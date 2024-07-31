Пепу понравилась «Барса» Флика: «Великолепная позиционная игра» 

Пеп Гвардиола оценил игру «Барселоны» в товарищеском матче с «Сити».

«Блауграна» провела первый матч под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика, победив в послематчевой серии пенальти – 4:1 (2:2 – в основное время).

«Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились.

Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны», – сказал главный тренер « ».