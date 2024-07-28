У Смолова 19 матчей подряд без голов в РПЛ при xG 2,7 и 25 ударах. Последний раз форвард «Краснодара» забивал в чемпионате в сентябре 2023-го

Федор Смолов более 10 месяцев не забивает в Мир РПЛ.

Нападающий « » отыграл весь матч против махачкалинского « » во 2-м туре Мир РПЛ (0:0).

не забивает в 19 матчах чемпионата подряд. В этих играх форвард нанес 25 ударов по воротам, а показатель xG составил 2,7.

Последний раз Смолов забивал в матче РПЛ 15 сентября 2023 года – тогда «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1).

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду