Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Египтом, Аргентина – с Украиной, Франция против Новой Зеландии
В Париже завершается групповой этап олимпийского футбольного турнира.
Сборная Испании сыграет с Египтом в 3-м туре.
Также во вторник Аргентина встретится с Украиной, Франция – с Новой Зеландией.
Испания и Япония уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Париж-2024
Олимпийский футбольный турнир
3-й тур
- Дата проведения
- 30 июля, 16:00, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 30 июля, 16:00
- Дата проведения
- 30 июля, 18:00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 30 июля, 18:00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 июля, 20:00, «Стадион Велодром»
- Дата проведения
- 30 июля, 20:00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 30 июля, 22:00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 30 июля, 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы олимпийского футбольного турнира
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