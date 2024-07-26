Олег Романцев: «Мостовой готов к тренерской работе – доверил бы любую команду. Он разбирается в футболе, чувствует его. Сам не люблю компьютерных аналитиков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев заявил, что Александр Мостовой готов к карьере тренера.

«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает!

Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту.

Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок.

А не какой-то агент – типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов.

Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду.

Давай, Саша, пришла пора начинать!» – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

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56 комментариев
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Мы все этого хотим, Олег Иванович. Зрелище будет историческое.
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Про "пора начинать". Мостовому сейчас больше лет, чем было Романцеву, когда он закончил тренерскую карьеру.
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Ответ Alex K
Мы все этого хотим, Олег Иванович. Зрелище будет историческое.
Также Истерическое
+27
-2
+25
Добро пожаловать в "Спартак" через пару месяцев
+13
-1
+12
Ответ Алешка Терминатор
Про "пора начинать". Мостовому сейчас больше лет, чем было Романцеву, когда он закончил тренерскую карьеру.
Но в уме-то он уже чемпионств 5-6 точно взял
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Мостовой хороший!
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Романцев вроде как какую то должность занимает в ПариНН? Или всё уже? Вот пусть и пригласит туда Мостового тренером.
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Ох уш эти дураки аналитики, которые пытаются научные методы применять к футболу.А не пытаться как большинство тренеров всё "на глазок" оценивать.
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Олег Иванович,вы сами начинали с низших лиг тренировать,может и Мостовому все таки стоит начать с этого?
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Мостовский Спартак!
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Готовят к Спартаку Мостового.
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Ответ Carasa
Мостовой хороший!
?
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Ответ Kit Belleu
Так предложите Нижнему Новгороду, где Вы советник.Вы всех рекламируете как рекламный агент.И по Соболеву выступите или кишка тонка.
ты еще великому ОИРу советуй как поступить...
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Ответ Tun
Олег Иванович, там хоть клюёт?
Скорее "Вы хоть закусываете? " 🤣
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Да все только за)
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Да причём тут диванные аналитики? Есть порядок допуска к тренерской работе в профессиональном футболе и его надо соблюдать чтобы получить работу на нужном уровне. Мостовой не хочет этот порядок соблюдать, а только болтает.
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Понятно, что Царь надоел своими «комментариями эксперта», но я бы тоже с удовольствием увидел бы его в качестве тренера. Очень любопытно посмотреть на Мостового-тренера!
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Ну так и взял бы в Пари НН, чего уж там, советник все таки Романцев, посоветовал бы кому нужно ...
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"Мостовой готов к тренерской работе."
Зато тренерская работа не готова к Мостовому..)
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мостовой любовь некоторых)
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Олег Иванович, там хоть клюёт?
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Ответ Иван Корзун
Давайте ему Спартаком порулить! Любому иностранному ноунейму доверяли уже, пусть Санек порулит! Получится или нет, никто не знает, но хоть прессухи будут веселые
Ну можно было дать ему Спартак 2.Но я думаю он не потянет.
+1
-1
0
Давайте ему Спартаком порулить! Любому иностранному ноунейму доверяли уже, пусть Санек порулит! Получится или нет, никто не знает, но хоть прессухи будут веселые
+2
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