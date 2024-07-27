Семак о 4:0 с «Рубином»: «Приятно много забивать, но главное – победа. Конечно, все будут «умирать», это самый важный матч для всех клубов – против «Зенита», чемпиона России»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Вендел Максим Глушенков Футбол

Сергей Семак доволен результативностью «Зенита» в игре с «Рубином» (4:0).

– В первой половине первого тайма было мало игры, но много борьбы. Было мало моментов.

Потом мы стали быстрее играть, медленно вкатывались в игру. Когда чуть‑чуть прибавили, у нас пошли моменты.

Рад, что так сложилось. Третий мяч серьезно упростил нам игру, «Рубину» уже сложно было отыграться со счета 0:3. Мы старались использовать пространство, исходя из счета. В Казани никому не бывает легко.

Конечно, все будут «умирать», так как это самый важный матч для всех клубов – игра против «Зенита», чемпиона России.

Вся борьба еще впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное – победа.

– Как вам связка Вендела и Глушенкова?

– Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды, – сказал главный тренер «Зенита».

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38 комментариев
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В этот раз рахимовская держисрака не прокатила, он хотел играть ровно так же как и два месяцы назад через быстрые контратаки с выносами во фланг и слава богу
+31
-10
+21
Ответ luu
В этот раз рахимовская держисрака не прокатила, он хотел играть ровно так же как и два месяцы назад через быстрые контратаки с выносами во фланг и слава богу
А как надо было играть?) у рубина состав 6 млн, у Зенита 150. Он что, самоубийца, в открытый футбол с такой командой играть?
+24
-5
+19
Ну Зенит пока что монструозен. Помимо того,что сам реализует почти все моменты,так еще и соперникам мало что дает создать
+19
-3
+16
Я не тренер, мне ничто не мешает сказать прямо: наслаждаюсь. Наслаждаюсь взаимодействием Вендела и Глушенкова.
+18
-7
+11
Ответ Валерий Чуплаков
Чердак весь матч облизывал чемпиона
А надо было тебя?
+9
-1
+8
Хочется отметить хорошую тенденцию во всех матчах с начала сезона Зенит забивает по четыре мяча! Браво! Пусть это станет традицией! Успехов и благодарность Сергею Богдановичу и всей команде!👍👏👏
+11
-4
+7
Ответ trof
Комментарий удален модератором
Завтра Спартаку никто не поможет, могучие Химки вынесут середняка!
+7
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+7
Ответ Ковид 07.10.52
Уже никто умирать не хочет, чего корячиться, если чемпион назначен, просто сдают игры .
Снимайтесь с чемпионата. Чего сопли мотать?
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+5
Рубин, походу, умер еще до матча))
+3
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вот у тебя регистрация 2009 год. 4 комментария, включая этот. Почему ты так долго терпел?
+3
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+2
Ответ Артем Галкин
Пока Зенит вообще не замечает соперников.
Бюджеты надо уравнивать,чтобы хоть какая то была спортивная составляющая,а так это просто бизнес
+3
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Чердак весь матч облизывал чемпиона
+5
-4
+1
Кайф игра пока
+3
-2
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Ответ luu
В этот раз рахимовская держисрака не прокатила, он хотел играть ровно так же как и два месяцы назад через быстрые контратаки с выносами во фланг и слава богу
Тренерский штаб Зенита учел ошибки. Плюс, Зенит демонстрирует "тотальный футбол", когда практически все игроки участвуют как в оборонительных, так и в атакующих действиях (даже вратарь).

При таком подходе, против Зенита сложно найти противодействие. Надо посмотреть как сыграем с Динамо и Спартаком. После 10го тура можно будет делать выводы.
+5
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12 мячей за 3 игры просто отлично. Если так и дальше продолжим, шансов у соперников будет мало сохранить интригу до последнего тура. Но впереди более сильные соперники, посмотрим. Главное не расслаблять булки.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Скоро тебя откалибруют. Готовься.
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Ответ Валерий Чуплаков
Бюджеты надо уравнивать,чтобы хоть какая то была спортивная составляющая,а так это просто бизнес
У кого бизнес, а у кого и распил. Тиль Угальде.
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Рахимов и его трусливый футбол для болельщиков должен быть бесплатным. Он даже игроков своих такими тренировками не развивает. В условиях реальной конкуренции Рубин был бы банкротом.
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Ответ Док Аксель
К игре с Зенитом команды будут готовиться, применяя разные схемы и заготовки. Но и Зенит должен быть к этому готов, для этого возможностей предостаточно, состав и длина скамейки качественные.
Готовиться будут по разному. Одни схемами и игрой, другие - за неимением ни того, ни другого - репетировать "приёмчики". Клаудиньо настолько от них натерпелся, что сник. Надеюсь, Глушенков будет покрепче.
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Пока Зенит вообще не замечает соперников.
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Ответ murzzzzzilka
Да всем плевать. Все всё прекрасно понимают. И забавно, что в новостях про типасамыйкрутой клуб 40 комментариев, тогда как в новости про матч Динамо-Локомотив - в 6 раз больше😂😂😂
Ты забыл плюсики посчитать.
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Ответ rumov.rus
Комментарий удален модератором
Это девочка вроде
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Ответ murzzzzzilka
Да всем плевать. Все всё прекрасно понимают. И забавно, что в новостях про типасамыйкрутой клуб 40 комментариев, тогда как в новости про матч Динамо-Локомотив - в 6 раз больше😂😂😂
Комментарий удален модератором
Ответ Кот болотный
Снимайтесь с чемпионата. Чего сопли мотать?
Если вы уже всех сняли, то то со снятыми поиграем .
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Комментарий удален модератором
Ответ rarog
Вот у тебя регистрация 2009 год. 4 комментария, включая этот. Почему ты так долго терпел?
Он -- копил.
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Комментарий удален модератором
К игре с Зенитом команды будут готовиться, применяя разные схемы и заготовки. Но и Зенит должен быть к этому готов, для этого возможностей предостаточно, состав и длина скамейки качественные.
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Ответ Злодей Спб
Тренерский штаб Зенита учел ошибки. Плюс, Зенит демонстрирует "тотальный футбол", когда практически все игроки участвуют как в оборонительных, так и в атакующих действиях (даже вратарь). При таком подходе, против Зенита сложно найти противодействие. Надо посмотреть как сыграем с Динамо и Спартаком. После 10го тура можно будет делать выводы.
Болото ты смешон
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Ответ Ильдар Исмагилов
А как надо было играть?) у рубина состав 6 млн, у Зенита 150. Он что, самоубийца, в открытый футбол с такой командой играть?
Так и не играли бы. Техническое поражение 0-3. Получили 4.
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