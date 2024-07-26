Мостовой о «Спартаке»: «Станкович играл – это плюс перед остальными тренерами. Он же не Абаскаль, которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола»
Александр Мостовой назвал преимущество Деяна Станковича перед другими тренерами.
«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.
«Надеюсь, что у Деяна Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью.
Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.
Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне.
Он же не Гильермо Абаскаль, которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить?
В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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В футболе всё давно придумано, но игравший в футбол Станкович не придумал, как обыграть Оренбург.
На одной половине обложки лицо Абаскаля, а на другой Мостовой чеканит.
Как же так - человек в футбол играл на высоком уровне, мяч набивает так, что обзавидоваться можно, а тренирует плохо …
Ему тренерский опыт Гари Невилла, Тьерри Анри, Диего Марадоны (с козырей зайдем) ни о чем не говорит? У них ведь ничего не получилось!
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Мне вот интересно, задним числом все такие умные???
Послушать бы перед игрой такие высказывания.