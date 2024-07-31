Джикия о новом клубе: «Хорошие предложения есть. Не только из иностранных чемпионатов – из России тоже»

Георгий Джикия рассказал, что получил предложения от нескольких клубов.

Защитник покинул « » по окончании сезона-2023/24 и сейчас находится в статусе свободного агента.

«У меня есть хорошие предложения. Не только из иностранных чемпионатов, из России тоже», – сказал Джикия.

Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 млн рублей в месяц. Защитник может уехать в Турцию (Иван Карпов)