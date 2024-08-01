Деян Станкович: «Мне нравится футбол в «спартаковскую» погоду. Наши принципы – биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Деян Станкович высказался об игре в «спартаковскую» погоду.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.

«Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь – спартаковская погода. Мне нравится футбол в такую погоду.

Но также наши принципы – биться, не сдаваться и бороться. Это в нашем ДНК», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» разнес «Динамо» в Кубке – 3:0. Это домашний дебют Станковича

9 комментариев
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Не по теме но....
Тьяго Реджани, агент полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал будущее своего клиента.

«Спартак» и «Ференцварош» договорились между собой? Кажется, теперь это действительно так», - сказал агент нашему корреспонденту. Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о . Называлась и сумма трансфера – это 5 млн евро. (с)
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Удачи, Деян!
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При Станковиче даже Маслов и Рябчук заиграли, Угальде прорвало, Соболева изгнали... ждём ещё открытия от недавно сбитых почти всеми лётчиков в команде...
Похоже на то, что Станкович способен найти подход и раскрыть потенциал в каждом игроке команды....
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Ответ arspurs9
Что не так во фразе про дождь? Удиви очередным бредом)
Никакой "спартаковской погоды" не существует. Это должно быть понятно психически здоровому человеку.
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Барселона:"А этот Деян весьма перспективен."
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я думаю ДНК Станковича доработать до зимы и свалить в Сербию/Италию с неустойкой)
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Ответ Owen_the_Simple
- Станкович о «Спартаке»: «Нужно понимать, что тренирую клуб с 30-миллионной армией болельщиков. - Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь – спартаковская погода. -------------- А они ещё обижаются, когда их сектантами зовут.
Что не так во фразе про дождь? Удиви очередным бредом)
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