Казарцев после ВАР отменил гол Веры «Спартаку» из-за фола Заболотного на Умярове

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Антон Заболотный Василий Казарцев Лукас Вера I Наиль Умяров Футбол

Судьи отменили гол «Химок» в ворота «Спартака».

Команды встречаются во втором туре Мир РПЛ (0:0, перерыв).

На 42-й минуте Лукас Вера поразил ворота красно-белых после передачи Антона Заболотного.

Василий Казарцев отменил гол, посмотрев видеоповтор. Главный арбитр матча решил, что Заболотный нарушил правила, ударив Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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40 комментариев
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Ответ SMART789
забей такой Зениту просто бы засчитали и все, но здесь Спартак который может устроить истерику в сми и ручной блогосфере, поэтому будут смотреть столько раз сколько надо для "правильного" решения, Казарцеву осталось только самому пробить и когда вратарь Химок потащит удалить его
Я не болельщик зенита или Спартака
Но ты зачастую такую хрень пишешь ради плюсиков....
+26
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+21
а говорят от Умярова нет пользы, спас Спартак от гола
+20
-2
+18
Ответ SMART789
забей такой Зениту просто бы засчитали и все, но здесь Спартак который может устроить истерику в сми и ручной блогосфере, поэтому будут смотреть столько раз сколько надо для "правильного" решения, Казарцеву осталось только самому пробить и когда вратарь Химок потащит удалить его
Если против зенитовцев такие микроконтакты будут свистеть, там вся игра в бесконечных свистках будет, тупо каждый отбор у соперников Зенита такой)))
+16
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+9
Ответ Владислав88
Не попал, а чуть-чуть задел, когда выбивал мяч. Свистеиь такое в центре поля, это цирк какой-то.
А какая разница? Чуть-чуть / не чуть-чуть… Фол есть фол. По нынешним правилам это начальная фаза атаки, которая закончилась голом. Не болею за Спартак от слова «совсем», но тут явный фол
+6
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Ответ RBChannel
Спорная отмена.
Открываю твой профиль и вижу 3 статьи про ЦСКА.
Костолом Заболотный сзади бьет по ноге, что спорного?
+9
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+5
Ответ thesuperdrum
Правильно отменил, Заба попал в голеностоп. А вот к пенальти вопросы, неоднозначно с повторов
Не попал, а чуть-чуть задел, когда выбивал мяч. Свистеиь такое в центре поля, это цирк какой-то.
+8
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+4
Спорная отмена.
+31
-27
+4
Ответ Forrest Gamp
В кои то веки, Спартак по правилам начали судить.
по знаменитым спартаковским дельфинским правилам
+8
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+3
Ответ SMART789
забей такой Зениту просто бы засчитали и все, но здесь Спартак который может устроить истерику в сми и ручной блогосфере, поэтому будут смотреть столько раз сколько надо для "правильного" решения, Казарцеву осталось только самому пробить и когда вратарь Химок потащит удалить его
Не скули
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+3
Ответ thesuperdrum
Правильно отменил, Заба попал в голеностоп. А вот к пенальти вопросы, неоднозначно с повторов
А что именно неоднозначного? Удар по ноге был - был, причем даже не в мяч нога была направлена.
+9
-6
+3
Ответ Streetbor
а говорят от Умярова нет пользы, спас Спартак от гола
тончайше)
+3
-2
+1
Ответ SMART789
забей такой Зениту просто бы засчитали и все, но здесь Спартак который может устроить истерику в сми и ручной блогосфере, поэтому будут смотреть столько раз сколько надо для "правильного" решения, Казарцеву осталось только самому пробить и когда вратарь Химок потащит удалить его
В Питере все стабильно, ни дня без нытья
+2
-1
+1
Этот дилетант как всегда в своем стиле.
Вместо того, что бы сразу увидеть фол, довоел до вот этого вот.
Ну и пенальти там явный не пенальти конечно же.
А еще второй тайм впереди.
Вобщем человек явно не на своем месте работает.
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Ответ Александр Рябов
Умяров не успевал сыграть с мяч,контакт слабый. честно у меня 50/50. но это дело судей
Ну и логика у вас!)) Фол был, но у меня 5050. Так был или 5050? 🥴Это ж не совместимо!)) Казарцев на поле, вы в коментах - родственные души😄
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Ответ RBChannel
Спорная отмена.
Да, можно было вообще интерпритировать как накладку от Умярова
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Ответ Александр Воронин
А что именно неоднозначного? Удар по ноге был - был, причем даже не в мяч нога была направлена.
Было в динамике. И мне показалось, что Угальде подрисовал себе падение. Я не сказал, что фола не было. Неоднозначный эпизод. Можно трактовать по-разному
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Ответ Roman Araslanov
Удивительно даже, что Казарцев против ВАРа не попёр. А фол был, чистейший. P.s Умярова в ЛФЛ!
Так он запуган, он боится чио-лиьо не в пользу Спартака свистеть, тем более после ВАРа. А На ВАРе Сухой, который всю жизнь на Спартак работает.
+3
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опять админресурс включили
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Казарцев отменил гол Веры из-за фола Заболотного на Умярове на глазах у Станковича по мнению Мостового.
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Фол был, только я теперь не понимаю, когда момент заигран, когда нет, или это работает только в пользу некоторых
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Ответ Макс Осипов
Я не болельщик зенита или Спартака Но ты зачастую такую хрень пишешь ради плюсиков....
Всегда пишет ради плюсиков
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Ответ Ничего Смешного
Открываю твой профиль и вижу 3 статьи про ЦСКА. Костолом Заболотный сзади бьет по ноге, что спорного?
Так можно было бы сказать, если бы у Умярова нога стояла на газоне. Но нет, у обоих игроков ноги были на весу, в движении. При этом нога Зе шла к мячу, а нога Умярова нет. Так что это можно квалифицировать как накладку,блокировку со стороны Умярова.
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позорище
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Ответ SMART789
забей такой Зениту просто бы засчитали и все, но здесь Спартак который может устроить истерику в сми и ручной блогосфере, поэтому будут смотреть столько раз сколько надо для "правильного" решения, Казарцеву осталось только самому пробить и когда вратарь Химок потащит удалить его
Спартак по сравнению с Зенитом не истерит 😏😏😏
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