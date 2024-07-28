Мостовой о Барко: «Перехваливать не надо, цена огромная. 15 млн евро – много для большинства»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Эсекиэль Барко Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой призвал не перехваливать Эсекиэля Барко.

«Когда нам сказали про Барко, никто не понимал, кто это. Сумма трансфера была около 15 миллионов евро. В сегодняшних реалиях для большинства это много. Я говорил, что надо посмотреть на него.

В матче с «Химками» мы увидели: он действительно хороший футболист. Но перехваливать тоже не надо, поскольку трансферная цена огромная.

Хорошо, что он стандарты исполняет. Это большой плюс для любой команды. Барко был одним из лучших в «Спартаке» в матче против «Химок», – сказал бывший хавбек красно-белых.

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47 комментариев
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Полный бред, впрочем как и всегда, Мостовой себе верен. Сейчас 15 млн евро в мировом футболе это вообще ничто, кучу едва только заявивших о себе игроков уже торгуют за 50-70 миллионов, а топы стоят по 120-150.
Сам Мостовой в нынешнее время торговался бы от 80 и выше.
Так что никакая это не огромная сумма и близко. Может быть только для наших клубов.
+46
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+36
Когда сказали про Артура за 15 млн.Мостовой понимал кто это?не слышал от него комментариев по поводу цены.От Коррнеева тоже не слышал.
+29
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+22
Ответ Evgeny Trifonov
Гласное стрелки на Зенит перевести, а потом кричать на всех ветках про комплексы. 🤝
Хочу что бы последовательность и адекватность была.А зенит как пример.С кем еще сравнивать?Никто кроме зенита за 15 млн не покупает игроков,вот Спартак купил.
+14
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+12
Лучше за одного хорошего футболиста заплатить 15 миллионов возможно переплатив, чем потратить те же самые 15 миллионов на 3 бесполезных игроков)
+6
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+6
Ответ Иван Шуткин
Барко молодец, но вратарь Химок не умеет ставить стенку, надо чтобы угол был закрыт полностью, а у него он был открыт и Барко туда забил
тогда другой угол будет свободен.Везде найдутся лазейки.А удар был просто хорошим.
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Ответ Александр Колчак
Так Артур это 🤡 по сравнению с Барко
Символично что этот смайлик в спартаковских цветах🤣
+7
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Ответ Max Volkov
вас не поймешь, хейтерков. то у вас рпл днище лига хахаха кококо а как дело касается трансферов равнение на ман сити и реал. 15 лямов большие деньги. не пиши чушь. это топ 2 чтоли покупок спартака вообще за всю историю.
У кого это нас? Хейтерков чего? У тебя всё норм?))
15 миллионов это большие деньги для нынешней РПЛ, но в масштабах мирового футбола это уже копейки.
Видишь какая простая мысль, а у тебя даже от неё процессор сгорел.
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Ответ Бегемотик
Тиля за сколько Спартак покупал?
Читать внимательно умеешь?Я дал ясно понять,что кроме зенита и Спартака никто такие деньги не платит,поэтому кроме зенита мне больше сравнить не с кем.Откуда вы такие беретесь?
+5
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первый матч провёл здорово, но нужна стабильность в игре и результатах команды...
+4
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+3
Ответ Иван Шуткин
Барко молодец, но вратарь Химок не умеет ставить стенку, надо чтобы угол был закрыт полностью, а у него он был открыт и Барко туда забил
Ты вратарь?
Играл?
+3
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Ответ Antonio Gaudi
Полный бред, впрочем как и всегда, Мостовой себе верен. Сейчас 15 млн евро в мировом футболе это вообще ничто, кучу едва только заявивших о себе игроков уже торгуют за 50-70 миллионов, а топы стоят по 120-150. Сам Мостовой в нынешнее время торговался бы от 80 и выше. Так что никакая это не огромная сумма и близко. Может быть только для наших клубов.
вас не поймешь, хейтерков. то у вас рпл днище лига хахаха кококо а как дело касается трансферов равнение на ман сити и реал. 15 лямов большие деньги. не пиши чушь. это топ 2 чтоли покупок спартака вообще за всю историю.
+12
-9
+3
Ответ Spartakus1984
Читать внимательно умеешь?Я дал ясно понять,что кроме зенита и Спартака никто такие деньги не платит,поэтому кроме зенита мне больше сравнить не с кем.Откуда вы такие беретесь?
