Мостовой о Глушенкове: «Карпину все можно? Такими футболистами не разбрасываются. Как можно его игнорировать?»

Александр Мостовой считает, что Максима Глушенкова нужно вызвать в сборную.

Полузащитник забил четыре гола в двух матчах за «Зенит» в этом сезоне.

«Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил. Понятно, что в « » он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров.

обязан вызвать в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока?

Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».

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