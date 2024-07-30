Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Египтом, Аргентина – с Украиной, Франция против Новой Зеландии

В Париже завершается групповой этап олимпийского футбольного турнира.

Сборная Испании сыграет с Египтом в 3-м туре.

Также во вторник Аргентина встретится с Украиной, Франция – с Новой Зеландией.

Испания и Япония уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Париж-2024

футбольный турнир

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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