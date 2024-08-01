Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция соцсети Федор Чалов Футбол

Федор Чалов попрощался с ЦСКА перед переходом в ПАОК.

Сообщалось, что сегодня форвард подпишет с греческим клубом 3-летний контракт.

«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. 

Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту – в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению. 

Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру.

Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям. 

ЦСКА – это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается… 🔴🔵➡️⚫️⚪️» – написал Чалов.

Уход Чалова поможет всем: и ему, и ЦСКА

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54 комментария
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Удачи. Главное что бы в ЛЧ попали. состав у ПАОКары интересный, но возрастной.
Федя должен легко в старт залетать м надеюсь кто-то начнёт показывать в России греческий чемпионат
+66
-2
+64
удачи Феде. хочется все получилось.
+23
0
+23
Удачи, Федор! Интеллект есть, главное поменьше в себя уходить и рефлексировать, и все получится!
+13
0
+13
Ответ chalkidis nikolai
Очень бы хотелось увидеть баталии Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОК и АЕКа
А в чем проблема найти трансляции в интернете?
+14
-2
+12
Ответ Fair_Play
Не особо понимаю что этот переход даст Федору, кроме потерянного времени, но желаю удачи. Надеюсь прописали небольшие отступные для топ-5.
Еврокубки. Возможность проявить себя в матчах с соперниками из более сильных чемпионатов.
+8
-1
+7
Ответ Ildar Izmailov
Потом такие как ты пишут,почему клубы на гос бабло играют.Потому что у людей нет культуры платить как во всем мире платят за трансляции,только инет,только халява.
Не путай теплое с мягким, пожалуйста. Если в твоей стране нет официальных трансляций нужного чемпионата, то ты либо покупаешь, либо пиратишь, либо...

...черт возьми, ты совсем не соображаешь? Ты же знаешь, что существует общедоступное ТВ в каждой стране, по которому футбол показывают? Видел сайт Матч ТВ? Видел там бесплатные трансляции футбола? Замечал, что зачастую там показывают центральные матчи? Может, в Греции не так уж все отличается? Нет, надо какой-то х-ты написать.
+7
0
+7
Ответ Roy Keane
Удачи. Главное что бы в ЛЧ попали. состав у ПАОКары интересный, но возрастной. Федя должен легко в старт залетать м надеюсь кто-то начнёт показывать в России греческий чемпионат
Очень бы хотелось увидеть баталии Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОК и АЕКа
+7
-1
+6
Теплые и душевные слова от Феди !

Надеемся, что все сложится в Европе хорошо и в конце карьеры завершишь ее в форме ЦСКА.
+7
-2
+5
Паок - это клуб, в который не самый выдающийся российский игрок Оздоев поехал на футбольную пенсию.

А Чалов поехал туда развивать европейскую карьеру 🤦‍♂️
+8
-3
+5
Ответ chalkidis nikolai
Очень бы хотелось увидеть баталии Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОК и АЕКа
по каналу футбол 1 показывают
+4
0
+4
Ответ theeighteenth
удачи Феде. хочется все получилось.
после таких постов самое главное по итогу не вернуться... в зенит... пусть у него все получится в Европе
+5
-2
+3
Удачи, Федя! Обратно возвращайся только в ЦСКА 🔥🔴🔵
+3
0
+3
Тут согласен с Шуллером, Федька в 26 совсем того, команда с мастерами уровня деда Тайсона, Мурга, который 5 лет не играл в сборной Австрии, Маги Оздоева, Деспотова и прочих ноунеймов, которые то не играли ни в Испании, ни в Италии нормально. Никакой ЛЧ там не будет в помине, на его фоне условные Бесчастных и Сычевы с Юранами просто гранды, которые уезжали в Марсели, Вердеры, Бенфики, пускай потом играли в середняках, но все же играли в Италии, Испании, Германии, а тут в 26 лет оказаться в ДНО чемпионате, в команде, где Тайсон с пузом приехал на заработки, ужас конечно. Просто ужас, это не чемпионат. Условный гранд Аек пропускает по 3 от Ноунейма.
+4
-3
+1
Ответ Мистер Кафель
Тут согласен с Шуллером, Федька в 26 совсем того, команда с мастерами уровня деда Тайсона, Мурга, который 5 лет не играл в сборной Австрии, Маги Оздоева, Деспотова и прочих ноунеймов, которые то не играли ни в Испании, ни в Италии нормально. Никакой ЛЧ там не будет в помине, на его фоне условные Бесчастных и Сычевы с Юранами просто гранды, которые уезжали в Марсели, Вердеры, Бенфики, пускай потом играли в середняках, но все же играли в Италии, Испании, Германии, а тут в 26 лет оказаться в ДНО чемпионате, в команде, где Тайсон с пузом приехал на заработки, ужас конечно. Просто ужас, это не чемпионат. Условный гранд Аек пропускает по 3 от Ноунейма.
у Греции за последние 20 лет больше еврокубков чем у Франции :)
+2
-1
+1
Ответ riverman1980
Паок - это клуб, в который не самый выдающийся российский игрок Оздоев поехал на футбольную пенсию. А Чалов поехал туда развивать европейскую карьеру 🤦‍♂️
незнаю я пенсию не пенсию но ПАОК в этом году два раза побеждал Айнтрахт который хлопнул Баварию 5-1 это так на минуточку.
+2
-1
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
А в чем проблема найти трансляции в интернете?
В уровне интеллекта тех, кто хочет смотреть греческий чемпионат.
+2
-1
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
А в чем проблема найти трансляции в интернете?
Потом такие как ты пишут,почему клубы на гос бабло играют.Потому что у людей нет культуры платить как во всем мире платят за трансляции,только инет,только халява.
+4
-3
+1
Ответ krokodilych
Еврокубки. Возможность проявить себя в матчах с соперниками из более сильных чемпионатов.
В ЛЧ пробиться шансов немного. В ЛЕ команды из более сильных чемпионатов, даже если такие попадутся грекам в группе, будут ставить составы с большой ротацией. Можно ли считать это серьезным вызовом - хз.
+2
-1
+1
Не особо понимаю что этот переход даст Федору, кроме потерянного времени, но желаю удачи. Надеюсь прописали небольшие отступные для топ-5.
+5
-4
+1
Ответ Андрей Максимкин
после таких постов самое главное по итогу не вернуться... в зенит... пусть у него все получится в Европе
Спасибо, не надо его к нам в Зенит. Ни сейчас, ни потом.
+1
0
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
А в чем проблема найти трансляции в интернете?
Ну это искать надо, заморачиваться. Проще кнопку 3 на пульте нажать
0
0
0
Ответ Roy Keane
Удачи. Главное что бы в ЛЧ попали. состав у ПАОКары интересный, но возрастной. Федя должен легко в старт залетать м надеюсь кто-то начнёт показывать в России греческий чемпионат
ТК Футбол показывает греческую лигу
0
0
0
Ответ Ildar Izmailov
Потом такие как ты пишут,почему клубы на гос бабло играют.Потому что у людей нет культуры платить как во всем мире платят за трансляции,только инет,только халява.
Я готов платить за Чемпионат Англии, но чота мне его никто показывать не хочет. Да и за премьер плачу с момента появления. Клубов, играющих за гос-бабло стало только больше.
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Ответ Roy Keane
Удачи. Главное что бы в ЛЧ попали. состав у ПАОКары интересный, но возрастной. Федя должен легко в старт залетать м надеюсь кто-то начнёт показывать в России греческий чемпионат
а если в лигу Европы попадут разве плохо? тоже 8 матчей.
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Ответ Andrew Kolevatykh
Не путай теплое с мягким, пожалуйста. Если в твоей стране нет официальных трансляций нужного чемпионата, то ты либо покупаешь, либо пиратишь, либо... ...черт возьми, ты совсем не соображаешь? Ты же знаешь, что существует общедоступное ТВ в каждой стране, по которому футбол показывают? Видел сайт Матч ТВ? Видел там бесплатные трансляции футбола? Замечал, что зачастую там показывают центральные матчи? Может, в Греции не так уж все отличается? Нет, надо какой-то х-ты написать.
Попробуйте за границей посмотреть транлсяции с сайта матч тв. Это невозможно, так как лицензия только на страну.
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Ответ chalkidis nikolai
Очень бы хотелось увидеть баталии Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОК и АЕКа
При ковиде показали по матчу Пао Оли
Но пустые трибуны так себе
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Ответ Артем Шелудков
Забавно, как у нас раньше критиковали футболистов, что тем мол либо переход в Реал/Челси, либо РПЛ, были не готовы идти во всякие простенькие европейские клубы, а как наши начали в эти "простенькие" клубы переходить, дак их начали за это теперь критиковать)
Простенькие европейские клубы - это Аталанта, Реал Сосьедад, Монако. Паок же это непонятно что.
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Ответ Fair_Play
В ЛЧ пробиться шансов немного. В ЛЕ команды из более сильных чемпионатов, даже если такие попадутся грекам в группе, будут ставить составы с большой ротацией. Можно ли считать это серьезным вызовом - хз.
Я тоже не уверен, что это можно считать серьезным вызовом, но это хоть какой-то вызов. У нас - с нашей нынешней изоляцией - сейчас нет никакого :(((
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Ответ krokodilych
Я тоже не уверен, что это можно считать серьезным вызовом, но это хоть какой-то вызов. У нас - с нашей нынешней изоляцией - сейчас нет никакого :(((
Ну по сути, у всех клубов РПЛ, кроме Зенита, вызов есть.
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Ответ Камбоджа Иванов
"Цвета меняются, история продолжается…", - сомнительный тезис. История футболиста? Если при возвращении в Россию перейти в Зенит или Спартак, то история тоже продолжится?
он же не оскорбляет команду которая его вырастила он всего лишь сказал что будет всегда благодарен ЦСКА и все какая разницу куда он переходит он профессионал играть в футбол это его работа.
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