Товарищеский матч. «Барселона» против «Ман Сити». Начало игры отложено из-за штормового предупреждения в Орландо
Европейский клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Начало игры «Барселоны» и «Манчестер Сити» было отложено из-за штормового предупреждения в Орландо.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 31 июля, 03:20, «Ситрес Боул»
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Барселона –
Пенья, Араухо, Лангле, Domínguez Viloria, Форт, Торре, Bernal Casas, Виктор, Martín Langreo, Касадо, Роке.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Два требла и невероятные 6ЛЧ, лучшие игроки поколения, самые крупные трансферы!
судейство, экономика и прочее - антураж, по факту самые главные команды в футболе!
Матч чисто для подготовки, и поэтому надеюсь никто травму не получит.
Хорошего просмотра
и отличного матча