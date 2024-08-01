Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»
Карло Анчелотти высказался о составе «Реала».
– Мы смогли выстроить фантастическую команду. Когда Роналду ушел в 2018 году, год за годом мы покупали фантастических молодых игроков. Винисиус, Родриго и Вальверде, затем Камавинга, Тчуамени, потом Беллингем и Арда Гюлер, а теперь Килиан Мбаппе.
– Арда Гюлер, Эндрик, Родриго, Мбаппе, Винисиус, Беллингем – у вас пугающий состав, босс.
– Пугающий, да… нужно менять правила. Выпускать на поле больше 11 игроков, – пошутил главный тренер «Реала».
Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»
Схема 4/4/3 уже давно изобретена и запатентована товарищем Боули , так что никак не получится отжать лавры инноватора
Увеличить поляну на 30 метров в длину и на 15 в ширину.
Ворота на 3 метра шире. По 13 полевых и по 2 вратаря.
Ну ещё можно собак выпустить на поле, чтоб за мячом бегали.
Персофкны Роналду каждый раз бегали на ветки Реала и писали
-Эффект Роналду и тд
Щас уже к их сожалению они так не пишут