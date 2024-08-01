Деян Станкович: «Мне нравится футбол в «спартаковскую» погоду. Наши принципы – биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»
Деян Станкович высказался об игре в «спартаковскую» погоду.
В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.
«Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь – спартаковская погода. Мне нравится футбол в такую погоду.
Но также наши принципы – биться, не сдаваться и бороться. Это в нашем ДНК», – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» разнес «Динамо» в Кубке – 3:0. Это домашний дебют Станковича
Тьяго Реджани, агент полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал будущее своего клиента.
«Спартак» и «Ференцварош» договорились между собой? Кажется, теперь это действительно так», - сказал агент нашему корреспонденту. Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о . Называлась и сумма трансфера – это 5 млн евро. (с)
Похоже на то, что Станкович способен найти подход и раскрыть потенциал в каждом игроке команды....