Мэттью Бут: «Вопрос о том, чтобы больше не приезжать в Россию, не стоял даже в 2022-м – нельзя смешивать спорт и политику. Ни разу не чувствовал себя здесь небезопасно»

Теги Крылья Советов Ростов Мэттью Бут премьер-лига Россия Политика Футбол

Мэттью Бут заявил, что ситуация в мире не повлияла на его отношение к России.

– Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. Почему у тебя не так?

– Потому что я не политик. Я убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За все время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо.

Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял. Друзья и близкие в курсе моей позиции.

– То есть они тебя не отговаривали от поездки в Россию?

– Наоборот – им всегда было интересно, что это за страна. Я им как-то сказал: «Представьте: вы садитесь в самолет, летите девять часов и приземляетесь все в той же стране. Вот это Россия!» – сказал бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов».

Мэттью Бут о переезде в Россию: «Мне было пофиг на город, чемпионат – кэш был на первом месте. Я думал только о деньгах»

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31 комментарий
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Европа: 4 часа на машине и приехал в соседнюю страну.
США: 4 часа на машине и приехал в соседний штат.
Россия: 4 часа на машине и выехал из города.
+77
-6
+71
Ответ TaR
Европа: 4 часа на машине и приехал в соседнюю страну. США: 4 часа на машине и приехал в соседний штат. Россия: 4 часа на машине и выехал из города.
Москва: 4 часа и выехал из двора
+49
0
+49
Адекватный слоняра
+28
-1
+27
Я помню какой конь на поле был этот Бут, в детстве, даже по телеку было страшно на него смотреть. Головой играл тогда мощно💪🏽💪🏽💪🏽
+8
0
+8
Ростов к победе приведут Кампамба, Хендрикс и Мэтью Бут!!
+4
0
+4
Ответ AlexZhano__
Только если из Москвы или какого-нибудь миллионника.
Из Волгограда
+4
0
+4
Ответ TaR
Европа: 4 часа на машине и приехал в соседнюю страну. США: 4 часа на машине и приехал в соседний штат. Россия: 4 часа на машине и выехал из города.
🤣🤣🤣👍
+3
0
+3
Ответ Григорий Геник
Я помню какой конь на поле был этот Бут, в детстве, даже по телеку было страшно на него смотреть. Головой играл тогда мощно💪🏽💪🏽💪🏽
Хороший игрок, очень помог. В Ростове всегда с теплом его вспоминают
+3
0
+3
Мэтт всегда был нормальным парнем
+2
0
+2
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Так иди работай, зарабатывай. И будут у тебя деньги и будешь чувствовать себя в безопасности
+2
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Ответ Птюч
Понимаю, правда она такая.
В чем правда? В том, что бредятину пишешь? Ну ты не отчаивайся, медицина сейчас хорошо развивается, тебе обязательно помогут
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Ответ Дмитрий Кузнецов
Что за бред?
Понимаю, правда она такая.
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Ответ TaR
Европа: 4 часа на машине и приехал в соседнюю страну. США: 4 часа на машине и приехал в соседний штат. Россия: 4 часа на машине и выехал из города.
Только если из Москвы или какого-нибудь миллионника.
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Ответ Птюч
Сейчас за такое штраф 30 тыс.
Что за бред?
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Ответ Птюч
Какая ахинея, смотрю окончательно деградировали юзеры раз такою плюсует.
А юмора мы не понимаем, да?
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Ответ TaR
Европа: 4 часа на машине и приехал в соседнюю страну. США: 4 часа на машине и приехал в соседний штат. Россия: 4 часа на машине и выехал из города.
👍👍👍😂😂😂
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Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Наьрос на вентилятор. Отец ч диабетом и инсулина давали столько, что он просто пропадал. Полоски стали выдавать по несколько пачек. Так что никаких проблем нет. Срочники присутствуют на границе. Друг сам рвался из Твери в Климово
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