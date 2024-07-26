Мостовой о «компьютерных аналитиках»: «Надо слушать умных людей, которые всю жизнь отдали футболу, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких очень много»

Александр Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил, что готов к карьере тренера и призвал не слушать «компьютерных аналитиков».

«Мы – футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать?

Они понимают, что в футбол не играли никогда. Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает.

К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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