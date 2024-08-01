Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️» 

Федор Чалов попрощался с ЦСКА перед переходом в ПАОК.

Сообщалось, что сегодня форвард подпишет с греческим клубом 3-летний контракт.

«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы.

Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту – в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру.

Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

– это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается… 🔴🔵➡️⚫️⚪️» – написал .

Уход Чалова поможет всем: и ему, и ЦСКА