полевых и по 2 вратаря.
Ну ещё можно собак выпустить на поле, чтоб за мячом бегали.
+10
-4
+6
За Мадрид и так 11 плюс судья, куда ещё?)
+5
-2
+3
Ответ Dark.Babysitter
Норм тема) Увеличить поляну на 30 метров в длину и на 15 в ширину. Ворота на 3 метра шире. По 13 полевых и по 2 вратаря. Ну ещё можно собак выпустить на поле, чтоб за мячом бегали.
Насчёт последней идеи: неужели играющие тренера снова будут в моде?🥸
+5
-2
+3
Ответ Танец Винисиуса
Ага а еще перед введением ВАР в лигу чемпионов тут кричали что « не видать Реалу лч» ну а продолжение мы знаем 🫢
ну да, из оффсайдов перестали забивать, но остались решения, которые принимает главный (к примеру, момент с Лейпцигом)
+3
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Выпускать больше 11 футболистов? Так вас и так на поле 14 человек, ну и плюс те на ВАРе которые.
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Ответ maximkamraz
Помню, мой коллега - роналдист до мозга костей - после ухода Роналду из Реала говорил, что Лиги Чемпионов Мадриду не видать теперь лет 10. Мол, сами проворонили своё счастье, а Ювентусу только Криштиану и не хватало до победы в еврокубке, дух чемпиона в команду принесёт. На моё возражение, что Реал выигрывал немерено Лиг Чемпионов до Роналду и будет после него, он лишь нервно посмеивался и приговаривал: "Посмотрим-посмотрим!". Подозреваю, что он здесь какой-нибудь Птюч, или Leon Petov, или что-то в этом роде) Если что, Макс привет тебе 👋🏻😄
Еще помню Реал сезон 18/19 провалил
Персофкны Роналду каждый раз бегали на ветки Реала и писали
-Эффект Роналду и тд
Щас уже к их сожалению они так не пишут
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Комментарий удален модератором
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Боули уже новые разработки пробует: теперь скупает вратарей. Инновации в оборонительных построениях, чтоб никто не забил😎
-Если вратаря не учитывают в схеме, то почему все выпускают только одного вратаря? Возьмем количеством! Выпустим четыре!
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Ответ maximkamraz
Помню, мой коллега - роналдист до мозга костей - после ухода Роналду из Реала говорил, что Лиги Чемпионов Мадриду не видать теперь лет 10. Мол, сами проворонили своё счастье, а Ювентусу только Криштиану и не хватало до победы в еврокубке, дух чемпиона в команду принесёт. На моё возражение, что Реал выигрывал немерено Лиг Чемпионов до Роналду и будет после него, он лишь нервно посмеивался и приговаривал: "Посмотрим-посмотрим!". Подозреваю, что он здесь какой-нибудь Птюч, или Leon Petov, или что-то в этом роде) Если что, Макс привет тебе 👋🏻😄
Великая Алонсо 😂😂
+9
-9
0
Ответ maximkamraz
Помню, мой коллега - роналдист до мозга костей - после ухода Роналду из Реала говорил, что Лиги Чемпионов Мадриду не видать теперь лет 10. Мол, сами проворонили своё счастье, а Ювентусу только Криштиану и не хватало до победы в еврокубке, дух чемпиона в команду принесёт. На моё возражение, что Реал выигрывал немерено Лиг Чемпионов до Роналду и будет после него, он лишь нервно посмеивался и приговаривал: "Посмотрим-посмотрим!". Подозреваю, что он здесь какой-нибудь Птюч, или Leon Petov, или что-то в этом роде) Если что, Макс привет тебе 👋🏻😄
Скорее всего, судя по описанию он Великий Алонсо.
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Ответ Капибарбер
Великая Алонсо 😂😂
Вполне возможно 😄
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-2
0
Ответ maximkamraz
Помню, мой коллега - роналдист до мозга костей - после ухода Роналду из Реала говорил, что Лиги Чемпионов Мадриду не видать теперь лет 10. Мол, сами проворонили своё счастье, а Ювентусу только Криштиану и не хватало до победы в еврокубке, дух чемпиона в команду принесёт. На моё возражение, что Реал выигрывал немерено Лиг Чемпионов до Роналду и будет после него, он лишь нервно посмеивался и приговаривал: "Посмотрим-посмотрим!". Подозреваю, что он здесь какой-нибудь Птюч, или Leon Petov, или что-то в этом роде) Если что, Макс привет тебе 👋🏻😄
Ага а еще перед введением ВАР в лигу чемпионов тут кричали что « не видать Реалу лч» ну а продолжение мы знаем 🫢
+5
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Ответ Серхио Огурцов
Комментарий удален модератором
поверь мне, перечислять воспитанников Реала можно очень долго
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-3
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Ответ Алексей Марков
поверь мне, перечислять воспитанников Реала можно очень долго
в каком столетии?
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