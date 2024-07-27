Семак о 4:0 с «Рубином»: «Приятно много забивать, но главное – победа. Конечно, все будут «умирать», это самый важный матч для всех клубов – против «Зенита», чемпиона России»
Сергей Семак доволен результативностью «Зенита» в игре с «Рубином» (4:0).
– В первой половине первого тайма было мало игры, но много борьбы. Было мало моментов.
Потом мы стали быстрее играть, медленно вкатывались в игру. Когда чуть‑чуть прибавили, у нас пошли моменты.
Рад, что так сложилось. Третий мяч серьезно упростил нам игру, «Рубину» уже сложно было отыграться со счета 0:3. Мы старались использовать пространство, исходя из счета. В Казани никому не бывает легко.
Конечно, все будут «умирать», так как это самый важный матч для всех клубов – игра против «Зенита», чемпиона России.
Вся борьба еще впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное – победа.
– Как вам связка Вендела и Глушенкова?
– Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды, – сказал главный тренер «Зенита».
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При таком подходе, против Зенита сложно найти противодействие. Надо посмотреть как сыграем с Динамо и Спартаком. После 10го тура можно будет делать выводы.