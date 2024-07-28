Медведев о том, что «Зенит» «договорился» о продаже Вендела «Галатасараю» за 20+2 млн евро: «Переговоры не ведутся, беспочвенные слухи не комментируем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Александр Медведев Вендел Футбол

Александр Медведев заявил, что «Зенит» не ведет переговоров о продаже Вендела.

Сегодня Kontraspor сообщил, что «Галатасарай» договорился о трансфере бразильца за 20+2 млн евро (10 млн – в рассрочку) и будет платить хавбеку 4,5 млн евро в год в течение четырех сезонов.

Председатель правления «Зенита» опроверг эту информацию: «Беспочвенные слухи не комментируем, переговоры не ведутся».

В этом сезоне Вендел сделал 5 результативных передач в 3 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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"Переговоры не ведутся"

По той форме, которую Вендел демонстрирует в начале сезона и по тому взаимодействию, которое он нашёл с Глушенковым, это важная и хорошая новость.
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Ответ Циник Петербургский
Интересуюсь узнать, как будет карп на турецком языке? :)
Sazan
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На фоне многолетних "успехов" столичных команд у журналистов-масковцев последняя радость осталась - каждое трансферное окно продавать Клаудиньо, Вендела и Барриоса куда угодно, лишь бы они в Зените не остались и не преумножали московские страдания ))
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Интересуюсь узнать, как будет карп на турецком языке? :)
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Тамошний Карпов тоже бухает не по-детски.
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Дмитрий Анатольевич пора бы уже сливать инсайды в своем телеграмм канале
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Что опять? Они же вышли из переговоров из ваших же источников..)
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Какой раз за месяц его уже продают? Раз шестой?
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Нео-османы дурачки. Каждый тур Маркус дорожает, прямо пропорционально количеству результативных действий на поле, а они всё прошлым сезоном живут. Скоро 35+ будет, а там и до ценника Малькома недалеко, а те всё за 12 взять пытаются в рассрочку. Лохопеты))
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Пора уже прекратить эти пустые разговоры, сказано что он нужен в Зените, и поставить на этом точку!
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Такой игрок точно стоит дороже, того же соболева спартак за 30 хочет продать. По сравнению с ним вендел стоит все 100, по меркам нашего чемпионата уж точно.
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«Галатасарай» договорился о трансфере бразильца за 20+2 млн евро (10 млн – в рассрочку)...
На 300 лет?
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