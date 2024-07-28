Мостовой о Барко: «Перехваливать не надо, цена огромная. 15 млн евро – много для большинства»
Александр Мостовой призвал не перехваливать Эсекиэля Барко.
«Когда нам сказали про Барко, никто не понимал, кто это. Сумма трансфера была около 15 миллионов евро. В сегодняшних реалиях для большинства это много. Я говорил, что надо посмотреть на него.
В матче с «Химками» мы увидели: он действительно хороший футболист. Но перехваливать тоже не надо, поскольку трансферная цена огромная.
Хорошо, что он стандарты исполняет. Это большой плюс для любой команды. Барко был одним из лучших в «Спартаке» в матче против «Химок», – сказал бывший хавбек красно-белых.
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Сам Мостовой в нынешнее время торговался бы от 80 и выше.
Так что никакая это не огромная сумма и близко. Может быть только для наших клубов.
15 миллионов это большие деньги для нынешней РПЛ, но в масштабах мирового футбола это уже копейки.
Видишь какая простая мысль, а у тебя даже от неё процессор сгорел.
Играл?
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