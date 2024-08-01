Анчелотти о «Реале»: «Я не беспокоюсь – у нас отличный состав, фантастический Мбаппе, игроки в хорошей форме. Не хватает Крооса, но у нас есть все, чтобы его заменить»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти заявил, что состав «Реала» не вызывает у него беспокойства.

– Что вас особенно беспокоит? Система, физический аспект?..

– Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе.

Как я уже говорил, у нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых.

Беспокоит, что нам не хватает Крооса, но у нас есть возможности, чтобы заменить его. Не в точности, потому что его уровень очень высок, но у нас много ресурсов, – сказал главный тренер «Реала».

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11 комментариев
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Давненько я не ждал так начала нового сезона
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Ну вот если бы Кроос остался, то Реал обязан был бы сделать требл. Ну ничего. В принципе Ла лигу и ЛЧ обязаны выиграть
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Крооса может очень не хватать по дистанции, уникальный игрок. Что Реал стартует ярко и победно, сомнений нет, но вот дальше станет не хватать именно этого метронома стабильности.
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Ответ Михо
Крооса может очень не хватать по дистанции, уникальный игрок. Что Реал стартует ярко и победно, сомнений нет, но вот дальше станет не хватать именно этого метронома стабильности.
Я б на месте Крооса остался бы на сезон, все таки Мбаппе пришёл, очень интересный сезон намечается. Реально замахнуться на все трофеи.
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фантасмагорический мбаппе
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УДАЧИ Папе Карло !
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без Крооса не будет мозга в центре поля. от этого Реал провалится.
Модрич 90 минут не может играть, а кто тогда будет снабжать бегунков спереди мячами? Некому
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Я читал что от его решения зависела судьба Модрича, если бы Тони остался, с Лукой контракт бы не продлили. Нужен один ветеран, что логично. Сколько правды в этом я не знаю, публично эту тему не освещали
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Ответ Михаил Сафонов
Давненько я не ждал так начала нового сезона
Две недели всего-то
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ну вот если бы Кроос остался, то Реал обязан был бы сделать требл. Ну ничего. В принципе Ла лигу и ЛЧ обязаны выиграть
Ты больше не бухай
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