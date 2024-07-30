Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Египтом, Аргентина – с Украиной, Франция против Новой Зеландии

Теги результаты олимпийская сборная Аргентины олимпийская сборная Новой Зеландии олимпийская сборная США олимпийская сборная Японии Олимпиада-2024 олимпийская сборная Ирака олимпийская сборная Узбекистана олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Египта олимпийская сборная Марокко олимпийская сборная Франции олимпийская сборная Гвинеи олимпийская сборная Украины олимпийская сборная Доминиканской Республики олимпийская сборная Парагвая олимпийская сборная Мали олимпийская сборная Израиля Футбол

В Париже завершается групповой этап олимпийского футбольного турнира.

Сборная Испании сыграет с Египтом в 3-м туре.

Также во вторник Аргентина встретится с Украиной, Франция – с Новой Зеландией.

Испания и Япония уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Париж-2024

Олимпийский футбольный турнир

3-й тур

Испания U-23 Испания – Египет U-23 Египет
Дата проведения
30 июля, 16:00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Доминиканская Республика U-23 Доминиканская Республика – Узбекистан U-23 Узбекистан
Дата проведения
30 июля, 16:00
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марокко U-23 Марокко – Ирак U-23 Ирак
Дата проведения
30 июля, 18:00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Украина U-23 Украина – Аргентина U-23 Аргентина
Дата проведения
30 июля, 18:00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Новая Зеландия U-23 Новая Зеландия – Франция U-23 Франция
Дата проведения
30 июля, 20:00, «Стадион Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

США U-23 США – Гвинея U-23 Гвинея
Дата проведения
30 июля, 20:00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Израиль U-23 Израиль – Япония U-23 Япония
Дата проведения
30 июля, 22:00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Парагвай U-23 Парагвай – Мали U-23 Мали
Дата проведения
30 июля, 22:00
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы олимпийского футбольного турнира

Статистика олимпийского футбольного турнира

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Украины снова шанс с 4 очками не выйти из группы
+4
0
+4
Сегодня Мартинесы и Хуаресы укажут Украине их место
+6
-3
+3
Победы Аргентине, Гвинее, Японии, Узбекистану
+3
0
+3
За Аргентину
+3
-1
+2
Удачи аргентинцам против понадусериков
+3
-1
+2
Удачи великой сборной Аргентины
+6
-5
+1
Ответ Манас Жолдасов
а когда вы стали братьями?
Шавуху в сырном делай, не отвлекайся
+2
-1
+1
сорри за офтоп:
как смотреть онлайн табло соревнований на сайте олимпиады? через ВПН?
0
0
0
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Удачи братскому Узбекистану, братской Украине и братским США
ради минусов накинул бред)? тогда уж пиши всем братьям на земле
+1
-1
0
Ответ Манас Жолдасов
а когда вы стали братьями?
в фильме Брат,есть одна фраза,цитирую-Не брат ты мне...
+1
-1
0
Ответ Cвятогор
в фильме Брат,есть одна фраза,цитирую-Не брат ты мне...
Влажные мечты в этом фильме. Не брат, но хозяин. Дон.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий