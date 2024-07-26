Мостовой о «Спартаке»: «Станкович играл – это плюс перед остальными тренерами. Он же не Абаскаль, которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой назвал преимущество Деяна Станковича перед другими тренерами.

«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

«Надеюсь, что у Деяна Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью.

Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.

Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне.

Он же не Гильермо Абаскаль, которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить?

В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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55 комментариев
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У человека душевная травма
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Мне кажется у Саши ОКР синдром по поводу игравших и не игравших тренеров..
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Станкович играл, Деограсия не играл, но Деограсия с Оренбургом взял и победил Спартак Станковича.
В футболе всё давно придумано, но игравший в футбол Станкович не придумал, как обыграть Оренбург.
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Ответ Анри Карлайл
Мне кажется у Саши ОКР синдром по поводу игравших и не игравших тренеров..
АКР. Абаскально-компульсивное расстройство.
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Ответ Анри Карлайл
Мне кажется у Саши ОКР синдром по поводу игравших и не игравших тренеров..
Попрошу! Не просто игравших, а на высочайшем уровне
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Скоро издадут книгу - "Как закалялся Станкович"
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Станкович чеканить умеет, получается ТОП-тренер по версии Мостового.
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Мостовой как то подозрительно дружелюбен к Станковичу
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Ответ Santucco
Скоро издадут книгу - "Как закалялся Станкович"
Созвучнее было бы: "Как закалялся Абаскаль"

На одной половине обложки лицо Абаскаля, а на другой Мостовой чеканит.
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Ответ Дима Зезуль
Мостовой как то подозрительно дружелюбен к Станковичу
Да все очевидно на самом деле. Абаскаль отвечать Сашке вряд-ли бы стал, а вот Деян заткнуть Мостового может, поэтому Царь и молчит
+6
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Пятница! Святое дело!
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Ответ Дарья Новикова
хочу дожить до дня когда Мостовой возглавит Спартак
и почитать комментарии Абаскаля по поводу игры красно-белых
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Ну наконец-то. А то Абаскаль и позабыл, что такое икота
+4
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Задолбал
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хочу дожить до дня когда Мостовой возглавит Спартак
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Кажется, что он вещает из психушки. Ну не будет здоровый человек такое сутками нести.
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Ответ Иван Балашов
АКР. Абаскально-компульсивное расстройство.
Абаскально-Тедескальное, на минуточку
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Ответ Дима Зезуль
Мостовой как то подозрительно дружелюбен к Станковичу
пообещали место в штабе если продержится хотя бы три тура
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В футболе все придуманно? Прессинг,котрпрессинг, игра вратарей за пределами штрафной площади; ложная девятка, подключение фланговых защитников к атаке, возвращение нападающих для розыгрыша мяча до центра поля. Если бы в время Мостового так играли, небыло бы Царя. Тогда нападающий ждал мяч , и только защитники защищались
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Если у Станковича не получится, надо кого-то из сестер Ольсен брать. Они в футбол играли, когда в "Меняемся воротами" снимались. Причем, не просто играли, а на голливудском уровне.
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Ответ Bartez1986
Ну наконец-то. А то Абаскаль и позабыл, что такое икота
Да, весь запас козырей разом выложил
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Ответ Dmitry Orlov
Станкович играл, Деограсия не играл, но Деограсия с Оренбургом взял и победил Спартак Станковича. В футболе всё давно придумано, но игравший в футбол Станкович не придумал, как обыграть Оренбург.
А тем, кто, по мнению Мостового, играл даже и думать не надо, он же это прямым текстом говорит - мол, всё придумано. Зачем им думать, они же чеканили там чего то кого то. Только потом их Оренбурги чеканят по самые помидоры. Он же абсолютно неадекватный, это уже давным давно понятно.
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У Мостового этак взрыв мозгов случиться, если Спартак таки провалится.
Как же так - человек в футбол играл на высоком уровне, мяч набивает так, что обзавидоваться можно, а тренирует плохо …
Ему тренерский опыт Гари Невилла, Тьерри Анри, Диего Марадоны (с козырей зайдем) ни о чем не говорит? У них ведь ничего не получилось!
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Давно не комментировал, так как смысла 0. Но вспомнил защитника Чернышова, который тоже играл и вновь риторический вопрос, на этом примере, бромантановая история - это плюс или минус?
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Видно у Сашеньки пятница уже наступила пошли задушевные темы, кто играл, а кто чеканил. 🥸
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Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях.
_________
Мне вот интересно, задним числом все такие умные???
Послушать бы перед игрой такие высказывания.
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Мостовой тонко намекает Станковичу. Если Станкович не пригласит, то начнется как с Абаскалем
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Станкович - первый тренер после которого Мостовой призадумается о своей Философии Чеканки.
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Ответ Футбольные Хроники
Да все очевидно на самом деле. Абаскаль отвечать Сашке вряд-ли бы стал, а вот Деян заткнуть Мостового может, поэтому Царь и молчит
деян парень вспыльчивый, горячий. он не будет отвечать. просто по башке настучит и всё.
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Мостовой так давно не вспоминал Абаскаля, что я испугался, всё ли с ним в порядке
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