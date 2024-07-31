Товарищеский матч. «Барселона» против «Ман Сити». Начало игры отложено из-за штормового предупреждения в Орландо

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Европейский клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Начало игры «Барселоны» и «Манчестер Сити» было отложено из-за штормового предупреждения в Орландо.

Товарищеский матч

Барселона Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
31 июля, 03:20, «Ситрес Боул»
Онлайн матча
БарселонаПенья, Араухо, Лангле, Domínguez Viloria, Форт, Торре, Bernal Casas, Виктор, Martín Langreo, Касадо, Роке.
Манчестер СитиЭдерсон, Уилсон-Эсбранд, Гвардиол, Филлипс, Льюис, Ковачич, О`Райли, Грилиш, Макати, Бобб, Холанд.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

23 комментария
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Первый матч Барселоны при Флике . Ну чтож будем посмотреть . Удачи команде и главное без травм !
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Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
а последние 15 лет разве не так? сначала лучшая в истории Барса, потом самый успешный с 50-60-х Мадрид.
Два требла и невероятные 6ЛЧ, лучшие игроки поколения, самые крупные трансферы!
судейство, экономика и прочее - антураж, по факту самые главные команды в футболе!
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у ригобера сердце разрывается, за кого болеть))
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ну чтож, ждем игру) первую игру под руководством Флика) посмотрим как они картинно будут действовать.. это интересно! за одно и посмотрим молодежь, в частности, Касадо с Берналем в опорке, о Касадо высоко отзываются болелы Барсы которые часто наблюдали за игрой Барсы Б, посмотрел нарезки, должен признать, удивлен, много обострящих передач,пасы в касание, видение поле хорошое, напоминает самого Буса, который не упускал сделать передачу когда партнеры врываются вперед. Гюндо кстати в этом хорош но чаще всего он тормозит и видение поле немного слабое, Бус же видел все участки на поле, с Касадо заметил это. будет интересно за ним по наблюдать. о Бернлае говорят как о об одном из лучших воспитанников нового поколения, ну и конечно же Файе, кажется он готовый игрок для первой команды.. интересно будет!
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+6
Игру отложили из-за дождя
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Ответ Anya Belova
Понятно, что товарки ничего не значат, но третье поражение подряд - будет перебором
Проигрыш Селтику, у которого начинается чемп и по уровню подготовки они опережают всех, был закономерен. Это подтвердила победа над Челси, который играл 2-й товарняк и в котором играл намного лучше,чем в первом.Счёт с 2-мя голами из офсайда, не показатель:)
+6
-3
+3
подскажите плз где смотреть
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Ну вот, игру отложили из-за непогоды, видимо
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Ответ Ale88io
у ригобера сердце разрывается, за кого болеть))
Скорее всего за Милан переживает , душой и телом за них будет страдать 🌚
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Ответ Anya Belova
Понятно, что товарки ничего не значат, но третье поражение подряд - будет перебором
С чего вдруг, молодежь выходит, которая ни одного матча в этом сезоне не проведет в апл
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Результат матча второстепенен, главное — подготовить команду к сезону и обойтись без травм в этом турне. Хочется, чтобы у Флика получилось в Барселоне.
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Ответ Ale88io
у ригобера сердце разрывается, за кого болеть))
За ту, которая выиграет
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Надеюсь не отменят.
Матч чисто для подготовки, и поэтому надеюсь никто травму не получит.

Хорошего просмотра
и отличного матча
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Ответ pq
подскажите плз где смотреть
спорткаст в гугле
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
После обещаний Лапорты, поднялся аж штурм 😆
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Ответ Тимур Амонов
Игру отложили из-за дождя
Сбываются пророчества о потоплении Америки ?
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Ответ Anya Belova
Понятно, что товарки ничего не значат, но третье поражение подряд - будет перебором
Наплевать вообще
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Игра начнется через 40 минут
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Очередной рычаг Лапорты. Либо повезло так, либо с Зевсом есть договоренность устная.
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Понятно, что товарки ничего не значат, но третье поражение подряд - будет перебором
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у Барсы 2-3й состав на 1й тайм, влетят скорее всего
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Комментарий удален модератором
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