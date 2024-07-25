«ПСЖ» удвоит предложение «Барсы» по зарплате Уильямса. Каталонцы не станут повышать предложение, они уверены, что игрок хочет играть за них

Теги ПСЖ Барселона Атлетик лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы деньги Нико Уильямс Футбол

«ПСЖ» намерен увести Нико Уильямса у «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, парижане готовы удвоить предложение каталонского клуба по зарплате, чтобы заполучить игрока.

Несмотря на эту ситуацию, в «Барселоне» сохраняют спокойствие по поводу будущего Нико Уильямса. В клубе уверены, что вингер «Атлетика» хочет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.

«Барса» не станет повышать предложение, сделанное несколько дней назад, и ожидает ответа в ближайшее время, чтобы иметь возможность более спокойно планировать остальные сделки.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь останется в Примере.
+48
-6
+42
Надеюсь Нико выберет футбол, а не погонится за баблом
+43
-10
+33
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Это гениально выдавать свое предположение за мое мнение. Если Нико останется в Бильбао, хорошо, все-таки наконец-то баски выиграли Кубок Короля спустя много лет и будет продолжать играть с братом. Если будет играть в Барселоне, еще интереснее будет противостояние с Мадридом. Одни плюсы. А вот если такой игрок покинет Примеру - это будет потеря.
+28
-3
+25
Это как на аукционе потихоньку повышаешь цену:
80, 85, 90, 95, 100... А потом какой-нибудь наглый Бендер вскидывает вверх руку и негромко говорит: "Двести".
+12
0
+12
Ответ Sergey34567
Им самим лень искать?
Ищут молодых и перспективных талантов в академиях и в десятых лигах мира. Купить медийную звезду Ла Лиги и чемпиона Европы - не равно "найти".
+12
-4
+8
Главная проблема ПСЖ - этот клуб дает деньги, но прогресс футболистов останавливается на определенной стадии, талант топ-звезд консервируется и реализуется буквально в нескольких матчах плей-офф ЛЧ за весь год. Тому пример, Мбаппе и Неймар, в массовом сознании их слава связана с другими командами, а игроков попроще в Париже перемалывают пачками.
+10
-3
+7
Ответ ___chosen___
Надеюсь, он либо останется в Бильбао, либо уйдёт в ПСЖ/Сити/Арсенал Барселона это явно не то, тем более с таким неуважением
Накой ему это Бильбао, В Барсе друг Ямаль,и вместе с Ямалем они будут делать магию.
+6
0
+6
Ответ Cearvm
Главная проблема ПСЖ - этот клуб дает деньги, но прогресс футболистов останавливается на определенной стадии, талант топ-звезд консервируется и реализуется буквально в нескольких матчах плей-офф ЛЧ за весь год. Тому пример, Мбаппе и Неймар, в массовом сознании их слава связана с другими командами, а игроков попроще в Париже перемалывают пачками.
Как раз Мбаппе ассоциируется именно с ПСЖ
+6
0
+6
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Кубок Гампера 12 августа разыграют, не успеют подписать его
+8
-5
+3
За деньги да
+4
-1
+3
Ну вот и готово оправдание Лапорты, если Нико не подпишут: алчный юноша погнался за деньгами шейхов 😂
+5
-2
+3
Ответ ___chosen___
Надеюсь, он либо останется в Бильбао, либо уйдёт в ПСЖ/Сити/Арсенал Барселона это явно не то, тем более с таким неуважением
Барса именно то,и именно в Барсе он станет топ игроков.
ПСЖ и Арсенал это сразу ппц.
+5
-2
+3
Ответ Sergey34567
Им самим лень искать?
Комплексы они такие
+9
-6
+3
ПСЖ чуть аккуратнее надо. Если удвоят/утроят зарплату, а игрок все равно выберет Барселону, то это удар по имиджу.
+3
0
+3
Им самим лень искать?
+8
-6
+2
Нико поедет в Барсу, если Лапорта с Деку не будут мутки мутить, как с контрактом Лео. Тормозят очень.
+2
0
+2
Как же надоел этот ПСЖ везде лезит
+9
-7
+2
Не расстроюсь если уйдет в ПСЖ и похоронит карьеру. Барса все-таки лучше растит игроков, кто бы что ни говорил, и в какие бы проблемы клуб ни попадал…
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
что у тебя в голове творится?))
+6
-5
+1
Ответ corazon blanco
