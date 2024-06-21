Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по зарплате, и клуб переключился на Горшкова. После этого агенты Наира хотели хотели вернуться к переговорам, но клуб отказался («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Юрий Горшков деньги Футбол

Наир Тикнизян отказал «Зениту» из-за низкого предложения по зарплате.

По информации «Спорт-Экспресса», зимой чемпионы России предлагали футболисту «Локомотива» оклад в два раз больше, чем у красно-зеленых, но к единому мнению стороны не пришли – представители игрока просили почти в два раза больше.

Сейчас же «Зенит» уменьшил предложение, условия которого снова не устроили защитника, после чего сине-бело-голубые переключились на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

Уже после того, как петербургский клуб достиг договоренности с самарцами и самим Горшковым, представители Тикнизяна сообщили «Зениту», что согласны продолжить переговоры, однако сине-бело-голубые не стали возвращаться к его кандидатуре, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

79 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жадный лаваш, тоже мне новость🥱
+109
-11
+98
Жадность фраера сгубила (с)

Теперь точно только в Европу :)
+91
-4
+87
он выбрал футбол!! а, стоп…
+68
-4
+64
Неожиданно максимально адекватная позиция Питера, респект
+43
-7
+36
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Жадность фраера сгубила (с) Теперь точно только в Европу :)
Теперь точно только в Европу :)
---------------
ага,в макдаке полы мыть
+43
-8
+35
Маньки наивно читают московских журналистов, верят, что Зенит реально отсыпает паспортам тонны денег, и пытаются доить.
+32
-4
+28
Ответ Александр Жердин
И кто здесь кому отказал? А то уже и не понятно.
Нужно гадать на Ромашке.
+29
-3
+26
И кто здесь кому отказал? А то уже и не понятно.
+26
-1
+25
Ответ Serge Vendino
Metaratings: Тикнизян отказал Зениту СЭ: Это не Тикнизян отказал, а Зенит ему отказал Попахивает заказными вбросами
Зенит 3 дня назад подписал Горшкова, а Тикнизян вчера отказал Зениту, вроде бы логично, что Зенит вышел из переговоров.
+20
-1
+19
с Круговым примерно такая же история, но московские болельщики до сих пор бегают с мантрой, то он выбрал футбол) про Тикнизяна зимой так же говорили)
+21
-3
+18
Ну что я вчера и говорил. Зениту надоело носиться с жадным армянчиком.
+23
-7
+16
Останется у разбитого корыта. Но это его выбор
+18
-3
+15
ахаха))хотели менеджмент Зенита развести??ну придурки...теперь все видят кто лохи
+15
-2
+13
🤣 😂
Солнце в Зените, а Наирка на скамейке Локомотива
+20
-9
+11
Ну и кто теперь кому не пара, Наирушка?
+12
-2
+10
«Выбрал футбол»
🤣
+11
-3
+8
Ответ Serge Vendino
Metaratings: Тикнизян отказал Зениту СЭ: Это не Тикнизян отказал, а Зенит ему отказал Попахивает заказными вбросами
ну почему нет ? Смотри ситуация - Зенит предложил , тот отказал ( агенты сказали , давай подождем у Зенита денег куча , они поднимут , лишь бы забрать ) Все может к этому и шло , но селекция нашла замену , может не такого качества + игроки на этой позиции есть , не такие большие аппетиты по ЗП. Тут агенты подсуетились , мол не , не давайте , а поезд ушел , ну и плюс в Зените тоже понимают что к чему и с КАЙФОМ отказали )) вроде логично , разве нет ?
+9
-1
+8
Зимой Тикнизян хорошо играл и Зенит прежложил 1,2 милл евро в год. Его не устроило.Сейчас Наир растерял форму и играл весной плохо. Зенит предложил ему 1 милл в год. Наир отказал.
Теперь Зенит приобрел игрока на эту позицию,а Наир получает в Локомотиве 600 тыс евро. Продлевать его сейчас не будут ,значит до 2026г по контракту будет 600т. получать. Свободным агентом через 2 года будкт в ситуации как Жемалетдинов. В медиалмгу пойдутт
+6
0
+6
Ответ Slavnov
Глушенков миллиардером стал, подоив мешок, думаю, все московские клубы, никто настолько не надоит,как один глушенков
Отдали за трансфер копейки по нынешним меркам а все остальное трёп и только
+5
-1
+4
Ответ rwkq485579
Зенит уменьшил не устраивающее предложение?)
Получается так)) А потом заявил, что Тикнизян сам к ним попросился, когда они уже купили на его позицию другого игрока. С логикой что-то в этой новости совсем все плохо.
+5
-1
+4
Логично) У Зенита столько бразильцев (и возможность ещё найти) скиловых, что требования от армянской древесины - это прямо плевок.
+8
-4
+4
Зенит красавчики пускай Спартак доят и другие московские клубы
+6
-3
+3
Вот оно что Петрович .. а мы думали мужик 🤷‍♂️
+3
0
+3
Странно, что Зенит за ним вообще летом пошел. Отказался зимой, хотел в Европу - за полгода перехотел? Тогда не очень и хотел. А если понял, что в Европе не выйдет и передумал - тогда его агенты сами должны были инициировать возвращение к переговорам. В любом случае успехов в карьере парню, но осадочек от действий местного воспитанника все же останется)
+4
-1
+3
Ответ Slavnov
Глушенков миллиардером стал, подоив мешок, думаю, все московские клубы, никто настолько не надоит,как один глушенков
Зобнин в см получает 3.5 мил евро - это 350 миллионов рублей, Джикия получал 2.5 и 3 миллиона евро. Пробуй думать сначала.
+4
-1
+3
Metaratings: Тикнизян отказал Зениту
СЭ: Это не Тикнизян отказал, а Зенит ему отказал
Попахивает заказными вбросами
+13
-10
+3
Он выбрал футбол!
+7
-4
+3
Ответ Akimakim
Прочитал. Предлагали оклад в два раза больше. Думаешь, что кто-нибудь отказался от первого предложения? Вон Глушенков сразу сорвался в аэропорт.
Еще зимой писали, что у тикнизян зп в локо 600к, ему предложили 1.2кк, он сказал, что хочет 2кк, зенит отказался, а тикнизян откозался от 1.2кк
+3
0
+3
Ответ Akimakim
Комментарий скрыт
Почитай хронологию, описанную в тексте новости
+4
-1
+3
Ответ stazvarrr
Ты то в курсе всех дел ))
"шутник", а я какую-то версию переговоров выдвигал? никакая из сторон не комментировала переговоры, даже их факт, если не ошибаюсь, а значит любое "как стало известно" это скорее всего вброс какой-то заинтересованной стороны.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий