Агент Доннаруммы: «ПСЖ» боится держать рядом с Шевалье такого сильного вратаря, как Джиджо. Это говорит о неуверенности клуба в новичке. А Джанлуиджи боролся с Навасом после перехода»

Энцо Райола предполагает, что «ПСЖ» опасается влияния Доннаруммы на Люку Шевалье.

«После завершения отпуска на первой встрече Луиш Кампуш подтвердил мне, что тренер принял решение больше не вызывать Джиджо и, таким образом, исключить его из тренировочного процесса и первой команды. Он лишь сказал, что это решение было принято не клубом, а тренером.

Месяц назад мы говорили о продлении контракта, и я не думаю, что за это время – и тем более за месяц отпуска – тренер принял такое решение, учитывая все то, что Джанлуиджи сделал для победы в Лиге чемпионов. Так что, скажем так, этот ответ и это решение для меня являются бессмысленными.

Осмыслив эти слова, я могу поделиться такими размышлениями: мне говорили, что возьмут нового вратаря, и такой выбор [в отношении Доннаруммы] сделан из-за боязни держать рядом с новым игроком такого сильного голкипера, как Джанлуиджи . Они боятся, что новый игрок пострадает от давления, что это, возможно, будет вредно для него. И я сейчас могу думать только о том, что решение принято для защиты вратаря.

Однако и такой ответ для меня не вполне убедителен, потому что Джиджо, когда приехал в «ПСЖ », встретил в команде такого сильного вратаря, как Кейлор Навас , и до конца бился с ним за место в составе, пытаясь заслужить право играть за команду. И то же самое происходило [в «Милане »], когда Джиджо было 16 лет, а в команде был Диего Лопес .

Поэтому для меня это своего рода неуверенность «ПСЖ» во вратаре, которого он взял», – сказал Энцо Райола.