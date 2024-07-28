Мостовой о Барко: «Спартак» вновь смешит людей – откуда эти 14 млн? Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить игрока за огромные деньги»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Эсекиэль Барко Максим Глушенков Сергей Пиняев Вадим Деньгин Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о переходе в «Спартак» Эсекиэля Барко.

Контракт с полузащитником подписан до лета 2027 года. По неофициальным данным, трансфер 25-летнего аргентинца обошелся московскому клубу в 14 млн евро.

«Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл.

Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги», – сказал экс-футболист «Спартака».

В минувшем сезоне Барко выступал за аргентинский клуб «Ривет Плейт», провел 25 матчей в чемпионате страны, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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38 комментариев
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Так Глушенкова уже находили )
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У Моста всегда все просто. Съездить привезти Пиняевых и Глушенковых. Выйти на поле пять раз дать в девятку и выиграть матч
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Мостовой в чем проблема? Иди детским тренером и покажи как надо.
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Глушенкова трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
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Так на Пиняева в своё время зажали лишний лям, который теперь многократно вброшен на лавочника с Аргентины, а Глушенков так вообще под носом был и у тренеров и у руководства. Там задача распилить, в первую очередь, не зря самый топ по агентским каждый год именно Спартак.
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Времени в обрез - нужно срочно пилить деньги Альфа Банка!Поэтому покупают игроки за не реальные деньги!
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Ответ Wiley Fox
До чего тупой валенок Он же прекрасно знает, что творится в Спартаке и кто этим управляет. Сам же он вылезает с этими перманентными набросами не бесплатно(вот станкович у него хороший не бесплатно же, так написано в тексте от тамбовских с хорошим гонораром) И глушенкова а Спартак бандиты изначально засунули на время, чтобы нищая Самара не загнулась. Точно так же свинов и другие поленья, вроде умярова, оказались в Спартаке. Кто на время, а кого и танком не вытянуть Потом была бычка глушенкова на дзюпу в матче с зенитом, и бандиты его убрали из Спартака в аренды, все по старым лекалам тамбовских, как с погребняком и дзюпой(привет газовому Валере). Кто тогда был главным тренером Спартака надо напоминать? Правильно - газовый клоун тудеска, которого Газпром скинул на передержку в Спартак. Ведь за кабинетное чемпионство надо платить Вершина аферы Паши Андреева был выкуп обратно перспективного молодого глушенкова и впариаание возрастного полена за ту же сумму выкупа Показательно, как в один день вышли одинаковые, славящие зиньковского ролики у трёх клоунов на Ютубе, которые тогда ещё дружили - у борзыкина, его парня кузьмича, и у пациента берлинской психиатрической больницы васи-инвалида. Проверяйте. Заодно и мои комментарии посмотрите на ветках про этот переход - я говорил, что это распиаренное в договорняках полено имени Паши Андреева Конечно же, это хорошо оплатили троице. Новое воплощение Труса, Балбеса и Бывалого просто какое-то. Этим эти клоуны и живут, как и мостовой И травля федуна тоже растет отсюда - эта троица обвиняет федуна, который содержал Спартак на свои деньги(ради квадратных километров Тушина, что ему и было обещано до прихода в Спартак) Про чемоданы компромата федуна мало кто помнит, но федун тогда это сказал, когда понял , что из себя представляет российский футбол с бандитами и договорняками. Ему я это молчание в вину и ставлю всегда. А потом путин получил ЧМ 2018, а федун паспорт объекта под кодовым название "Город на реке Тушино-2018". И федун зарыл свои чемоданы под фундамент стадиона - если снести стадион, то они там, не сомневайтесь Леня все отбил на стройке и заработал ещё столько же. И это ещё не стоит забывать долю Собянина и сами знаете кого Сейчас же Спартак наверху решили отправить в пердив, я так это вижу. Деньги просто утекают не пойми куда, гендиректором посажен сын Малышева не для трофеев А у борзыкина виновато наследие федуна и он за очищение пердивом, ему сейчас за такие тексты бабло платят
ну ты пинкертон
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
чувачок, хорош бурлить. по сравнению с линекерами со товарищи наши ребята-ветераны просто паиньки и заиньки. тем более что трансферная политика в спартаке действительно тупейшая.
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Ответ Кубаноид питерский
Комментарий скрыт
И в чем он прав? Гнобить всех тренеров без карьеры игрока? Абаскаль, Слуцкий и т.д. и все они будут успешней нижегородского Ивича, который в его понимании просто топ, ибо играл с самим Мостовым. Да и заявление конечно на уровне: "надо искать Месси и Роналдо, других не брать" )
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По моему мнению у нас футболист зарабатывает деньги, а в Европе ему нравится играть в футбол за который ему ещё и платят
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Ответ Карпов Стас
А кто из бывших футболистов пошёл детским тренером? Им всем команды из высшей лиги подавай!
Денисов вроде бы
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Фантом царя будет Мостового долго будет еще витать над Спартаком ?
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Типа, Пиняева и Глушекнова прям искали))
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Это уже неизлечимо. Но может с тяжелых снимут.
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Ответ mitos
Мостовой в чем проблема? Иди детским тренером и покажи как надо.
А кто из бывших футболистов пошёл детским тренером? Им всем команды из высшей лиги подавай!
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Гений Мостовой, искать таких как Пиняев))) что их искать, он давно уже засвечен. Но по факту он ничего такого не показывает, чтобы с ним сравнивать.
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Комментарий удален модератором
Царь просто сути не понимает, не разбирается в эффективном менеджменте! одно дело купить игрока и получить кешбек, но совсем другое забесплатно вкладывать в развитие молодых игроков
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Комментарий удален модератором
Смешной в зеркале....
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