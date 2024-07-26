Мостовой о «Спартаке»: «Станкович играл – это плюс перед остальными тренерами. Он же не Абаскаль, которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола»

Александр Мостовой назвал преимущество Деяна Станковича перед другими тренерами.

« » уступил « » (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

«Надеюсь, что у получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью.

Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.

Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне.

Он же не , которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить?

В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» .

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