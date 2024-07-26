Мостовой о «компьютерных аналитиках»: «Надо слушать умных людей, которые всю жизнь отдали футболу, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких очень много»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Мостовой готов к карьере тренера и призвал не слушать «компьютерных аналитиков».

«Мы – футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать?

Они понимают, что в футбол не играли никогда. Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает.

К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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30 комментариев
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"Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта... А в других видах спорта их мало".

Интервьюер, слабо у царя про Рому Ротенберга спросить? Или там сразу по шапке обоим надают?)
+30
-3
+27
Эти люди востребованы и смеются над тобой
+17
-3
+14
Ответ Мечел70
Эти люди востребованы и смеются над тобой
Все равно, что бабка со счетами и калькулятором сидела и говорила - да че там ваш 1с, я 30 лет на калькуляторе
+15
-1
+14
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта... А в других видах спорта их мало". Интервьюер, слабо у царя про Рому Ротенберга спросить? Или там сразу по шапке обоим надают?)
Так он сам удобно молчит про Тухеля, Нагельсмана и других таких тренеров
+10
0
+10
По ходу у Царя уже автоответчик стоит на звонки журналистов. Ответы все по шаблону😁
+8
0
+8
Ответ Pucheslav
Так он сам удобно молчит про Тухеля, Нагельсмана и других таких тренеров
Да там можно такой список и про неудачных тренеров, но отличных футболистов, и про тренеров без игровой карьеры составить, что за минуту его дураком запросто выставят. Но видать одно и тоже публиковать как у попугая выгоднее)
+9
-2
+7
Ответ Axmat Cecenov
Можно в туалет сходить без спроса Мостового?
Занято, он там видосы записывает
+7
-1
+6
Спорц, вам самим не надоело этой ###### новостную ленту забивать?
+5
0
+5
Человек, который всю жизнь отдал спорту, умным не может быть по определению, если вся его жизнь занята тренировками, сборами, матчами, восстановлением и тд, то на самообразование вообще времени не остается. Есть пара исключений, типа Башкирова, но это исключения
+6
-2
+4
Ответ Дядя ТУРА
Все равно, что бабка со счетами и калькулятором сидела и говорила - да че там ваш 1с, я 30 лет на калькуляторе
На счетах жеж
+4
-1
+3
Кто лучше чеканит - тот и лучший аналитик
+3
0
+3
Ответ Log in
На счетах жеж
Бухгалтера сраные со своим 1с. Давно уже все придумано, со счетами работали и ничего страшного
+2
-1
+1
Ответ Overkiller
Спорц, вам самим не надоело этой ###### новостную ленту забивать?
Клики и комментарии, остальное вторично.
+1
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+1
Ответ Log in
Занято, он там видосы записывает
Помню. )) Он тогда оправдывался тем что , это была больничная палата
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Ответ Владимир Хоббит
Человек, который всю жизнь отдал спорту, умным не может быть по определению, если вся его жизнь занята тренировками, сборами, матчами, восстановлением и тд, то на самообразование вообще времени не остается. Есть пара исключений, типа Башкирова, но это исключения
Но Башкиров как футболист не очен, а как личность - да. тут спору нет
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Ответ Владимир Хоббит
Человек, который всю жизнь отдал спорту, умным не может быть по определению, если вся его жизнь занята тренировками, сборами, матчами, восстановлением и тд, то на самообразование вообще времени не остается. Есть пара исключений, типа Башкирова, но это исключения
Вы не правы! % умных людей среди спортсменов такой же, как и среди обычных людей
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Ответ Log in
На счетах жеж
Так и мостовой тоже продвинутый, но с нюансом
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Ответ leon01
Он как старый дед 90 ста лет, понятно что семья сбежала за границу. От такого душнилы в Антарктиду сбежишь
Это Вы зря! Люди, которые знают Александра говорят, что он очень веселый, легкий, добрый и позитивный человек
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Компьютер - это просто современный инструмент. Не понимаю, в чём это плохо?
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Он как старый дед 90 ста лет, понятно что семья сбежала за границу. От такого душнилы в Антарктиду сбежишь
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а он нам на... не нужОн! интернет ваш (с)
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Помню как Романцев на ЧМ-2002 обделался. И группа была, выходи не хочу. Но и здесь в обоз.
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Ох уж эти компьютерные аналитики
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Нам этот ваш инторнет ##### не нужон!
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На каком компьютере?🤨
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Можно в туалет сходить без спроса Мостового?
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Мостовой: "Надо слушать умных людей, которые всю жизнь отдали футболу, а не всяких Лукомских"
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Романцев байтит ))
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