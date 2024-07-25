«ПСЖ» удвоит предложение «Барсы» по зарплате Уильямса. Каталонцы не станут повышать предложение, они уверены, что игрок хочет играть за них
«ПСЖ» намерен увести Нико Уильямса у «Барселоны».
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, парижане готовы удвоить предложение каталонского клуба по зарплате, чтобы заполучить игрока.
Несмотря на эту ситуацию, в «Барселоне» сохраняют спокойствие по поводу будущего Нико Уильямса. В клубе уверены, что вингер «Атлетика» хочет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.
«Барса» не станет повышать предложение, сделанное несколько дней назад, и ожидает ответа в ближайшее время, чтобы иметь возможность более спокойно планировать остальные сделки.
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80, 85, 90, 95, 100... А потом какой-нибудь наглый Бендер вскидывает вверх руку и негромко говорит: "Двести".
ПСЖ и Арсенал это сразу ппц.
Сейчас котлету за котлетой будут накидывать. Думаю в августе надломят пацана вагоном денег
Вальверде поднатаскал парня однозначно
- Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся! Вот тебе седина в бороду!! Вот тебе бес в ребро!!!
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