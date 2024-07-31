Пепу понравилась «Барса» Флика: «Великолепная позиционная игра»
Пеп Гвардиола оценил игру «Барселоны» в товарищеском матче с «Сити».
«Блауграна» провела первый матч под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика, победив в послематчевой серии пенальти – 4:1 (2:2 – в основное время).
«Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились.
Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Взять того же Чави,при всем уважении к нему
Язык как помело работал,что в итоге и сработало против него.
Пеп просто очень дружелюбный человек))) По отношению к оппонентам уж точно (для тех, кто припомнит мне Ибру).
примерно 99% говорят что это профессионал, которого они никогда не видели в своей жизни. Который владеет почти всеми бомбардирскими и ассистентскими рекордами в Лиге Чемпионов УЭФА - самом сильном клубном турнире на планете
Молодец !