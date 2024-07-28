У Смолова 19 матчей подряд без голов в РПЛ при xG 2,7 и 25 ударах. Последний раз форвард «Краснодара» забивал в чемпионате в сентябре 2023-го

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Динамо Махачкала Футбол

Федор Смолов более 10 месяцев не забивает в Мир РПЛ.

Нападающий «Краснодара» отыграл весь матч против махачкалинского «Динамо» во 2-м туре Мир РПЛ (0:0).

Смолов не забивает в 19 матчах чемпионата подряд. В этих играх форвард нанес 25 ударов по воротам, а показатель xG составил 2,7.

Последний раз Смолов забивал в матче РПЛ 15 сентября 2023 года – тогда «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1).

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30 комментариев
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Мы избавились от Шунина и Смолова и тут же практически перестали пропускать и забиваем по три мяча в каждом матче
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А помните пользователя под ником Забил ли Смолов?

Может ник был другой, но он писал эту фразу перед туром, а потом сам отвечал после тура - нет

Были же тупые убийственные креативы на спортсе, а не эти дебилы с "пусть пятнадцатые станут шестнадцатыми"
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Старый-добрый Смолов.
Именно таким я его и помню
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Ответ gelkin
Он забивал две недели назад в суперкубке
"Смолов не забивает в 19 матчах чемпионата подряд."

Где тут про Суперкубок?
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+13
Ответ Евгений Сидоров
В голове не укладывается как ему дали контракт в Краснодаре.
лол, также как вернули Мусаева.
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В голове не укладывается как ему дали контракт в Краснодаре.
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Бездарь Пора на пенсию,огня в нем нет он уже наелся и голами и деньгами, дайте дорогу молодым пацанам кто хочет заработать и играть
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Спасибо, что переключились с Угальде
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Ответ валя_стакан
Мы избавились от Шунина и Смолова и тут же практически перестали пропускать и забиваем по три мяча в каждом матче
Совпадение? Не думаю©️
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Ответ Данил Кублицкий
Он возвращается как в лучшие молодые годы … надеюсь он вообще больше не забьет голов до конца карьеры , пижон
Ну так говорить тоже не надо.
Но не отменяет того факта , что паспортист и пижон, который поверил в себя.
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Ответ Евгений Сидоров
В голове не укладывается как ему дали контракт в Краснодаре.
А как мусаев сменил нормального тренера у тебя в голове устаканилось?
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Только такой гений футбольного менеджмента как Галицкий мог подписать этого давно сбитого 34 летнего пенсионера.

Так сказать "От авторов замены Ивича на Мусаева"
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ему не до голов, у него подкасты горят
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Вечно перспективный
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Копит силы
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Динамо придумало как наконец опередить Краснодар в таблице чемпионата. Нужно было всего лишь уговорить своего снайпера Смолова переехать в Краснодар))
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Статистика...видимо снова начнут считать сколько Смолов матчей не может забить,правда их сейчас только 2 в Краснодаре.В Динамо если посмотреть он после пари нн не провел ни одного полного матча,и 6 матчей у него было ,где он пповел минут 50-60
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Он и в 12 году так делал, что тут удивительного? Джордан сила 💪
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Ответ валя_стакан
Мы избавились от Шунина и Смолова и тут же практически перестали пропускать и забиваем по три мяча в каждом матче
А сколько рекорд РПЛ для нападающего ?
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Ответ валя_стакан
Мы избавились от Шунина и Смолова и тут же практически перестали пропускать и забиваем по три мяча в каждом матче
Можно было и поблагодарить «легенд»
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Ответ валя_стакан
Мы избавились от Шунина и Смолова и тут же практически перестали пропускать и забиваем по три мяча в каждом матче
Смолов в Динамо почти не играл последний год. К слову, как и Шунин.
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А у нас некоторые жалеют. Зачем отдали, никого не взяли. По поводу отдали не жалею. По поводу взяли надеюсь, кто-то будет
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Селекция Краснодара в этом сезоне прекрасна. И Мусаев во главе...
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Ответ Senator_rz
Старый-добрый Смолов. Именно таким я его и помню
Он возвращается как в лучшие молодые годы … надеюсь он вообще больше не забьет голов до конца карьеры , пижон
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У дел молодых и не сытых пацанов гонять мячь,а Федя может уже быть наставником!
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