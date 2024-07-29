Садыгов о поражении «Химок»: «Спартак» даже жалко – все на них накинулись, надо было дать возможность взять 3 очка. Во втором круге точно вернем должок»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Матч ТВ Лукас Вера I Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов прокомментировал поражение «Химок» в матче со «Спартаком» (1:3).

– Команда произвела хорошее впечатление. «Спартаку» вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка. Но во втором круге мы точно вернем должок. Уверен, что у них в гостях мы точно заберем три очка.

– Вопросов по судейству у вас нет?

– Профессионалам виднее. Отмененный гол Веры – решающий момент матча. Если бы мы забили первые, игра пошла бы по‑другому. Вы сами не видели? После этого гола «Спартак» совсем дрожал, 52 минуты мы играли на хорошем уровне, – сказал главный инвестор «Химок».

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28 комментариев
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в смысле "вернем должок"? как бы за такое кдк не взялся
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-2
+29
Естественно поддались, на такой матч не выпустить секретное оружие в виде лучшего бомбардира на тренировках Инвестора-младшего - 146% сдача матча. Прокуратура уже должна быть на низком старте.
+23
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+23
Они там точно что-то употребляют в Химках
+20
-4
+16
Это залёт. Если уж слова игрока Рубина разбирали, то тут уголовное дело как минимум за договорняк
+12
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+12
Ответ Ебздрогыч
Они там точно что-то употребляют в Химках
Подписывать Глушака который непотянул уровень Костромского Спартака из 3 лиги , конешно употребляют они сразу как вышли собрали тот состав с которым вылетали Мирзов Филин Глушак)) видимо у них свой круговорот Химок в природе
+9
0
+9
Как будет расследовать шуточки про должок?)
+6
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+6
в следующем туре проиграют Рубину, и опять Рубину очки нужнее и так в каждом туре))))
+3
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Проиграть без шансов = дать возможность взять 3 очка
+3
0
+3
Ваще без палева👍🤣
+3
0
+3
Вы за себя переживайте лучше, а мы как-нибудь сами справимся
+3
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+2
По мне, так это заявление гораздо веселее "ждем денежки на карту"
+2
0
+2
клоун
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Напомнило слова Аленичева

https://m.sports.ru/football/1073903048.html?ysclid=lz74x5sqnc407748280
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Генсек, просыпайся, твой выход
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Максимка Митрофанов, выходи, тебя тут Туфанчик зовёт...
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Химки тоже жалко...
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Спасибо за понимание, во 2 круге вернём
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Это договорняк?
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Это он так весело в договорняке признался?)
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Я так понимаю, что в перерыве матча согласовали договорняк, или как еще можно понять слова данного джентльмена?
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Ответ Carasa
в смысле "вернем должок"? как бы за такое кдк не взялся
Не возьмётся, тут закон рынка, мы вам, вы нам
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