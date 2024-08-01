Деян Станкович: «Мне нравится футбол в «спартаковскую» погоду. Наши принципы – биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»

Деян Станкович высказался об игре в «спартаковскую» погоду.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл « » со счетом 3:0.

«Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь – спартаковская погода. Мне нравится футбол в такую погоду.

Но также наши принципы – биться, не сдаваться и бороться. Это в нашем ДНК», – сказал главный тренер « ».

«Спартак» разнес «Динамо» в Кубке – 3:0. Это домашний дебют Станковича