Мостовой о Барко: «Спартак» вновь смешит людей – откуда эти 14 млн? Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить игрока за огромные деньги»

Александр Мостовой поделился мнением о переходе в «Спартак» Эсекиэля Барко.

Контракт с полузащитником подписан до лета 2027 года. По неофициальным данным, трансфер 25-летнего аргентинца обошелся московскому клубу в 14 млн евро.

« » вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за ? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл.

Нужно искать таких, как и , а не привозить Барко за такие огромные деньги», – сказал экс-футболист « ».

В минувшем сезоне Барко выступал за аргентинский клуб «Ривет Плейт», провел 25 матчей в чемпионате страны, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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