Известно откуда.. ) А по делу: я не припомню,чтобы царёк про зенит говорил столько, сколько про Спартак. Душа у него только о Спартаке болит )
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Ответ Валерий Игоревич
Слишком много Мостового за один вечер....
Мостового мало не бывает. Тем более на спортсе
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Ответ Predator87
а еще лучше на те же 15 лямов купить 2-3 хороших игрока))в чемп россии тратить на игрока более 10 лямов полный дебилизм
попробуй в нынешних условиях заманить в Россию 2-3 хороших игрока за 15 миллионов в общей сумме. Это практически НЕРЕАЛЬНО.
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Трансфер в 15 лямов в АПЛ:🤡🤡🤡
Трансфер в 15 лямов в РПЛ:👽👽👽
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Слишком много Мостового за один вечер....
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че то на игроков газового не газует.А там покруче зп и цифры.А ну да..забыл.Тогда на мтач тв не пустят.Там же тоже газовый канал
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Александр, вы ни слова не говорили о посмотреть. Напомню:"Какие 15 миллионов? Кто это вообще такой? Где он играл?
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Ответ Max Volkov
вас не поймешь, хейтерков. то у вас рпл днище лига хахаха кококо а как дело касается трансферов равнение на ман сити и реал. 15 лямов большие деньги. не пиши чушь. это топ 2 чтоли покупок спартака вообще за всю историю.
причем на скамейке.
+1
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Ответ Predator87
а еще лучше на те же 15 лямов купить 2-3 хороших игрока))в чемп россии тратить на игрока более 10 лямов полный дебилизм
Осталось только узнать где сейчас взять хорошего игрока за 5 лямов.
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То ли дело 12 за Соболева
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Может угоманишся уже
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Саня зачем ещё лям добавил?:)))
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Ответ Artie Bukko
Он говорит, что для многих клубов это очень много денег. В рпл это много для всех, кроме Зенита. Даже Спартаку это дорого, это 2й трансфер по цене в истории после Тиля.
да это и для зенита много. они более менее адекватно закупаются даже хз как без еврокубков и не в очень интересную лигу качественных латиносов привозят. еще и перепродают потом.
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Ответ Antonio Gaudi
У кого это нас? Хейтерков чего? У тебя всё норм?)) 15 миллионов это большие деньги для нынешней РПЛ, но в масштабах мирового футбола это уже копейки. Видишь какая простая мысль, а у тебя даже от неё процессор сгорел.
в масштабах мирового футбола если включить башку и сравнивать с чемпионатами близкими к рпл а это все что ниже топ 5 и не на выход (когда продают клубы доноры а не покупают) 15 лямов это всегда в топе трансферов окна. хоть голландия хоть бразилия. чо мне твой мировой масштаб
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Ответ миха Попов
Нефтебаксы делают своё дело! Цена суперигрока 50-70 бакинских, и это Месси, Роналду, другие... 40 максимум!
Ахаха, цена Ямаля миллиард, она озвучена.
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Ответ Antonio Gaudi
Полный бред, впрочем как и всегда, Мостовой себе верен. Сейчас 15 млн евро в мировом футболе это вообще ничто, кучу едва только заявивших о себе игроков уже торгуют за 50-70 миллионов, а топы стоят по 120-150. Сам Мостовой в нынешнее время торговался бы от 80 и выше. Так что никакая это не огромная сумма и близко. Может быть только для наших клубов.
Ну так он и говорит про наш чемпионат. Зачем ты тут расписал про Европу,не совсем понятно.
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Ответ Antonio Gaudi
Полный бред, впрочем как и всегда, Мостовой себе верен. Сейчас 15 млн евро в мировом футболе это вообще ничто, кучу едва только заявивших о себе игроков уже торгуют за 50-70 миллионов, а топы стоят по 120-150. Сам Мостовой в нынешнее время торговался бы от 80 и выше. Так что никакая это не огромная сумма и близко. Может быть только для наших клубов.
Он говорит, что для многих клубов это очень много денег. В рпл это много для всех, кроме Зенита. Даже Спартаку это дорого, это 2й трансфер по цене в истории после Тиля.
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Раньше за 60 покупали легионеров в РПЛ, а теперь 15 дорогой, учитывая что сейчас за средних игроков в Европе по 80 лямов выкладывают.
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О чем вообще эта новость?
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