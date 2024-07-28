Медведев о том, что «Зенит» «договорился» о продаже Вендела «Галатасараю» за 20+2 млн евро: «Переговоры не ведутся, беспочвенные слухи не комментируем»

Александр Медведев заявил, что «Зенит» не ведет переговоров о продаже Вендела.

Сегодня Kontraspor сообщил, что « » договорился о трансфере бразильца за 20+2 млн евро (10 млн – в рассрочку) и будет платить хавбеку 4,5 млн евро в год в течение четырех сезонов.

Председатель правления « » опроверг эту информацию: «Беспочвенные слухи не комментируем, переговоры не ведутся».

В этом сезоне сделал 5 результативных передач в 3 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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