Мостовой о «компьютерных аналитиках»: «Надо слушать умных людей, которые всю жизнь отдали футболу, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких очень много»
Александр Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Мостовой готов к карьере тренера и призвал не слушать «компьютерных аналитиков».
«Мы – футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать?
Они понимают, что в футбол не играли никогда. Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает.
К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – заявил бывший полузащитник сборной России.
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