У Смолова 19 матчей подряд без голов в РПЛ при xG 2,7 и 25 ударах. Последний раз форвард «Краснодара» забивал в чемпионате в сентябре 2023-го
Федор Смолов более 10 месяцев не забивает в Мир РПЛ.
Нападающий «Краснодара» отыграл весь матч против махачкалинского «Динамо» во 2-м туре Мир РПЛ (0:0).
Смолов не забивает в 19 матчах чемпионата подряд. В этих играх форвард нанес 25 ударов по воротам, а показатель xG составил 2,7.
Последний раз Смолов забивал в матче РПЛ 15 сентября 2023 года – тогда «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1).
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Может ник был другой, но он писал эту фразу перед туром, а потом сам отвечал после тура - нет
Были же тупые убийственные креативы на спортсе, а не эти дебилы с "пусть пятнадцатые станут шестнадцатыми"
Именно таким я его и помню
Где тут про Суперкубок?
Но не отменяет того факта , что паспортист и пижон, который поверил в себя.
Так сказать "От авторов замены Ивича на Мусаева"