Саудовцы предложили 65 млн евро за Рафинью. «Барса» готова продавать игроков ради подписания Уильямса и Ольмо

Рафинья может покинуть «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб получил предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро. «Барса» считает эту сумму несколько заниженной.

Несколько недель назад сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет « ». В «блаугране» заявили, что будут готовы вступить в переговоры, если саудовцы предложат около 90 миллионов евро.

С тех пор « » снизила свои финансовые требования – в клубе понимают, что для подписания и придется продавать игроков. Мнение вингера не изменилось – он не хочет покидать команду.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду