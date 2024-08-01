Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков – Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов»

Карло Анчелотти высказался о составе «Реала».

– Мы смогли выстроить фантастическую команду. Когда Роналду ушел в 2018 году, год за годом мы покупали фантастических молодых игроков. Винисиус, Родриго и , затем , , потом Беллингем и , а теперь .

– Арда Гюлер, , , Мбаппе, Винисиус, Беллингем – у вас пугающий состав, босс.

– Пугающий, да… нужно менять правила. Выпускать на поле больше 11 игроков, – пошутил главный тренер « ».

Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»