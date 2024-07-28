Казарцев после ВАР отменил гол Веры «Спартаку» из-за фола Заболотного на Умярове
Судьи отменили гол «Химок» в ворота «Спартака».
Команды встречаются во втором туре Мир РПЛ (0:0, перерыв).
На 42-й минуте Лукас Вера поразил ворота красно-белых после передачи Антона Заболотного.
Василий Казарцев отменил гол, посмотрев видеоповтор. Главный арбитр матча решил, что Заболотный нарушил правила, ударив Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Но ты зачастую такую хрень пишешь ради плюсиков....
Костолом Заболотный сзади бьет по ноге, что спорного?
Вместо того, что бы сразу увидеть фол, довоел до вот этого вот.
Ну и пенальти там явный не пенальти конечно же.
А еще второй тайм впереди.
Вобщем человек явно не на своем месте работает.