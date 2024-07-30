Мэттью Бут: «Вопрос о том, чтобы больше не приезжать в Россию, не стоял даже в 2022-м – нельзя смешивать спорт и политику. Ни разу не чувствовал себя здесь небезопасно»

Мэттью Бут заявил, что ситуация в мире не повлияла на его отношение к России.

– Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. Почему у тебя не так?

– Потому что я не политик. Я убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За все время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо.

Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял. Друзья и близкие в курсе моей позиции.

– То есть они тебя не отговаривали от поездки в Россию?

– Наоборот – им всегда было интересно, что это за страна. Я им как-то сказал: «Представьте: вы садитесь в самолет, летите девять часов и приземляетесь все в той же стране. Вот это Россия!» – сказал бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов».

Мэттью Бут о переезде в Россию: «Мне было пофиг на город, чемпионат – кэш был на первом месте. Я думал только о деньгах»