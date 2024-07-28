Саудовцы предложили 65 млн евро за Рафинью. «Барса» готова продавать игроков ради подписания Уильямса и Ольмо

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Дани Ольмо Рафинья Диас Нико Уильямс Футбол

Рафинья может покинуть «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб получил предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро. «Барса» считает эту сумму несколько заниженной.

Несколько недель назад сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хилаль». В «блаугране» заявили, что будут готовы вступить в переговоры, если саудовцы предложат около 90 миллионов евро. 

С тех пор «Барселона» снизила свои финансовые требования – в клубе понимают, что для подписания Нико Уильямса и Дани Ольмо придется продавать игроков. Мнение вингера не изменилось – он не хочет покидать команду. 

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47 комментариев
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Ямаль в итоге без замен на праврм фланге будет бегать ?
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+41
Если будут продавать именно того 38-летнего Рафинью, тег которого отмечен в новости, то сделка поистине гениальная
+30
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+28
Ответ Pucheslav
Ямаль в итоге без замен на праврм фланге будет бегать ?
Именно, и потом будут сетовать что молодые хрустальные
+25
-2
+23
Ответ Pucheslav
Ямаль в итоге без замен на праврм фланге будет бегать ?
есть Ферран Торрес, купленый за 55 миллионов, универсал, может и справа играть
+23
-5
+18
Ответ Born is the King
это просто подарок. Нужно продавать пока не передумали
дочитал до конца? - он не хочет покидать команду
Де Йонга пару лет назад очень хотели продать, да вот он не захотел, и всё
+11
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+10
в руководстве Барселоны какие то нереальные клоуны. Зачем Рафинью то продавать? Что, кто то из внвовь приходящих сильно лучше него? Рафинья один из тех, кого продавать вообще нельзя
+11
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+9
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
+11
-5
+6
ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) - больше,чем семья!Вначале мы зазываем вас к себе,говорим,как вы нам нужны и какой вы важный игрок для вашего проекта,а потом без вашего желания,хотим продать вас в СА!думаю Рафинья уже не раз пожалел,что перешел в это шапито!
+33
-29
+4
Ответ Владимир Самсонов
То, что его купили дорого не значит, что он стоит этих денег. Явно слабее и Рафиньи и Ямаля
ну так он и не выходит в старте, речь то про дублёра Ямаля
+5
-1
+4
Ответ стоун
есть Ферран Торрес, купленый за 55 миллионов, универсал, может и справа играть
То, что его купили дорого не значит, что он стоит этих денег. Явно слабее и Рафиньи и Ямаля
+5
-2
+3
Ответ Benjamin
Сильно подгорает, да?🤡
У него постоянно полыхает, вечно ночует в новостях про Барселону
+3
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Ответ Пацанчик реальный
ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) - больше,чем семья!Вначале мы зазываем вас к себе,говорим,как вы нам нужны и какой вы важный игрок для вашего проекта,а потом без вашего желания,хотим продать вас в СА!думаю Рафинья уже не раз пожалел,что перешел в это шапито!
Сильно подгорает, да?🤡
+3
-1
+2
Ответ vel
Мне непонятно одно. Рафинья попадает в топ-20 зарплат Ла Лиги. Как такое могло произойти, что парень из Лидса, без имени и выдающейся игры, оказался в Барсе на таком окладе? Такие как Рафинья должны за хлеб с солью бежать в Барсу играть. Барса, конечно, очень хреново распоряжается своими финансами. Насыпает будто с барского плеча. Роберт Левандовски 33,3М 🤦🏼‍♂️
У Рафиньи были варианты с Челси и Арсеналом. Уверен, что ему примерно такой оклад и предлагали.
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Был одним из лучших в составе в прошлом сезоне, странно что европейские клубы не проявляют к нему никакого интереса.
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Ответ Владимир Самсонов
То, что его купили дорого не значит, что он стоит этих денег. Явно слабее и Рафиньи и Ямаля
Смотря в чем Ферран слабее . Плане выполнения черновой работы , он один из лучших. Если надо пахать от бровки до броки ,то это Ферран
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Ответ Pucheslav
Ямаль в итоге без замен на праврм фланге будет бегать ?
Ферран справа сможет сыграть, вряд ли его продадут ибо спроса нет
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Ответ Waiway
в руководстве Барселоны какие то нереальные клоуны. Зачем Рафинью то продавать? Что, кто то из внвовь приходящих сильно лучше него? Рафинья один из тех, кого продавать вообще нельзя
Вы шутите? Ну если буквально, то продавать людей вообще преступно. Но отказываться от услуг- вполне. Тем паче что капитализм на дворе. Ольмо и Уильямс - молодые игроки с перспективой на несколько лет. Хотя риск есть, конечно. Рафинья - игррк 38 лет! Не вратарь и не Пепе.
Чуть не впервые лет за 7-8 Барселона проявляет хоть какую-то рачительность
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Ответ Waiway
в руководстве Барселоны какие то нереальные клоуны. Зачем Рафинью то продавать? Что, кто то из внвовь приходящих сильно лучше него? Рафинья один из тех, кого продавать вообще нельзя
потому что Рафинья лучше всего играет справа, это его родное место, и оно сейчас занято Ямалем, и Рафа вынужден выходить слева, и есть возможность заменить его профильным левым вингом - Нико Уильямсом
вот и весь резон, при этом хайп вокруг Нико то-же настораживает, настолько ли он окажется хорош в Барсе
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Ответ Pedro1980
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
Да чего уж там, они могли этого Ольмо вообще не отдать в Динамо для максимальной экономии
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Ответ Pedro1980
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
На Ольмо ценник никак не мог вырасти - у него в контракте с Лейпцигом прописаны четкие отступные в 60 млн.
Кто заплатит отступные и куда захочет Ольмо - туда и продадут.
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Ответ Pedro1980
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
Ольмо постоянно ломается.
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Ответ Pedro1980
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
Ольмо хроник.... По этому его никто не покупает. Хотя 60 лямов вообще ни о чем. В прошлом сезоне под 30 матчей в лазарете провел, в позапрошлом около 20....
Но в Барсе таких любят, видимо коек много у них....
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Ответ Pedro1980
Ольмо уже несколько лет играет на высоком уровне, но о покупке задумались только после ЧЕ, когда на него вырос ценник, странные ей богу
У него отступные 60 млн.
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Ответ Пацанчик реальный
Так он уходить не хочет в СА,может быть было бы предложение из АПЛ,то он не думаю бы согласился,откуда ты знаешь?
из новости, откуда ещё) ждём предложений из АПЛ, а я уже давно пишу - хотите купить Нико, продавайте Рафинью, просто потому, что больше некого, нет игроков, которых купят за хорошие деньги, Араухо серьёзно поломался, его сейчас не продашь, а остальные по мелочи
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Ответ Pucheslav
Ямаль в итоге без замен на праврм фланге будет бегать ?
Торрес еще есть.
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Ещё бантик я бы привязал и поскорее DHL ом его туда.
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Этих денег хватит только на Ольмо
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В тегах отмечен бывшей игрок Шальке и Баварии
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так он же не хочет уходить
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Барселона - это как я в PES в свое время. Покупал игрока, который быстро уставал или оказывался не скоростным, а чел из другой команды мне хет-трик забил. Так вот я своего только что купленного продавал и покупал того, кто над моей командой поиздевался. Чистая Барселона сегодня) Только я был тогда 14-летним ребенком)
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