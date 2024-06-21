Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по зарплате, и клуб переключился на Горшкова. После этого агенты Наира хотели хотели вернуться к переговорам, но клуб отказался («СЭ»)
Наир Тикнизян отказал «Зениту» из-за низкого предложения по зарплате.
По информации «Спорт-Экспресса», зимой чемпионы России предлагали футболисту «Локомотива» оклад в два раз больше, чем у красно-зеленых, но к единому мнению стороны не пришли – представители игрока просили почти в два раза больше.
Сейчас же «Зенит» уменьшил предложение, условия которого снова не устроили защитника, после чего сине-бело-голубые переключились на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
Уже после того, как петербургский клуб достиг договоренности с самарцами и самим Горшковым, представители Тикнизяна сообщили «Зениту», что согласны продолжить переговоры, однако сине-бело-голубые не стали возвращаться к его кандидатуре, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.
Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.
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Теперь точно только в Европу :)
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ага,в макдаке полы мыть
Солнце в Зените, а Наирка на скамейке Локомотива
🤣
Теперь Зенит приобрел игрока на эту позицию,а Наир получает в Локомотиве 600 тыс евро. Продлевать его сейчас не будут ,значит до 2026г по контракту будет 600т. получать. Свободным агентом через 2 года будкт в ситуации как Жемалетдинов. В медиалмгу пойдутт
СЭ: Это не Тикнизян отказал, а Зенит ему отказал
Попахивает заказными вбросами