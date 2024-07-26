Олег Романцев: «Мостовой готов к тренерской работе – доверил бы любую команду. Он разбирается в футболе, чувствует его. Сам не люблю компьютерных аналитиков»
Олег Романцев заявил, что Александр Мостовой готов к карьере тренера.
«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает!
Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту.
Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок.
А не какой-то агент – типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов.
Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду.
Давай, Саша, пришла пора начинать!» – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.
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Зато тренерская работа не готова к Мостовому..)