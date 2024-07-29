Садыгов о поражении «Химок»: «Спартак» даже жалко – все на них накинулись, надо было дать возможность взять 3 очка. Во втором круге точно вернем должок»

Туфан Садыгов прокомментировал поражение «Химок» в матче со «Спартаком» (1:3).

– Команда произвела хорошее впечатление. « » вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка. Но во втором круге мы точно вернем должок. Уверен, что у них в гостях мы точно заберем три очка.

– Вопросов по судейству у вас нет?

– Профессионалам виднее. Отмененный гол – решающий момент матча. Если бы мы забили первые, игра пошла бы по‑другому. Вы сами не видели? После этого гола «Спартак» совсем дрожал, 52 минуты мы играли на хорошем уровне, – сказал главный инвестор «Химок».

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