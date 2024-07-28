Мостовой о Барко: «Спартак» вновь смешит людей – откуда эти 14 млн? Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить игрока за огромные деньги»
Александр Мостовой поделился мнением о переходе в «Спартак» Эсекиэля Барко.
Контракт с полузащитником подписан до лета 2027 года. По неофициальным данным, трансфер 25-летнего аргентинца обошелся московскому клубу в 14 млн евро.
«Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл.
Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги», – сказал экс-футболист «Спартака».
В минувшем сезоне Барко выступал за аргентинский клуб «Ривет Плейт», провел 25 матчей в чемпионате страны, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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