Это гениально выдавать свое предположение за мое мнение. Если Нико останется в Бильбао, хорошо, все-таки наконец-то баски выиграли Кубок Короля спустя много лет и будет продолжать играть с братом. Если будет играть в Барселоне, еще интереснее будет противостояние с Мадридом. Одни плюсы. А вот если такой игрок покинет Примеру - это будет потеря.
А есть подозрение что покинет,арабы только начали наращивать предложения
Сейчас котлету за котлетой будут накидывать. Думаю в августе надломят пацана вагоном денег
0
0
0
Ответ Raul14
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Raul14
Почему же?)) Мбаппе например перешел в ПСЖ в 18 и выиграл все возможные трофеи кроме ЛЧ. В качестве игрока ПСЖ стал чемпионом Мира. А что гарантирует сине-гранатовый середняк?) Кубок памперса?))
Называй как угодно, но Барселона даже сейчас перспективнее ПСЖ. В ПСЖ идут либо очень молодые, либо люди которые уже доигрывают. Эти богатые клубы вроде Арсенала, Челси, и того же ПСЖ не умеют рационально тратить деньги. Барса тоже плохо тратила деньги последние годы, но отличие в том что так было не всю современную историю клуба, и они всё-таки исправляются
0
0
0
Ответ Raul14
Почему же?)) Мбаппе например перешел в ПСЖ в 18 и выиграл все возможные трофеи кроме ЛЧ. В качестве игрока ПСЖ стал чемпионом Мира. А что гарантирует сине-гранатовый середняк?) Кубок памперса?))
И кстати, почему ты так сильно заботишься об этом середняке?
0
0
0
Ответ Raul14
За абсолютно среднего игрока вряд-ли отдадут 200. Вчерашнее Евро нам наглядно показало что после 50-60матчей за клуб, 90% процентов топ игроков бегают просто для галочки) Пользуясь случаем какие-то бегунки Уильямсы и ламали забили пару голов и всё! Они теперь главные в футболе. )) Хотя за клуб, где играют на протяжении длинного сезона толком ничего не показали)
Тоже самое можно и про мбяппе написать, тем более он вообще сдулся и ничего не смог сделать чтобы протащить французов к победе на евро 🤣
0
0
0
Ответ Raul14
За абсолютно среднего игрока вряд-ли отдадут 200. Вчерашнее Евро нам наглядно показало что после 50-60матчей за клуб, 90% процентов топ игроков бегают просто для галочки) Пользуясь случаем какие-то бегунки Уильямсы и ламали забили пару голов и всё! Они теперь главные в футболе. )) Хотя за клуб, где играют на протяжении длинного сезона толком ничего не показали)
Вильямс прилично сезон отыграл. Физически мощней стал, сезонами ранее хлюпик совсем бегал.
Вальверде поднатаскал парня однозначно
0
0
0
Ответ Asl Ali
Тревожно, но надеюсь,что он серьезный юноша. Какой бы кризис не был в Барсе , но это барса . И противостоять ему будет Реал Мадрид, а не Лилль или Лион . Это даже сравнивать не стоит . Миру нужна сильная Барселона
Именно потому, что это барса, он предпочтет перейти в какой-то другой клуб
0
0
0
Ответ Бутсы Крооса
Чего ты так взгрелся от комментария) не беспокойся, вон какие донаты на тик токе собирают, видать смогут подписать и нико, и ольмо, а дальше как пойдет, зарплата это не только деньги, можно чипсами, конфетами бонусом подпиской спотифай, на крайняк лева еще станцует и будешь радоваться)
бро думает у него классно получается в юмор. может когда то из 2007 вылезешь и шаблоны юзать перестанешь, а пока зачилься дефолтный)
0
0
0
Ответ Barcelonafun
Комплексы они такие
- Чëрт знает что такое! Дерут с трудящихся втридорога!
- Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся! Вот тебе седина в бороду!! Вот тебе бес в ребро!!!
©

)))
0
0
0
Ответ corazon blanco
Надеюсь останется в Примере.
Коразон не тролль. Он отчаянный, любый плюсолюб. Поэтому всегда пишет само очевидное, что поддержит максимум читающих
0
0
0
Ответ corazon blanco
Это гениально выдавать свое предположение за мое мнение. Если Нико останется в Бильбао, хорошо, все-таки наконец-то баски выиграли Кубок Короля спустя много лет и будет продолжать играть с братом. Если будет играть в Барселоне, еще интереснее будет противостояние с Мадридом. Одни плюсы. А вот если такой игрок покинет Примеру - это будет потеря.
Понимаю откуда такой хайп, но уверен на 100%, что Уильямс вырастет в игрока не сильнее, чем его брат.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий