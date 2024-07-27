Мостовой о Глушенкове: «Карпину все можно? Такими футболистами не разбрасываются. Как можно его игнорировать?»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Александр Мостовой считает, что Максима Глушенкова нужно вызвать в сборную.

Полузащитник забил четыре гола в двух матчах за «Зенит» в этом сезоне.

«Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил. Понятно, что в «Зените» он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров.

Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока?

Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А как можно игнорировать указания главного тренера?
+34
-8
+26
Глушенкову всё можно?
+26
-7
+19
кто мне расскажет-зачем вообще сейчас сборная России??чтоб травмы в товарняках получать и деньги хавать?
+19
-6
+13
Карпин в футбол играл епт, так что все знает и без советов экспертов, в футболе все давно придумано, епт
+10
-2
+8
Он бы себя вспомнил, как с Ярцевым вел себя и был изгнан, хотя получше был чем Глушенков. И потом в сборной не будет таких партнеров, как в Зените, мы же не сборная Бразилии пока.
+6
-1
+5
Мостовому всё равно что именно и о чём именно говорить, главное , чтобы в пику Карпину. Жалкое зрелище.
+5
0
+5
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
кто мне расскажет-зачем вообще сейчас сборная России??чтоб травмы в товарняках получать и деньги хавать?
если сборной не будет вообще, то условный Титов не сможет сказать - мы б на евро-24 вошли в топ-3
+3
0
+3
«Карпину все можно?(с).Да,главному тренеру все можно.
+3
0
+3
Ответ Бегемотик
Паства Карпина полна лицемерия. Карпин быдлит-он хороший, правдоруб Стас быдлит-ууу хамло Карпин все ппофукал еще ДО отстранения сборной -он хороший Карпин ничего не выиграл и естесно его никуда не зовут(Польши и Венгрии)
Про "всё профукал ещё до отстранения сборной" можно поподробнее?
+2
0
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про скандалы и высокомерие за последние 7 лет расскажешь поподробнее?
ты с Луны свалился Лунтик?
+2
0
+2
Ответ Сулаквелидзе
если сборной не будет вообще, то условный Титов не сможет сказать - мы б на евро-24 вошли в топ-3
т.е. "условно говоря" нахерненужна?))
+3
-1
+2
Ответ error505
А как можно игнорировать указания главного тренера?
Глушенкова надо воспитывать, если он игнорирует указания тренера, в столь юном возрасте, он далеко не Стрельцов
+2
0
+2
Мостовой - становись быстрее тренером и будешь рулить, а пока ты только тут можешь скуку разгонять.
С другой стороны и это уже не мало, ведь делается это даже без бумажки
+2
0
+2
Всё правильно делает Валера, сегодня один отказался слушать тренера, завтра другой и прощай дисциплина
+3
-1
+2
А разве не Глушенков Карпину сказал,что он не игрок ротации, а игрок только старта?
+2
0
+2
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Карпин диктатор и самодур,чего он добился после окончания карьеры игрока?где титулы медали?только скандалы и высокомерие...
Карпин так то 4 место занял с командой не самого высокого уровня в сезоне 22/23
все таки он хорош,кто бы что не говорил
+1
0
+1
Как мог Дешам не брать на ЧМ 2018 г Бензему? Ведь полностью провалились или как?
+1
0
+1
Ответ Onion
Можно не играть за его команду. Которая нужна только для накрутки ценников на футболистов от агентов Валеры.
Про агентов забавно конечно. Глушенков сам в Андреевской витрине "Крылья советов" играл
+2
-1
+1
Всё, прниехали...у Карпина футбольная походка, чеканит на уровне, в футбол играл. Какие вопросы?
+1
0
+1
"Мост" - троллер хренов!
+1
0
+1
Ответ Александр Рябов
Карпин так то 4 место занял с командой не самого высокого уровня в сезоне 22/23 все таки он хорош,кто бы что не говорил
ты не внимателен.я про сборную!про работу в ФК Ростов вопросов нет!
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
или список достижений ГТ Карпина есть секретный?ты открой глаза людям))
Теперь попытка перевести стрелки на другую тему. Попытка такая же жалкая и дешёвая.
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
ты не внимателен.я про сборную!про работу в ФК Ростов вопросов нет!
Так ты чисто про сборную? Ну так расскажи, гениальный ты не наш, каких именно достижений в сборной мог добиться, но не добился Карпин. Покажи свою гениальность, так сказать, со всех сторон.
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я где-то что-то говорил про "список достижений Карпина"? Если "да", то где именно?
приношу свои извинения,я тут кроме тебя со вторым "зарубился"))
но по факту ГТ Ростова Карпин-хорошо
ГТ сб.России Карпин плохо.
моя мысль,отдаю
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
сам себе противоречишь...это понятно,ты болела Ростова,довольно играющей команды!вот на этом Карпину и нужно остановиться.ну не тянет он две полосы.и вам будет лучше и сборной,которая щас нахникому не нужна.
Если тебе сборная не нужна, что же ты здесь глотку рвёшь?
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
приношу свои извинения,я тут кроме тебя со вторым "зарубился")) но по факту ГТ Ростова Карпин-хорошо ГТ сб.России Карпин плохо. моя мысль,отдаю
Чем плох Карпин во главе сборной с учётом реалий сегодняшнего дня?
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Карпин диктатор и самодур,чего он добился после окончания карьеры игрока?где титулы медали?только скандалы и высокомерие...
Так про "титулы и медали" это исключительно про сборную? 🤦‍♀️
0
0
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
ты не внимателен.я про сборную!про работу в ФК Ростов вопросов нет!
так что говорить про сборную если нет официальных матчей?
0
0
0
Ответ Александр Рябов
так что говорить про сборную если нет официальных матчей?
согласен.зачем этот проект вообще?
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так про "титулы и медали" это исключительно про сборную? 🤦‍♀️
не,у Карпина как ГТ нет НИЧЕГО!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий