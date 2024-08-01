Анчелотти о «Реале»: «Я не беспокоюсь – у нас отличный состав, фантастический Мбаппе, игроки в хорошей форме. Не хватает Крооса, но у нас есть все, чтобы его заменить»

Карло Анчелотти заявил, что состав «Реала» не вызывает у него беспокойства.

– Что вас особенно беспокоит? Система, физический аспект?..

– Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический .

Как я уже говорил, у нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых.

Беспокоит, что нам не хватает , но у нас есть возможности, чтобы заменить его. Не в точности, потому что его уровень очень высок, но у нас много ресурсов, – сказал главный тренер « ».