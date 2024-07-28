Саудовцы предложили 65 млн евро за Рафинью. «Барса» готова продавать игроков ради подписания Уильямса и Ольмо
Рафинья может покинуть «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб получил предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро. «Барса» считает эту сумму несколько заниженной.
Несколько недель назад сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хилаль». В «блаугране» заявили, что будут готовы вступить в переговоры, если саудовцы предложат около 90 миллионов евро.
С тех пор «Барселона» снизила свои финансовые требования – в клубе понимают, что для подписания Нико Уильямса и Дани Ольмо придется продавать игроков. Мнение вингера не изменилось – он не хочет покидать команду.
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Де Йонга пару лет назад очень хотели продать, да вот он не захотел, и всё
Чуть не впервые лет за 7-8 Барселона проявляет хоть какую-то рачительность
вот и весь резон, при этом хайп вокруг Нико то-же настораживает, настолько ли он окажется хорош в Барсе
Кто заплатит отступные и куда захочет Ольмо - туда и продадут.
Но в Барсе таких любят, видимо коек много у них....