Семак о 4:0 с «Рубином»: «Приятно много забивать, но главное – победа. Конечно, все будут «умирать», это самый важный матч для всех клубов – против «Зенита», чемпиона России»

Сергей Семак доволен результативностью «Зенита» в игре с «Рубином» (4:0).

– В первой половине первого тайма было мало игры, но много борьбы. Было мало моментов.

Потом мы стали быстрее играть, медленно вкатывались в игру. Когда чуть‑чуть прибавили, у нас пошли моменты.

Рад, что так сложилось. Третий мяч серьезно упростил нам игру, « » уже сложно было отыграться со счета 0:3. Мы старались использовать пространство, исходя из счета. В Казани никому не бывает легко.

Конечно, все будут «умирать», так как это самый важный матч для всех клубов – игра против «Зенита», чемпиона России.

Вся борьба еще впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное – победа.

– Как вам связка Вендела и ?

– Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды, – сказал главный тренер « ».

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