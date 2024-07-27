Мостовой о Глушенкове: «Карпину все можно? Такими футболистами не разбрасываются. Как можно его игнорировать?»
Александр Мостовой считает, что Максима Глушенкова нужно вызвать в сборную.
Полузащитник забил четыре гола в двух матчах за «Зенит» в этом сезоне.
«Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил. Понятно, что в «Зените» он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров.
Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока?
Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
С другой стороны и это уже не мало, ведь делается это даже без бумажки
все таки он хорош,кто бы что не говорил
но по факту ГТ Ростова Карпин-хорошо
ГТ сб.России Карпин плохо.
моя мысль,отдаю