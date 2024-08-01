Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️»
Федор Чалов попрощался с ЦСКА перед переходом в ПАОК.
Сообщалось, что сегодня форвард подпишет с греческим клубом 3-летний контракт.
«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.
Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы.
Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту – в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.
Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру.
Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.
ЦСКА – это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается… 🔴🔵➡️⚫️⚪️» – написал Чалов.
Федя должен легко в старт залетать м надеюсь кто-то начнёт показывать в России греческий чемпионат
...черт возьми, ты совсем не соображаешь? Ты же знаешь, что существует общедоступное ТВ в каждой стране, по которому футбол показывают? Видел сайт Матч ТВ? Видел там бесплатные трансляции футбола? Замечал, что зачастую там показывают центральные матчи? Может, в Греции не так уж все отличается? Нет, надо какой-то х-ты написать.
Надеемся, что все сложится в Европе хорошо и в конце карьеры завершишь ее в форме ЦСКА.
А Чалов поехал туда развивать европейскую карьеру 🤦♂️
Но пустые трибуны так себе