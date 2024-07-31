Джикия о новом клубе: «Хорошие предложения есть. Не только из иностранных чемпионатов – из России тоже»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия ТАСС Футбол

Георгий Джикия рассказал, что получил предложения от нескольких клубов.

Защитник покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 и сейчас находится в статусе свободного агента.

«У меня есть хорошие предложения. Не только из иностранных чемпионатов, из России тоже», – сказал Джикия.

Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 млн рублей в месяц. Защитник может уехать в Турцию (Иван Карпов)

26 комментариев
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но они слишком хороши для Георгия, поэтому он сидит без клуба
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Ну что, Локо?
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Динамо Мах.
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Он хоть тренироваться-то начал?
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Ответ De Generat
Да тот же Рубин и Махачкала могут брать смело. Можно подумать в каждом дворе РФ таких как Жора можно найти
А платить ему кто будет около ляма долларов за сезон?
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Нам то не гони)
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Ну и кому он в России нужен без предсезонки?..
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зашел на спортс перед сном, а спать уже рубит знатно, прочитал как "Джикия о ночном клубе: Хорошие предложения есть"
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Предложений полно, и иностранщина, и местные, только уже сезон начался , а Жора с агентом без работы сидят, диссонанс
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кому ты нужен, с твоими запросами
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Российская Чайхана или турецкая Агабаба?
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Не только иностранных? Это какие такие иностранные? Беларусь? Узбекистан? Казахстан?
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Гоша, как шашлыки?) Нормас?) Не отвлекайся
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Из России что-то ему предложить могут только Пари НН и Химки))
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Жора , огласи весь список .... пжалуста
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Ахмат
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Ответ Иван Шаров
А платить ему кто будет около ляма долларов за сезон?
Газизов, салфетками с цифрами от руки
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*не только из Казахстана, но и от "Торпедо"
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Локо, не вздумай! А так - Ахмат или Химки, уверен, что окажется в одном из этих клубов, инсайдерство не хуже Карпова
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Есть предложение махнуть за город на шашлыки, есть предложение слепить хинкали... есть много хороших предложений!
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Видимо только от Локо,и уже его предложение не устроило.И он с агентом решили до конца ждать с надеждой что их условия Локо примут,а теперь еще у него есть и другие варианты,и даже в Турции.Наверное самое Маур хочет с ним поработать,
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В Комо к Варану
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Думаю на флажке подпишут...а так Георгий наверняка жалеет, что не остался в клубе за меньшие деньги
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Будет как де хея
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