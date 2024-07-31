Пепу понравилась «Барса» Флика: «Великолепная позиционная игра» 

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Пеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик Футбол

Пеп Гвардиола оценил игру «Барселоны» в товарищеском матче с «Сити».

«Блауграна» провела первый матч под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика, победив в послематчевой серии пенальти – 4:1 (2:2 – в основное время).

«Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились.

Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Гвардиолы все соперники великолепны.Он хоть раз кого-нибудь подколол в этом плане?
+41
-1
+40
Ответ Александр Охотко
У Гвардиолы все соперники великолепны.Он хоть раз кого-нибудь подколол в этом плане?
Просто Пеп очень опытный в плане общения с прессой, зачем создавать хайп вокруг себя давая журналюгам лишние поводы для громких заголовков когда это совсем ненужно?
+40
-4
+36
Ответ nurikkkk
Просто Пеп очень опытный в плане общения с прессой, зачем создавать хайп вокруг себя давая журналюгам лишние поводы для громких заголовков когда это совсем ненужно?
Очень мудро поступает.
Взять того же Чави,при всем уважении к нему
Язык как помело работал,что в итоге и сработало против него.
+12
-2
+10
Когда Гвардиола кого-то хвалит, это ничего не значит)
Пеп просто очень дружелюбный человек))) По отношению к оппонентам уж точно (для тех, кто припомнит мне Ибру).
+7
-1
+6
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Знаменитые унижения до сих пор покое недает?
+10
-5
+5
Ответ Men77
Как раз невооруженным взглядом видно , что в последние годы он какой то уставший в Сити.
Но ведь не уходит, а из Барсы ушел очень быстро.
+4
0
+4
Что ж ты Пеп за 4 года устал от Барсы, а за 9 лет в МС - ни капли усталости!
+5
-3
+2
Ответ JURAVLI
рановато называть команду "Барсой Флика". Он только начал работу.
Когда можно будет? В октябре? Или рано?
+1
0
+1
Ответ & Co1366
Это видео невооружённым взглядом.
Как раз невооруженным взглядом видно , что в последние годы он какой то уставший в Сити.
+1
0
+1
Ответ Men77
А то, что он "устал" от Барсы, и "ни капли не устал от Сити", это он тебе лично рассказывал?
Это видео невооружённым взглядом.
+2
-1
+1
Ответ Заяцволк
Кстати да, это одна из особенностей футбольных людей, наверное это можно назвать профессиональной солидарностью. Приходится хвалить соперников, даже если по факту они являются дном (это не про Барсу сейчас, а про другие случаи). Например, когда у кого-то из футболистов спрашивают про Роналду, они из-за солидарности не могут прямо по фактам сказать "Неликвид, уехавший в пустыню из-за того, что никому из Европы был не нужен, и который не забил ни одного гола на Евро, имея больше всех ударов, и у которого 0+0 в плей-офф ЧМ". Вместо этого приходится как-то выкручиваться, рассказывать, какой он там трудолюбивый, профессиональный, и прочую чушь. Странное это конечно явление, всё же правда должна цениться выше наигранной толерантности
Например, когда у кого-то из футболистов спрашивают про Роналду,

примерно 99% говорят что это профессионал, которого они никогда не видели в своей жизни. Который владеет почти всеми бомбардирскими и ассистентскими рекордами в Лиге Чемпионов УЭФА - самом сильном клубном турнире на планете
+1
0
+1
Пеп, конечно, интеллигент, но такие подробные комплименты от него с тактическими уточнениями ещё надо заслужить.
+1
0
+1
Флик играл по Пепу...
+1
0
+1
Ответ nurikkkk
Просто Пеп очень опытный в плане общения с прессой, зачем создавать хайп вокруг себя давая журналюгам лишние поводы для громких заголовков когда это совсем ненужно?
Да и если соперника своего не принижать, то и победа будет смотреться престижнее
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Ну если только активы продадут и опять за рычаги начнут дёргать.
Так откуда вы знаете? Или Информации от As верим на слово?
0
0
0
Ответ vtsch4svws
Скоро капризы беленгема мбаппе и негра доведут наш реал до времен галактикос бгг)
Размечтался.
+3
-3
0
Ответ Макс Саид
Он боялся месси(то, что он развалит его карьеру), и второе он не уходит оттуда, где его карьеру могут сломать. В баварии подобная перспектива маячила
Согласен, Пеп хотел свою игру поставить, а не подстраиваться под гения.
0
0
0
Опытный Пеп привычно похвалил соперника :)
Молодец !
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий