«ПСЖ» удвоит предложение «Барсы» по зарплате Уильямса. Каталонцы не станут повышать предложение, они уверены, что игрок хочет играть за них

«ПСЖ» намерен увести Нико Уильямса у «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, парижане готовы удвоить предложение каталонского клуба по зарплате, чтобы заполучить игрока.

Несмотря на эту ситуацию, в «Барселоне» сохраняют спокойствие по поводу будущего . В клубе уверены, что вингер « » хочет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.

«Барса» не станет повышать предложение, сделанное несколько дней назад, и ожидает ответа в ближайшее время, чтобы иметь возможность более спокойно планировать остальные сделки.

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