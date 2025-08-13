Агент Доннаруммы: «ПСЖ» боится держать рядом с Шевалье такого сильного вратаря, как Джиджо. Это говорит о неуверенности клуба в новичке. А Джанлуиджи боролся с Навасом после перехода»
«После завершения отпуска на первой встрече Луиш Кампуш подтвердил мне, что тренер принял решение больше не вызывать Джиджо и, таким образом, исключить его из тренировочного процесса и первой команды. Он лишь сказал, что это решение было принято не клубом, а тренером.
Месяц назад мы говорили о продлении контракта, и я не думаю, что за это время – и тем более за месяц отпуска – тренер принял такое решение, учитывая все то, что Джанлуиджи сделал для победы в Лиге чемпионов. Так что, скажем так, этот ответ и это решение для меня являются бессмысленными.
Осмыслив эти слова, я могу поделиться такими размышлениями: мне говорили, что возьмут нового вратаря, и такой выбор [в отношении Доннаруммы] сделан из-за боязни держать рядом с новым игроком такого сильного голкипера, как Джанлуиджи. Они боятся, что новый игрок пострадает от давления, что это, возможно, будет вредно для него. И я сейчас могу думать только о том, что решение принято для защиты вратаря.
Однако и такой ответ для меня не вполне убедителен, потому что Джиджо, когда приехал в «ПСЖ», встретил в команде такого сильного вратаря, как Кейлор Навас, и до конца бился с ним за место в составе, пытаясь заслужить право играть за команду. И то же самое происходило [в «Милане»], когда Джиджо было 16 лет, а в команде был Диего Лопес.
Поэтому для меня это своего рода неуверенность «ПСЖ» во вратаре, которого он взял», – сказал Энцо Райола.