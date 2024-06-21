Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по зарплате, и клуб переключился на Горшкова. После этого агенты Наира хотели хотели вернуться к переговорам, но клуб отказался («СЭ»)

Наир Тикнизян отказал «Зениту» из-за низкого предложения по зарплате.

По информации «Спорт-Экспресса», зимой чемпионы России предлагали футболисту « » оклад в два раз больше, чем у красно-зеленых, но к единому мнению стороны не пришли – представители игрока просили почти в два раза больше.

Сейчас же « » уменьшил предложение, условия которого снова не устроили защитника, после чего сине-бело-голубые переключились на Юрия Горшкова из « ».

Уже после того, как петербургский клуб достиг договоренности с самарцами и самим Горшковым, представители сообщили «Зениту», что согласны продолжить переговоры, однако сине-бело-голубые не стали возвращаться к его кандидатуре, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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